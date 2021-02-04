CARTELERA TV / 5 DE FEBRERO 2021

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CANAL 7
08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.00 NICK JR.
09.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
13.00 NOTICIERO 7 -PRIMERA EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 ZULEYHA, ATRAPADA POR UNA MENTIRA
18.00 GUERRA DE ROSAS
19.15 FLORICIENTA
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.00 FLORICIENTA (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 -EDICIÓN CENTRAL
21.15 MINUTO PARA GANAR
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.30 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)
22.45 FUERZA DE MUJER
00.30 STAFF
01.00 CUENTOS INOLVIDABLES
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 RECOMIENDO TV
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00 CICLO DE COLECCIÓN “LOS TEKIS”
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 JUNTOS POR LA INCLU‑SIÓN
21.30 PEDALIER
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN).