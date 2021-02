VIDEO | El actor keniano – mexicano Arap Bethke es el rostro de la justicia en 'Buscando a Frida'

05/02/2021 - 13:28 Camerino

Con el estreno de la serie 'Buscando a Frida’, se escribe una nueva página en la destacada trayectoria del actor Arap Bethke, nacido en Nairobi, Kenia y criado en México.

En esta producción de Telemundo, Arap es el rostro de la justicia, dando vida al inspector 'Martín Cabrera' quien encabezará las pesquisas para encontrar a la joven desaparecida Frida Pons. Una serie de intriga y suspenso que mantendrá al público al borde de su asiento. Se transmite de lunes a viernes a las 10PM / 9C.

"Esta producción la filmamos en México en plena pandemia con estrictos protocolos sanitarios, todo muy bien cuidado. Es un thriller lleno de intriga y suspenso desde el primer capítulo. La misteriosa desaparición de Frida dará inicio a una cautivante historia llena de giros inesperados”, destacó el reconocido intérprete.

“A mí lo que me sorprendió mucho de esta historia es cómo juegan con lo inesperado. Tú te esperas que la historia va a ir por un lado y de repente te cambia completamente la jugada el escritor y va por otro lado totalmente inesperado", expresó el actor.

ARAP BETHKE EN “BUSCANDO A FRIDA”

Con el pie derecho el actor Arap Bethke inició el 2021 interpretando al inspector 'Martín Cabrera' en 'Buscando a Frida'. Con este proyecto se une al elenco protagónico de la nueva serie de intriga y suspenso de Telemundo, junto a Ximena Herrera, Eduardo Santamarina y Victoria White, que se estrenará muy pronto en la plataforma de Netflix.

En la historia, 'Martin Cabrera' (Arap Bethke), estará involucrado en la desaparición de Frida Pons (Victoria White), la hija de Abelardo Pons (Eduardo Santamarina) y Marcela Bribiesca (Ximena Herrera). Durante la celebración del cumpleaños de Abelardo Pons, su hija Frida desaparece sin dejar huella, por lo que inmediatamente se levanta una investigación para dar con su paradero. La investigación revelará varios secretos de la familia, así como mentiras y rencores que pondrán a sus miembros como sospechosos de la desaparición de Frida. La imagen de la familia perfecta quedará expuesta durante la investigación y sus miembros tendrán muchas cosas que explicar.

‘Buscando a Frida’ es una adaptación de la exitosa serie chilena ‘¿Dónde está Elisa?’, que ya había sido recreada por Telemundo en 2011 y que fue la serie en español más vista en su horario en los Estados Unidos.

Además de Arap, Eduardo Santamarina, Ximena Herrera y Victoria White, el elenco lo completan Alejandra Barros, Rubén Zamora, Grettel Valdez, Jorge Luis Moreno, Fabiola Guajardo, Alberto Casanova, Gloria Peralta, German Bracco, Karla Carrillo, Axel Arenas, Jorge Luis Vázquez, Ximena Martínez, Mikel Mateos, Ivanna Castro y Valery Sais.

La serie es una producción de Telemundo Global Studios bajo la dirección de Carlos Villegas, Felipe Aguilar y Mauricio Corredor, con la producción ejecutiva de Marcos Santana, Ximena Cantuarias y Monica Vizzi, y la adaptación de libreto a cargo de Sandra Velasco.

Bethke también es conocido por su trabajo en la serie, 'La Piloto' que actualmente está disponible en Netflix, 'Club de Cuervos' la exitosa serie original de Netflix y las películas 'Sin Origen' (2020), 'Guadalupe Reyes' (2019) y 'No se aceptan Devoluciones' (2013).

A lo largo de su ascendente e impecable carrera actoral Arap tiene en su haber más de 8 películas y sobre 25 producciones para televisión y plataformas de streaming, OTT. Amante del teatro, ha trabajado en más de 6 proyectos en las tablas.

ARAP ACTIVISTA

Como activista, Arap utiliza su tiempo y sus redes para apoyar causas de responsabilidad social que le apasionan. Gracias a sus esfuerzos altruistas, fue nombrado Personalidad del Año por la revista GQ en 2014. Su personalidad extrovertida es la combinación perfecta para sus pasatiempos, que incluyen el surf, andar en bicicleta, cocinar y viajar. Disfruta muchísimo de leer libros y ver películas.

Hijo de padre alemán y madre chilena, el actor se mudó a México a los 5 años de edad, donde vivió hasta la edad adulta, cuando decidió realizar sus estudios como licenciado en medios, comunicación y cultura en Australia.

Bethke ha participado estelarmente en exitosas y reconocidas producciones para Televisa y Univision que le han dado la vuelta al mundo siendo algunas de las más destacadas: "La Usurpadora", "Clase 406", "RBD La Familia" y "Mi Generación”.

En Telemundo participó en producciones como "Doña Bárbara", "Los Victorinos", "La Diosa Coronada", "Tierra de Pasiones", "Madre Luna", "Señora Acero" y "Eva La Trailera", entre muchas otras.

Es importante destacar que la televisión americana tampoco estuvo ajena al éxito de este apuesto actor, y a que en el 2008 Bethke participó en la exitosa serie "Ugly Betty" en donde compartió créditos con la actriz America Ferrara, bajo la producción de Salma Hayek.





TRABAJOS EN CINE Y EN TEATRO

En cine, el intérprete ha tenido destacados papeles en cintas taquilleras como ‘No se aceptan devoluciones’, protagonizada por Eugenio Derbez’, ‘Guadalupe Reyes’ y ‘Enamorándome de Abril’, ’Sin Origen’ y ’Sobredosis de amor’, entre otras. su ópera prima "Amateur" cortometraje que el mismo produjo, escribió y dirigió, el cual obtuvo reconocimiento del Festival de Cine Global Dominicano 2014.

Su experiencia en teatro ha sido con aclamadas puestas en escena que se han presentado en las tablas mexicanas como "Hard Candy" basada en el guión cinematográfico de Brian Nelson; para luego formar parte de "Razones para ser bonita" bajo la dirección de Diego del Rio, "Criminal" con Sánchez Amunátegui y "CLOSER" de Patrick Marber. Su amor al arte lo llevó a Microteatro México con "Puros Cuentos".





PREMIOS

Su trayectoria fue reconocida con el premio Mejor Actor Co-estelar' otorgado por la revista ‘TV y Novelas’ en 2020, por su destacado trabajo actoral en "La Usurpadora" interpretando al detective Facundo Nava. También reconocido con el premio El Sol de Oro 2015 “Mérito Profesional como Mejor Actor de Telenovela" por su personaje antagónico en "Corazón de Condominio" 2015 y "Mejor Actor Estelar" por "Doña Bárbara" 2009. Además de que ha sido considerado como uno de los actores más atractivos en los listados de las revistas ‘Quién’, ‘InStyle’, ‘Glamour’, ‘People en Español’, ‘Estilo DF’ y ‘TVyNovelas’.

Arap fue reconocido por el Circulo Nacional de Periodistas de México con su máximo galardón “Palmas de Oro 2014”, por su destacada e impecable trayectoria actoral en televisión, cine y teatro. Fue homenajeado en la Ciudad de México donde plasmó las huellas de sus manos en Galerías Plaza de las Estrellas, como reconocimiento por su destacada, ascendente e impecable trayectoria actoral en televisión, cine y teatro (2012).





VOCERO DE LA CAMPAÑA “HER FOR SHE”

Comprometido con causas de responsabilidad social, fue nombrado por las Naciones Unidas Vocero de la campaña "He for She" de ONU Mujeres México para sumar los hombres por los derechos de las mujeres e igualdad de género (2016). Recientemente Arap fue nombrado vocero de la campaña de "Consumo Responsable" de Greenpeace México. que busca empoderar a las y los habitantes de las grandes urbes y motivarles a un cambio radical en sus modelos de consumo para lograr ganar la batalla contra el cambio climático. Además, es Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore.

Es miembro de la Junta de Directores de San Fernando Valley Children’s Refugee Center (2019). También, fue Embajador de la Lectura en México, por el Departamento de Educación Pública de la Ciudad de México (2011).

REDES SOCIALES

El público puede seguir a Arap Bethke a través de sus redes sociales: Instagram @ArapMx Twitter @ArapMx Facebook @ArapMx