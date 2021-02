Nicolás Copello: “En ataque no nos sentimos cómodos”

04/02/2021 - 01:40 Deportivo

Por Ramón Ávila

(Especial para EL LIBERAL)

Nicolás Copello se desahogó al hablar de la derrota ante San Pablo de Brasil (75 a 72), dio vuelta la página y ya está enfocado en el partido del sábado, en el que Quimsa intentará quedarse con la Copa Intercontinental.

“Creo que el nivel defensivo fue muy bueno. No por poca cosa dejamos en 68 puntos a un equipo con un poderío ofensivo de entre 85 y 90 puntos. Y después, en ataque no nos sentimos cómodos, más allá de que los jugadores que tienen que tomar tiros en transición, los tomaron”, explicó inicialmente el base armador santafesino.

“No nos sentimos cómodos en cuanto a encontrar un poco el juego, sobre todo cuando sacamos una leve diferencia de entre 7 y 9 puntos. Y sabemos que contra estos equipos, si tenés algunos errores o no capitalizás los contraataques, por ejemplo, vuelven al partido y te lo hacen pagar. Esa fue una de las claves del partido de ayer”, agregó en referencia al conjunto brasileño, que quedó como único puntero del Grupo B.

“Nico” explicó la derrota a partir del peso de las individualidades del rival.

“La idea era ser intensos, no tanto arriba como estamos acostumbrados de ir a buscarlos, sino después de mitad de cancha para no gastar energías arriba. Creo que eso lo hicimos bien. Se destapó Lucas Mariano, pero sabíamos que si seguían en esa línea no nos iban a complicar.

Después ya en el segundo tiempo aparecieron Georginho y Shamell, con algunos triples, y un poco de Benett, que lo habíamos tenido controlado por

las faltas que había hecho”, opinó convencido.

“Así y todo, nos quedamos con la sensación de que se le puede ganar y mejorando pocas cosas o teniendo un poco más de efectividad, no deberíamos tener problemas. Tenemos que jugar un poco más intensos para que ellos sientan un poco más el partido, sobre todo Georginho

y Lucas Mariano, que jugaron entre 43 y 45 minutos”, señaló a modo de autocrítica.

La Intercontinental Nicolás Copello siente que la revancha está a la vuelta de la esquina: el próximo sábado ante San Pablo Burgos de España, por la Copa Intercontinental.

“Un compañero dijo por televisión que era la final de nuestras vidas y es verdad. Yo creo que ninguno tuvo la chance de jugar un partido de esta magnitud. Más allá de la seriedad para afrontarlo, hay que tratar de disfrutarlo, porque no nos va a pasar todos los días. Tenemos que saber a quién representamos y la chance ante la que estamos para poder dejar arriba a Quimsa y a Santiago”, expresó entusiasmado.

El duelo ante los españoles se jugará en el estadio de Obras, sin público en las tribunas. “Es como el condimento que le falta a todo esto, pero bueno... Dentro de las posibilidades, estamos jugando y también hay que ver otras cosas positivas que pasan, más allá de eso.

Sería lo ideal poder concretarlo y que sea todo lindo, con público y demás, pero bueno... Hay que tratar de sobrellevarlo como se pueda”, concluyó el base armador titular.l