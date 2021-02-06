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CARTELERA TV / 7 DE FEBRERO 2021

A LAS 15.45. TITANIC.

- 21:21 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMI‑
SIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 FINDE EN NICK
12.15 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN
LAS RUBIAS?
14.00 CINE. MI POBRE ANGELITO.
CON MACAULAY CULKIN
15.45 CINE. TITANIC.
18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS
Y LOS 10 MANDAMIENTOS
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA
SANTIAGUEÑA
20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDA‑
MIENTOS (CONTINÚA)
21.00 POR EL MUNDO EN CASA
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLA‑
CABLE
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 FINDE EN NICK

12.15 CINE. ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?

14.00 CINE. MI POBRE ANGELITO. CON MACAULAY CULKIN

15.45 CINE. TITANIC.

18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

21.00 POR EL MUNDO EN CASA

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14


13.30 PEDALIER

14.00 ZAPA ZAPA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CICLOS DE COLECCIÓN “LOS TEKIS”

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV. CONDUCE MORENA CUMBIA

21.00 TICKET AL SHOW

22.00 PODIO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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