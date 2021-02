Advierten desabastecimiento de neumáticos y computadoras

05/02/2021 - 23:35 Economía

Desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (Cira) se advirtió por el desabastecimiento de neumáticos, calzado y computadoras en primer plano, pero también, baterías de autos, insumos textiles, materiales para construcción, como pisos cerámicos, juguetes y maquinaria destinada a distintos rubros.

Los faltantes se deben a los atrasos de más de sesenta días en las licencias no automáticas y la aplicación de “medidas que no están escritas en ningún lugar” por parte de la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa, según explicó el presidente Cira, Rubén García.

Más del 80% de lo que importa nuestro país se utiliza en la producción nacional como insumos, bienes intermedios o bienes de capital, “el Gobierno no se da cuenta de que si traba las importaciones no sólo genera desabastecimiento de productos terminados, que casi no tienen incidencia, sino que genera desabastecimiento de productos nacionales”, dijo.

El control de la demanda de dólares por parte del Gobierno lleva a controles y cupos a las importaciones.

Para el ingreso de mercancías al territorio argentino hay dos tipos de licencias de importación: las automáticas y las no automáticas.

Denuncia

De todos modos, desde la Cámara de Importadores denuncian que actualmente en Argentina se violan las normas internacionales de la Organización Mundial de Comercio porque hay algunas importaciones que no pueden ingresar al país en el puerto de Buenos Aires hace diez meses.

Además del retraso en la autorización de licencias no automáticas, la aplicación de cupos y el cumplimiento de una proyección anual de importaciones por adelantado por parte de las empresas, el Ejecutivo está evaluando la aplicación de un arancel del 16% sobre las computadoras, que actualmente no tienen gravamen.l