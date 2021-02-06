CARTELERA TV / 7 DE FEBRERO 2021

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE
TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 FINDE EN NICK
12.15 CINE. ¿Y DÓNDE
ESTÁN LAS RUBIAS?
14.00 CINE. MI POBRE
ANGELITO. CON MACAULAY CULKIN
15.45 CINE. TITANIC.
18.45 30 AÑOS JUNTOS.
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
20.00 SORTEO DE
TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
21.00 POR EL MUNDO EN
CASA
22.30 OPINIÓN
DEPORTIVA
23.00 CINE. BÚSQUEDA
IMPLACABLE
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 ZAPA ZAPA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS X EL
FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CICLOS DE
COLECCIÓN “LOS TEKIS”
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV. CONDUCE
MORENA CUMBIA
21.00 TICKET AL SHOW
22.00 PODIO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO
QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO