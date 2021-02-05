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CARTELERA TV / 6 DE FEBRERO 2021

- 22:04 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANS‑

MISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTI‑

NÚA)

12.30 CINE: OLÉ: EL VIAJE DE

FERDINAND

14.00 SORTEO DE MONO FE‑

CHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

17.15 CINE: PROHIBIDO PA‑

SAR HÉRCULES VIGILA 2

18.45 LOS SIMPSONS

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

20.00 CASADOS CON HIJOS

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA

SANTIAGUEÑA

22.30 CASADOS CON HIJOS

(CONTINÚA)

00.45 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

09.00 EL CLÁSICO

11.00 CICLOS DE COLECCIÓN

“LOS TEKIS”

12.00 TICKET AL SHOW

13.00 RECOMIENDO TV

14.00 SANTIAGO,PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO


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