Telefé emitirá dos capítulos por día de “Fuerza de mujer”

04/02/2021 - 20:57 Pura Vida

Fuerza de mujer, telenovela que en Santiago del Estero es emitida a través de la pantalla de Canal 7, además de disfrutarse to‑das las noches como se podía hacer hasta ahora, a partir del lunes 8 de febrero, también se podrá ver a las 16.

Telefé encontró esta nueva estrategia para hacerle frente a su nueva competencia, “Corte y confección famosos”, que comienza este lunes por la pantalla de El Trece. A partir de ese mismo lunes, su icónica novela comienza a emitirse por partida doble.

Todas las tardes y las noches, de lunes a viernes, a las 16 y a las 22.30, se estrenarán dos nuevos capítulos de la historia que sigue a Bahar, una mujer que fue abandonada por su madre cuando tenía ocho años de edad y creció en medio de muchas in‑certidumbres.

Un hombre desaparecido, una viuda a la que la vida golpea los siete días de la semana, pobreza, lazos familiares enfermizos, un personaje con problemas psíquicos y drama sin cesar. Esa podría ser la primera explicación de “Fuerza de mujer”, drama turco que emite Telefé y no da tregua. Apenas el espectador se relaja de una desgracia de la protagonista cuando llega otra, y otra y otra. El sufrimiento todo lo invade y casi no hay lugar para la sonrisa, aunque sí para la ternura.

Kadin (como se llama originalmente la producción, que significa mujer en turco) está basada en un drama japonés, “Woman: my life for my children”. En la historia, Bahar fue abandonada por su madre con apenas ocho años y creció en medio de muchas incertidumbres. Luego de varios años de soledad, conoce a Sarp. Se enamoran y forman una familia, con dos hijos, Ni‑san y Doruk. El cuento en‑seguida se empaña cuan‑do él muere en un confuso accidente.

A partir de ese hecho, el gran desafío de la Bahar es encontrar la fuerza de voluntad para sacar adelante a su familia, criando a sus hijos sola. En medio de una situación precaria, se verá obligada a enfrentarse con dilemas acerca de sus principios. ”Fue boom en decenas de países.

Una novela que atrapa, con una historia intrigante y una gran villana

¿Un asesinato sin resolver? Es la gran pregunta que se hacen los televidentes cuando ven la forma en que desaparece el marido de la protagonista al principio de la historia. Ese condimento policial, esas pis‑tas que se nos revelan de a poco generan intriga y, por consiguiente, “un gancho”.

El amor después del amor. La protagonista es una mujer tan sufrida que casi no la vemos sonreír. Abnegada, sacrificada, da todo por sus hijos en esa crianza en soledad. No admite la posibilidad de un nuevo amor de pareja, pero un vecino (Arif) que se acerca paciente la ayuda en momentos clave y construye en ella esa idea de que es posible volver a creer en la revancha del amor.

Una villana desequilibrada. Capaz de actos aberrantes, a la malvada y enrulada Sirin (medio hermana de Bahar) no podemos juzgarla. Su salud mental está alterada y en ese complejo sistema familiar, familiar la historia siempre está al borde de una tragedia.