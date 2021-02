FÚNEBRES | de Febrero del 2021

04/02/2021 - 02:38 Funebres

FALLECIMIENTOS





4/2/21

Rafael Armando Acosta (La Banda)

José Alfredo Suárez

Esmilda Argentina Costas de Recchia (Añatuya)

Felipe Caro

Inés Adelvina Luna

Rubén Ramón Contreras

Walter Hugo Barrera

Nelba Vicenta Moyano (La Banda)

Monica Beatriz Encalada (La Banda)

Antonio Faustino Macedo Fernández (Salta)

Carmen Susana Peña

Jesús Natividad del Valle Chaparro (Loreto)





Sepelios Participaciones

INVITACIÓN A MISA













+ ALFREDO CARLOS RAAB Falleció el 4/2/15.





Sus hijas Delia y Manuel H. Álvarez, Nélida y Miguel Ángel Barrera Martínez, Carolina, Lucrecia y Carlos Abdala invitan a la misa que se celebrará con motivo de un nuevo aniversario de su fallecimiento, hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su querida memoria.









+ ALFREDO CARLOS RAAB Falleció el 4/2/15.









Sus nietos Adriana, Alejandro y Patricia Álvarez, María Cristina, Miguel Ángel, Andrea y Matías Barrera Martínez, Lucrecia Cecilia, Carlos Manuel y Fernando Abdala y bisnietos, que lo recuerdan siempre con mucho cariño, invitan a la misa que en su querida memoria se celebrará hoy a las 20 hs. en CatedRAL.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





+ Dra. CARMEN SUSANA PEÑA

(q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21.













El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa con profundo dolor de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.





RECORDATORIO





ALBERTO RENÉ CLEMENTE (Tototo) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/2/01 y espera la resurrección.





Querido y amado padre nos dejaste un gran vacío con tu dolorosa partida, nos diste todo lo que pudiste y nos enseñaste a ayudar a todo aquel que lo necesitara, tus recuerdos y valores los tendremos grabados en el corazón. Fuiste una persona noble, buen hijo, esposo, abuelo, suegro, amigo, compañero y por sobre todo el mejor papá. El único consuelo es saber que estarás junto al Señor donde no hay lágrimas, ni dolor y que Él siempre se sirve de los mejores, desde allí serás nuestro ángel protector que guiarás nuestras vidas y nos darás la fortaleza para seguir adelante. “Te extrañaremos toda la vida”. Su esposa Segunda, sus hijos Alberto, Raquel, Cristina y Estela, hijo político Mario y su nieta Mayra con motivo de cumplirse el 20 aniversario de su fallecimiento. Ruegan plegarias por su eterno descanso. Las Termas.





RECORDATORIO





ALEJANDRO SEGUNDO COSTAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/2/11 y espera la resurrección.

“Papá querido, de tu mano viví tu presencia y hoy sigo aprendiendo a vivir con tu ausencia. Aunque duele, acepto tu partida. Te tengo a ti en el cielo, pero una parte de ti vive conmigo. Tu recuerdo sigue en mi hogar y está presente en mi vida. Todo lo que me rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño y tu amor infinito. Aunque te fuiste, sigues conmigo aquí, en mi corazón. Sólo le pido a Dios que te permita descansar en paz por toda la eternidad. Tu adorada hija Toty, hijos políticos y nietos elevan oraciones al Altísimo, al conmemorarse diez años de tu encuentro con el Señor

+ INVITACIÓN A MISA





ROSA GRACIELA DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/2/17 y espera la resurrección.

“Mi amado Picho, ya son cuatro años de tu partida y cada vez más siento tu ausencia y la falta que me hace tu compañía en nuestro hogar. Lugar que compartimos juntos, más de cincuenta años, momentos de alegría y de llantos, de discusiones y de reconciliaciones, de esperanza y de desilusiones. A pesar del gran sacrificio que hacías diariamente para ver bien a tu familia, siempre estuvo presente tu actitud positiva cargada de confianza de que “mañana será mejor…” Así, con esa luz de lucha, llevaste la crianza de nuestros hijos y mantuviste iluminado nuestro hogar, siempre encomendándote en Dios y la Virgen María. Mamita amada, fue tan difícil acostumbrarnos a vivir sin tu presencia. Pero, a pesar de que el tiempo pasó, siempre estás en los encuentros de los que te amamos, en cada reunión, donde recordarte nos transmite paz y alegría. Esa mujer incansable, luchadora, sencilla y humilde, que acogía con una eterna sonrisa y con las palabras justas para cada situación, con optimismo y la chispa de humor, de consuelo y sobre todo, de amor, cuando tus nietos y nosotros, tus hijos, recurríamos a vos. Nobleza y lealtad a sus valores y creencias, como bandera para su vida y su carrera profesional, los supo demostrar con pasión y dedicación hasta sus últimos días. Al cumplirse el cuarto aniversario de su partida al reino celestial, su esposo Toto, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Santa Lucía, rogando a nuestro Padre por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





DORA INÉS BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|….





Martelena Barnetche, sus hijos Martiniano, Gustavo, Agostina, Candelaria participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

















INVITACIÓN A MISA





FLORENCIA ROJAS DE PAZ (Mady) (q.e.p.d) 03/11/20





Pasaron tres meses cuando cerraste tus ojos marrones y te trasformaste en luz junto a Dios si supieras mama cuánto te extrañamos, guíanos para que seamos tu ejemplo. Gracias por acompañarnos tanto tiempo, descansa en paz. Tus hijas, hijas políticas nietos y bisnietos invitan a la misa el día jueves 04/02/21 en la iglesia Nuestra Señora de Loreto a las 20:30 hs. Rogamos oraciones en su memoria.





+ INVITACIÓN A MISA





MARÍA TERESA GARNICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/21 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposo Luis Suárez, sus hijos Diego, Sebastián y Lucrecia, sus hijos políticos Jorge y Natalia, nietos Nazareno, Bruno, Joaquín, Lara, Valentino, Justina y Beltrán invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, al cumplirse un mes de su partida.

+ INVITACIÓN A MISA





CLAUDIO ESTERGIDIO GEREZ (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/1/21 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas”. Su esposa Ema Arias, sus hijos Claudia, Roxana y Emanuel, hijos políticos Alejandro y Javier, sus nietos Mariela, Facundo, Araceli, Santino y Lautaro invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO





CLAUDIO ESTERGIDIO GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/1/21 y espera la resurrección.

“Solo Dios sabe el dolor que dejó tu partida”. Tu hermana Norma Gerez, tu cuñado José María Luna, sus sobrinos Guilli, Jorge, Valeria y Claudio, sus sobrinos políticos Yesi, Cecilia, Cacho y Daniela, sus sobrinos nietos Martina, Guillermina, Bauti, Cassiana, Cande, Narela, Mateo, Mauro, Joaquín, Ignacio, Máximo, Carmela, Dana, Amparo y Frida lo recuerdan con el gran amor de siempre al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

+ INVITACIÓN A MISA





MARÍA CONSTANZA INSERRA ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/2/19 y espera la resurrección.

Me gusta los días soleados y mirar al cielo, porque siento que tu sonrisa está ahí.

Siento el viento en mi cara porque es una caricia tuya.

Los abrazos eternos a nuestra sobrina, porque siento que te abrazo a vos también.

Mirar a los ojos a nuestra mamá, porque siento que te puedo ver.

Darle la mano a nuestro viejo, porque siento que te puedo tocar.

Decirle que te quiero a nuestra hermana, porque siento que se lo decimos los dos.

Estar en los lugares que solías frecuentar, porque te puedo sentir.

Pensar en vos, porque me das paz.

Porque en realidad estás en todos lados.

Hay muchas cosas que me gustarían…

Un último abrazo.

Un último beso.

Un último “TE AMO”

Que me agarres de la mano y que me digas que todo va estar bien.

Que me despierten y me digan, que esto en realidad no pasó.

Que todo esto es un guión mal escrito de una historia que nunca fue…

Que quien te hizo daño, cargue con la culpa el resto de su vida.

Saber que siempre vas a vivir en mí.

Lo que me gustaría…

Ya no va a poder ser.

Tu hermano Gonzalo.

MARIA CONSTANZA INSERRA ABATE Falleció el 4/2/19.

Conty amada: el tiempo pasa y a pesar de ello tu presencia sigue en nosotros recordándote cada día. Te amaremos por siempre. Sos nuestro ángel que nos protege y acompaña.

Tu abu Nunzio Oscar, tías Silvia, Nora, María Martha y María Pía unidos en oración pediremos por tu querida memoria en la misa que se celebrará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco.

+ RECORDATORIO





MARCIAL NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/2/00 y espera la resurrección.

“Papá, estás aquí en nuestro hogar, siento, tu presencia espiritualmente, junto a tu familia, esto se traduce en todas las enseñanzas que quedaron en mí. Gracias papá por recordarme que la vida en familia es lo más importante. La presencia en cada acción tuya, fue amor y protección a todos nosotros. Junto a mi mamá Maru y Pupi mi hermano, me dan seguridad y tranquilidad para brindarle a mi hija todo lo bueno que me enseñaste. Dios te proteja y junto a mamá fueron el eje vital de mi vida. ¡Que Dios los tenga en la gloria! Ruso y familia, Carlos y familia, Oscar y familia, tu hija Muñeca, tus nietos Macarena y Marianito.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





+ Dra. CARMEN SUSANA PEÑA

(q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21.





El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.-













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





+ Dra. CARMEN SUSANA PEÑA

(q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21.





El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





+ Dra. CARMEN SUSANA PEÑA

(q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21.









El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la provincia, Carlos N. Argañaraz y todo el personal de la Subsecretaría, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO





+ Dra. CARMEN SUSANA PEÑA

(q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21.





Silvia Reynoso de Ábalos, Ricardo A. Ábalos, sus hijos, hijos políticos y nietos participan el regreso de Carmen a la casa del Padre. Vuela alto querida amiga.

INVITACIÓN A MISA





RAMÓN ENRIQUE ROMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/21……..





Papito querido hoy hace un mes de tu partida al reino de Dios y aunque no encontramos consuelo ante este dolor sabemos que fuiste un gran hombre y fiel servidor de Dios y con tu noble amor y ejemplo nos diste lo mejor de nuestras vidas y aunque hoy no estés físicamente con nosotros estarás en nuestra memoria y en cada corazón que tuvo el agrado de ser parte de tu vida.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento se oficiará una misa el día jueves 4 de enero a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

La familia de Ramón Roque Romero; su esposa, hijas, nietos, hermana y sobrinas agradecen el acompañamiento en estos momentos ante tan difícil situación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORA VILLAGRA DE ISSAC

Su sobrina Susana Villagra, su esposo Carlos Ibarra y sus hijos Leandro y Alejandro participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria. Amen.





























BARRERA, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Sus hijos Silvana, Luciana, Margarita, Beatriz, Walter, Misael y Emilio, sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Su amiga María Inés López de Torres Bruchmann y familia participan con profundo dolor su inesperada partida.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. "Porque buscan entre los muertos a quien está vivo". Lilian, Vivi y Adelly García Olivera participan con mucho dolor y acompañan a sus hijas Monica, Patricia y Chichita, por el fallecimiento de su mamá Dorita. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. María Elena Santillán de Auad y sus hijos Alejandro, Daniel, Ana María y Ana Cristina acompañan en estos momentos de dolor por la irreparable pérdida de su querida mamá a Mónica y demás familiares. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Profundamente consternada ante la sorpresa de la partida de la querida amiga Dorita, elevo al cielo una plegaria en recuerdo de los gratos momentos vividos desde nuestra primera juventud junto a Tony y que perduró en el tiempo. Abrazo con todo cariño a sus hijas Mónica, Patricia y Chichita, tu amiga Elsa Bussolini. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARO, FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el .3/2/21|. Su esposa Susana Salvatierra, sus hijos Roxana, José, Juan Carlos, Sandra, Mariela y Elisa, hijos pol, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CONTRERAS, RUBÉN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Su madre Eva, sus hermanos, María, Silvia, Diego, César, sus sobrinos Sole, Maxi, Walter, Lautaro, Benja y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Servicio Obra Social Municipal. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA, INÉS ADELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Sus hijos Norma, Clara Nélida, Juan Carlos, Alejandro y Mirta Graciela, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, INÉS ADELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Estudio Jurídico Olivera acompaña a nuestro compañero Juan Carlos Quiroga en este triste momento por el fallecimiento de su madre. Ruegan una oracion en su memoria.

LUNA, INÉS ADELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Dr. Carlos A. Olivera, su esposa Liliana e hijos participan del fallecimiento de la madre de nuestro querido amigo Juan Carlos Quiroga y piden que nuestro Señor le de su consuelo.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Su esposa: Ana María Acuña Alfano, Sus hijos: Gonzalo, Virginia, Antonio y Cirita; Sus nietos: Santiago, Lucas, Mateo, Simón y Tomás; Hernán, Javier y Aarón; Antonito, Belén y Agustina, participan con dolor su fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Salta; y elevan oraciones en su querida memoria.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Su esposa Ana María Acuña, sus hijos Gonzalo e Isa, Virginia y Alejandro, sus nietos Santiago, Lucas, Mateo Simón y tomás, participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Salta.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Sus hermanos pol. Graciela A, Félix C. y María Josefina Acuña y sus respectivas familia, participan con dolor por la partida del apreciado Antonio y acompañan a su hermana, sobrinos y demás familiares en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Su hermana pol. Graciela Acuña, sus hijos Andrés y Javier Borrás, nietos Micaela, Macarena y Matías Borrás, despiden con mucho dolor al querido tío Antonio, que descanse en paz.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Su hermano pol. Félix Acuña y sus hijos Lourdes, Félix y Gabriel, participan con dolor su fallecimiento. Descansa en paz querido cuñado y amigo.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Su hermana pol. María Josefina Acuña, sus hijos Ramiro Ledesma y Verónica Di Nicola, sus nietos Félix y Baltasar Ledesma, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Sus hermanos políticos: Graciela, Félix y María Josefina Acuña Alfano; Sus sobrinos: Andrés y Javier; Lourdes, Félix y Gabriel; y Ramiro Félix, despiden dolor a su querido, respetado y valorado cuñado, acompañando con oraciones su regreso a la Casa del Padre.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Su sobrino ahijado Javier Esteban Borrás Acuña, despide con dolor a su querido "tío-padrino", te recordaré siempre con mucho cariño, descansa en paz.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Sus primos Luis Constantino Sogga y Ángela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela María y Micaela María, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Anita e hijos Virginia y Gonzalo en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MACEDO FERNÁNDEZ, ANTONIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 2/2/21|. Sus amigos: María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio René Carrizo, lamentan profundamente su partida y acompañan con mucho cariño a Anita, sus hijos y familia, en el dolor y la oración.

PEÑA, CARMEN SUSANA (q.e.p.d.) Falelció el 3/2/21|. Su amiga Lucrecia Cortigiani, sus hijos Mariano, Sebastián, Luciana Demasi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

PIASCO, JUAN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Betty Aliende, sus hijos Alejandra, Álvaro y Lourdes Jiménez Aliende acompañan a la familia Piasco en tan dolorosa pérdida del querido vecino y amigo Juanito. Elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. María Inés López de Torres Bruchmann y familia participan con profundo dolor su partida.

ROBINSON, FRESIA ESMERALDA Prof. (q.e.p.d) Falleció el 1/2/21|. Su hermana Fattie, sus hijos Fernanda, José Manuel y su nieta Matilda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazon y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Sus compañeros de la Caja Social: Pepe, Alba, Pelado, Marcela, Paola, Titi, Matias y Mariano Beltran participan su fallecimiento.

SUÁREZ, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Su esposa Nélida, sus hijos Javier, Jorge y Matías, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz . Hamburgo Cia de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SUÁREZ, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Su hermano Valentín y Celina, sus sobrinos Raúl, Bety, José, Valentín, Viviana y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SUÁREZ, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Dr. Mario Roberto Sánchez, María del Rosario Sánchez y Ruben Basbús, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Amigos de su hijo Mati: Mirta, Yani, Vicky, Cele, hnas. Corbalán, Cami, Nico, Sol, Mery, Rita y Mica, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. "Que Dios con su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros en el corazón". Raúl, Ely, Emi, Kevin y Sami, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JOSÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Sus consuegros Dr. Julio César Abregú, Dra. Alicia Chávez e hijos Horacio y flia., Melina, Carolina y Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.





Invitación a Misa

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Orfe, siempre estarás en nuestros corazones. Su hija Fanny, su hijo político Fabián y sus nietos Stefanía, Florencia y Emanuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS, MAURICIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/06|. Su padre Ciro Rojas, sus hermanos Daniel y Gabriela invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio y de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.









Recordatorios

RISSO PATRÓN, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/16|. Sé que siempre estarás con nosotros, jamás te fuiste de nuestro lado y hoy a 5 años de tu partida queremos plasmar este sentimiento que sentimos. Te recordamos con mucho cariño. Tu hijos Napoleón y Lucrecia, hijo pol. Sergio, tus nietos Lucas, Sebas, Ma. Elvira, Carlos y Martina Sarco, tus nietos pol. Paola, Ezequiel y Ana, tus bisnietos Wara, Nehuen, Mateo, Tomás, y Jesús Manuel.









Sepelios Participaciones

ACOSTA, RAFAEL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Sus hijos Ariel, Blanca, Hernán y Daniel, sus nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Serv Soc Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ESCALADA, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Su esposo Pedro Díaz, sus hijos Pablo, Franco, Carla, Ana, Jimena y Agustín, nietos Milagros, Lujan, Anabel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio La Misericordia. Cob Norcen SRL. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel. 4219787.

MOYANO, NELBA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos: Sandra y Kike Fino, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

MOYANO, NELBA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Kike, su hija política Leicy, sus nietos, nietos políticos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.









Sepelios Participaciones

CHAPARRO, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) 3/2/21|. Su esposo José Ledesma, sus hijos Sergio, Mariel, Gaby, Nelson, Fabian, Etelvina, nietos, Benja, Isa, Juli y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Rey (Loreto).Cob Caruso Cia Arg de Seguros S.A. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CHAPARRO, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) 3/2/21|."Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Hector E. Mattar y su flia. Acompañan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

CHAPARRO, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) 3/2/21|. Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo, la caridad y el amor, que resucita junto a Cristo a una vida nueva". Los compañeros de trabajo de su hijo Sergio Ledesma acompañan en este momento de gran dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CHAPARRO, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) 3/2/21|. Dichosos los que al partir dejan una estela imborrable de cariño, de amistad y hermosos recuerdos. Su amiga y vecina, Lita de Ponce, sus hijos Dorys y Alejandro; hijos políticos Jota y Natalia; y sus nietos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma y la resignación de toda su querida familia.

CHAPARRO, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) 3/2/21|. "Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas". Los amigos de su hijo Fabian. Gaston , Hugo, Fernando , Ricardo, Carlos, Jorge (Yeye), Eduardo (Puchy), Walter, Guillermo, Yanke ruegan una oración en su memoria.

CHAPARRO, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) 3/2/21|. "El Señor lo cubra con su manto de misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Los amigos de sus hijos Laura Leguizamón y Fernando Mastroiavovo y ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS DE RECCHIA, ESMILDA ARGENTINA ( Mila ) (q.e.p.d.) Falleció el día 3/2/21|. Su esposo: Pedro Eugenio Recchia, sus hijos: Pedro Orlando y Adriana del V. Recchia, su hermana política: Silvia Recchia, sus hijos políticos: Gloria Contreras y Gabriel Saad, sus nietos: Marcela, Andrea, Silvia y Pedrito Recchia, Alfredito, Eugenio y Adriano Saad, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de esta ciudad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COSTAS DE RECCHIA, ESMILDA ARGENTINA (Mila) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Su hermana política Pocha, sus sobrinos Lorena y Marito Costas acompañan en este momento de dolor a su esposo Pedro, hijos Adriana, Pedrito y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS DE RECCHIA, ESMILDA ARGENTINA (MILA) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2//21|. Su tía Haydée Wagner de Costas, su prima Irene Costas y sus sobrinos Paula y Juan Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

COSTAS DE RECCHIA, ESMILDA ARGENTINA (MILA) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. "Bienaventurados los mansos y humildes de corazón". Una gran persona está desde hoy en los brazos del Señor. Su prima Elsa Bussolini, sus hijas Marcela, Viviana, María Silvia, Carolina y respectivas familias abrazan a su esposo Pedro, hijos Adriana, Pedro y nietos pidiendo al Altísimo les de consuelo y resignación y elevan oraciones en la memoria de la querida Mila.

COSTAS DE RECCHIA, ESMILDA ARGENTINA ( Mila ) (q.e.p.d.) Falleció el día 3/2/21|. Sus consuegros: Tito Saad y Reina I. Gubaira de Saad e hijos: Laura y Domingo Cuba, Gaby y Adriana Recchia y nietos: Domingo Gabriel, María Laura e Ignacio Jorge, Alfredito, Eugenio y Adriano Saad participan su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de esta ciudad. Se piden oraciones en su memoria.

COSTAS DE RECCHIA, ESMILDA ARGENTINA (Mila) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Coty Gubaira y Dominga Auat de Gustaria e hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira y nietos: Alfonsito, Justina y Bautista Arce Gubaira, Mily, Tomas, María y Sol LLaya Gubaira part. con dolor su fallec y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de esta Ciudad. Rogamos oraciones por su memoria.

COSTAS DE RECCHIA, ESMILDA ARGENTINA (Mila) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Beatriz del C. Costas participa el fallecimiento de su querida prima y acompaña con inmenso afecto a la familia.

COSTAS DE RECCHIA, ESMILDA ARGENTINA (Mila) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. Camila Gubaira, su hijo Fabián Reston, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana y Gaby en este momento.

MONTI, DANIEL ELISEO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/1/21|. Ing. José Mario Simón, su esposa Graciela Juárez García e hijos, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a la familia Monti. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLAGRA DE ISAC, NORA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Con dolor abrazamos a la familia Isac por el fallecimiento de una persona generosa, amable y con una dulzura especial. Descansa en paz Norita. Rogamos una oración en su memoria. Susana Aliende y familia.

VILLAGRA DE ISAC, NORA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. La familia Aguilar Liendo participa con hondo pesar el fallecimiento de la tan apreciada y querida vecina Norita. Elevamos oraciones por su descanso eterno. Frías.

VILLAGRA DE ISAC, NORA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|.





El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Norma Antonia Villagra de Isac y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Rosa Isac, coordinadora del Programa de Géneros y Violencias, de la UNSE, y Docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y a todos sus seres queridos.

VILLAGRA DE ISAC, NORA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|.





El equipo de Gestión de Rectorado, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Norma Villagra de Isac y acompañan en el dolor a su hija, Lic Rosa Isac, coordinadora del Programa de Géneros y Violencias, de la UNSE y a todos sus seres queridos.

VILLAGRA DE ISAC, NORA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|.





El equipo que integra el Programa de Géneros y Violencias, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra Norma Villagra de Isac, y acompañan en el dolor a su hija, Lic Rosa Isac, coordinadora de dicho programa y a todos sus seres queridos.

VILLAGRA DE ISAC, NORA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. El Sr. Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Dra. Josefina Fantoni, junto con el equipo de Gestión y la comunidad de docentes, no docentes, estudiantes y graduados de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Unse participan el fallecimiento de la madre de la docente Mgs. Rosa Isac y acompañan a su familia en este momento.

VILLAGRA DE ISAC, NORA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Las familias Saquilán y Cornejo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.





Invitación a Misa

PAZ, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/21|. Tú has sido una persona ejemplar, siempre dispuesto ayudar fuerte y con sentido del humor. No cabe duda que extrañaremos tu presencia entre nosotros. No es preciso decirte que siempre estarás en nuestros corazones, como sabemos que tú estarás con nosotros. Gracias por ser sencillamente el mejor. Tu mami Tota, tu esposa, hijos, hermanos y sobrinos, al cumplirse las 9 noches, invitan al rezo el 5/2/21 a las 7,30 hs. en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.