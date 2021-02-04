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CARTELERA TV / 5 DE FEBRERO 2021

A LAS 16.45: ZULEYHA.

- 21:08 Cartelera

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANS­MISIÓN

09.00 NICK JR.

09.30 30 AÑOS JUNTOS. MOI­SÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 -PRIMERA EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ZULEYHA, ATRAPADA POR UNA MENTIRA

18.00 GUERRA DE ROSAS

19.15 FLORICIENTA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 FLORICIENTA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 -EDICIÓN CENTRAL

21.15 MINUTO PARA GANAR

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)

22.45 FUERZA DE MUJER

00.30 STAFF

01.00 CUENTOS INOLVIDABLES

01.15 CIERRE DE  TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 RECOMIENDO TV

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00 CICLO DE COLECCIÓN “LOS TEKIS”

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 JUNTOS POR LA INCLU‑SIÓN

21.30 PEDALIER

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN).


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