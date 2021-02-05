CARTELERA TV / 6 DE FEBRERO 2021

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANS‑
MISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTI‑
NÚA)
12.30 CINE: OLÉ: EL VIAJE DE
FERDINAND
14.00 SORTEO DE MONO FE‑
CHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
17.15 CINE: PROHIBIDO PA‑
SAR HÉRCULES VIGILA 2
18.45 LOS SIMPSONS
19.45 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.00 CASADOS CON HIJOS
22.15 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
22.30 CASADOS CON HIJOS
(CONTINÚA)
00.45 GRAVEDAD ZERO
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
09.00 EL CLÁSICO
11.00 CICLOS DE COLECCIÓN
“LOS TEKIS”
12.00 TICKET AL SHOW
13.00 RECOMIENDO TV
14.00 SANTIAGO,PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO