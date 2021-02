FÚNEBRES | 7 de Febrero del 2021

06/02/2021 - 23:51 Funebres

FALLECIMIENTOS

06/02/2021

- Moisés Iníguez (La Banda)

- Teresa Amelia Castro Vda. de Vega

- Héctor Antonio Cervera

- Matías Daniel Rojas (Termas de Río Hondo)

- Juan Antonio Figueroa

- Rodrigo Yonathan Romero

- Nicacia del Valle Rodríguez

- Marcelo Yrineo Gallado (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO CAMPOS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/21 y espera la resurrección.

La Dirección General de Bosques y Fauna bajo la dirección de la Dra. Noelia Zanichelli y todo el personal, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. en este duro momento, se ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

TERESA AMELIA CASTRO VDA. DE VEGA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/21 y espera la resurrección.

Su hijo CPN. Mario Sabino Vega, su nuera Silvia Corvalán sus hijas Candela, Carolina, Constanza, Lucía; y su hermana María participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

HÉCTOR ANTONIO CERVERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/2/21 y espera la resurrección.

Su esposa Mercedes Aguirre, sus suegros Darío y Beatriz, sus cuñados Carolina, Hugo, Sandra, Raúl y Daniel, sus sobrinos Cintia y flia, Andrea, Érika y Cecilia, Horacio, Sebastián y Nadia, Bautista y demás sus primos y tíos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento que Dios te ilumine y nos dé toda la fuerza para afrontar tu partida, siempre vas a estar en nuestros corazones por ser una gran persona.

INVITACIÓN A MISA

TERESITA MUÑOZ DE CARRIZO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/20 y espera la resurrección. Yo sé que desde el cielo me cuidas, pero aquí en la tierra me haces mucha falta. Te extraño todos los días. Su esposo José Carrizo, su hijo Francisco, su nieto Fausto, su suegro Negro Carrizo, su cuñada Claudia Carrizo, sus hijos Constanza, Lucía, Angelita y Jerónimo. Al cumplirse 3 meses de su partida se oficiará una misa en la iglesia Santa Lucía a las 20.30 hs.

ROBERTO ARNALDO FIGUEROA (TOTO) (q.e.p.d) se durmió en el señor el 29/01/21 y espera la resurrección.

"Nos despedimos de ti, pero vives en nuestros corazones. Damos gracias a Dios por el tiempo compartido contigo, tu presencia nos cuidará como lo hiciste en vida."

Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, su esposa Malta, sus hijas Roxana, Marcela y Yéssica; sus nietas Nati, Mili y Amapola junto a los demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy en la Pquia. San Roque a las 21 hs. para pedir por su eterno descanso en el Reino de los Cielos.

RECORDATORIO

TERESITA DEL VALLE MUÑOZ DE CARRIZO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/20 y espera la resurrección.

Aún no caemos en la realidad que ya no estás físicamente entre nosotros hermana querida, pero si sabemos que tu alma ronda entre nosotros y nos cuidas como lo hiciste siempre, te extrañamos tanto hermana!! Solo te pedimos que nos des fuerza y valor para seguir adelante con tu ausencia y aceptar que Dios tuvo un propósito con vos y ya lo cumplió y ahora estás a su lado. Siempre serás la estrella más hermosa que nunca se apagará en el corazón de cada uno de los que te amamos y te recordaremos con mucho amor y alegría por todo lo que nos diste durante el paso terrenal. Al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Su familia.

ARCE, DAVID JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Carlos Eduardo Piña y familia participan el fallecimiento de su amigo y compañero de la Caja Social y acompañan a su familia en este momento rogando oraciones en su memoria.

BARRIO DE ARGAÑARAZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Isauro Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

CASTRO DE VEGA, TERESA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Sus sobrinos Silvia y Julio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

CASTRO VDA. DE VEGA, TERESA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. "Señor ya esta ante Ti, recibela en tu Reino". Su hijo Raúl Ariel Vega y su familia: Stella, Gabi, Andrea, Victoria y su bisnieto Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTRO VDA. DE VEGA, TERESA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Los amigos de sus hijos Mario y Silvia Corvalán, participan con pesar de su fallecimiento, con la profunda fe de que el que Cree en El Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Rody Segienowicz y su esposa Silvia Mulki.

CASTRO VDA. DE VEGA, TERESA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Adela Pece de Sgoifo, Celia Pece de Sayago y Marta Pece la recordarán con inmenso cariño y acompañan en estos momentos de dolor a sus hijos Mario y Raúl con sus respectivas familias y a sus hermanos politicos Nicolas Vega y Estela Soria. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO VDA. DE VEGA, TERESA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Vega Demetrio Nicolás y esposa, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASTRO VDA. DE VEGA, TERESA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Daniel Marcelo Vega, su esposa Stella Maris Garnica, hijos Gaston, Benjamin y Agustin acompañan a su primo Mario y flia y Raul y flia en estos tristes momentos.

CASTRO VDA. DE VEGA, TERESA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Teresita fuiste una amiga y compañera ejemplar. Siempre estarás en nuestros corazones. Acompañamos a sus familiares en tan doloroso momento. Tus excompañeras del Centro Exp. Nicolás Avellaneda.

CERVERA, HÉCTOR ANTONIO (Charli) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Su esposa Merce, hnos, políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CHARA, LEDFI (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Maria Mercedes Basualdo y su hijo Agustin participan su fallecimiento y acompañan a los sobrinos del querido Latufe. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, LEDFI (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Tus amigos de la niñez: Blanca, Edy, Gaby, Chocho, Rosita y Fernando Llapur con sus respectivas familias, acompañan a sus familiares con sentimiento.

CHARA, LEDFI (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Hugo y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares y amigos en estos momentos de tristeza y dolor. Se eleva una oración en su memoria.

CHARA, LEDFI (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Latufe querido gran amigo de lo mejor, excelente persona con quien años compartí reuniones de los viernes, el dominó del domingo en el Sirio, asado de los viernes en casa de tu hermano en la Banda. Amigo estás ahora con los que se fueron primero. Los buenazos como vos siempre estarán en el recuerdo de los que seguimos estando. Tu amigo Osvaldo Atenor.

FIGUEROA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/21|. Su esposa María Rosalía Juárez, sus hijos, Juan, Cecilia, Federico y Natalia, h. pol, nietos Lorenzo e Ignacio, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

FIGUEROA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/21|. Con gran pesar participamos el fallecimiento de nuestro amigo Pelusa. Tus amigos de la barra familias de: Negro Guzmán, Chiche Denti, Kiko Uardene, Gumer Gómez, Gonzalo Reynoso, Dante Ibarra, Richard Ibáñez, Agucha Villalba, Luis Cejas, Chaupi González, Mario Luna, Lumumba Corvalán, abrazamos en el dolor a su hermano Pestaña Figueroa.

FIGUEROA, JUAN ANTONIO (Pelusa) (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/21|. "Jesús misericordioso, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Con gran pesar participa el fallecimiento de mi querido amigo y hermano de la vida, Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, sus hijos Nico, Patricia, Teresita, Marcelo, hijos políticos y nietos. Abrazamos en el dolor a Pestaña Figueroa.

GÓMEZ, LEANDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Su esposa Casilda, hijo Martin, nietos Joaquin, Virginia, Yoana, Juan y demás familiares partic. con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

PEÑA, CARMEN SUSANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Nataly Soria y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de su colegiada. Se elevan oraciones en su memoria.

PINTO BRUCHMANN DE D´AMICO, ANGÉLICA MAGDALENA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Isauro Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia rogando oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ , NICACIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. El Praesidium Nuestra Señora de la Misericordia de la Capilla Inmaculado Corazón de María, participa su fallecimiento. Que la Virgen María la cubra con su Santo Manto.

RODRÍGUEZ, NICACIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Sus hijos Blanca, Celia y Rosa, Raúl, Ángel, Reyna, nietos Facundo, Angel Gallo y demás familiares part. el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RODRÍGUEZ, NICACIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. El Praesidium Morada del Espitiru Santo del barrio Mariano Moreno. Participa su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, NICACIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Amalia Elena Filippa de Guber y sus hijos Rosita y Rafael Tralice, Néstor D. y Daniela Paolella participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Celia, Reina, Martita y demás hermanos en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, NICACIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Esmeralda Filippa e hijos y Rolando Filippa e hija participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, RODRIGO YONATHAN (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/21|. Sus hermanos Daniel, Alejandra, Haidée, Juan Carlos, Celeste, Franco, Azul, Luis y Roxana partic. con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhum en el cement. de Los Flores. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Su hija Susana y su nieto Alfonso Mussi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Su hija Susana Teresa Daud y su nieto Alfonso Mussi piden por su eterno descanso y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. César Daniel Tragant y Silvia Ines Alfano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a María, Susana y Juan con sus oraciones.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Marta Casado, Mario Arce y sus hijos Joaquín y Agustina,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Roberto Ángel Liendo y Gloria Cura Edippo participan su fallecimiento y acompañan a su familioa con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (MUÑECA) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. José "Chelo" Chazarreta y Sandra Clavero participan con dolor y acompañan a sus hijos Susana, Juan y Carmen en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Carlos Pesce, Gladys Santillán y sus hijos Carlos Alejandro y María Eugenia lamentan la perdida de la mamá de sus amigos Susana, Juan y María del Carmen. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Carlos A. Villalba y Sra. Nora Rago e hijos acompañan a sus hijos Susana, Carmen y Juan y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Tuky Tarchini Liendo y familia acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Francisco José Lami Hernández y su esposa Emilia Susnjar, sus hijos José Antonio, Francisco y Florencia, María Emilia y José, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Ana María Gozal y sus hijos José Luis, Florencia, Agustín y sus respectivas familias y Lili participan con profundo dolor la partida de la querida Muñeca. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Ramón Alberto Islas, Silvia Gozal, sus hijos Daniel y José Ignacio y Celia Gozal participan el fallecimiento de Muñeca. Elevan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Adriana Infante del Castaño, sus hijas Valentina y Mercedes Estrada, acompañan a sus hijos y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina, hijos y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, CARLOS AMÉRICO (Tato) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. Tatilo querido, hoy estarás cumpliendo 75 años, el cielo está fiesta y aquí se paraliza el país como cada 3 de febrero. Nosotros desde aquí te recordamos siempre con mucho amor. Hoy pondremos una vela para iluminar tu retrato. Vivirás por siempre en el corazón de tu esposa, tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Invitamos a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. Sto.Cristo a las 9 hs. al cumplirse 75 años de su natalicio. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, AÍDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. "Cuando clamo a Ti, Tú me respondes ¡Oh mi Dios salvador! Tú que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración, que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Sus hijos Celia y Santos Ibáñez, hijas pol. Claudia y Daniela, sus nietos Tomás, Victoria y Evelín, al cumplirse los 9 días de su partida al reino celestial, la recordaremos en la santa misa a realizarse en la Pquia. Santo Cristo hoy a las 20 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

DÍAZ, EUDOXA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/05/20|. "Valle querida, hoy es un día especial porque estarías cumpliendo 69 años, no estás para darte un gran abrazo como el último de tus cumpleaños. El cielo estará de fiesta y seguramente tú serás el ángel más lindo y radiante como lo fuiste en la tierra. Dios eligió que lo celebraras junto a él, tus padres, hermanos y cuñada, nosotros desde aquí te recordaremos como lo que fuiste siempre, la persona alegre, divertida, servicial y llena de vida. Nunca te olvidaremos por siempre en nuestros corazones". Elevamos una oración en su memoria. Tu hijo, hija política, hermanos, sobrinos, sobrinos nietos y cuñadas.

LAMI HERNÁNDEZ, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/20|. Pelu, te extrañamos mucho, con el mismo cariño y afecto de siempre. Han pasado 8 meses de tu desaparición física, pero te tenemos siempre presente. Tus hermanos Ramón y Alberto y sus respectivas familias, ruegan una oración en tu memoria.

GALLARDO, MARCELO YRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Su hijo Ricardo Marcelo, hija política Nancy Fernández, nietos Florencia, Emanuel y Milena, su bisnieto Justino Tomás Mansilla participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio la Misericordia hs 9. Casa de duelo Belgrano 532 LB. Servicio ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓMEZ, LEANDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Sus hermanos Elva Gómez de Mercado, Maria Luisa Gómez, Dante Eduardo Gómez, Guido Ricardo Gómez, Miguel Alejandro Gómez, Olga Nélida Gómez ,Alcira de Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, LEANDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". Su sobrina Norma Gómez y sus hijos Yoana Arias Gómez y Juan Bautista Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, LEANDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Querido cuñado Martín Gómez. Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de tu padre Leandro Gómez. " Te transmitimos todas las condolencias y apoyo inquebrantable de tu esposa Andrea Tevez y de sus nietos Ana Virginia y Joaquín Gómez y también de la familia Beatriz Tevez y su marido Ariel Audassio y sus hijos Mauro, Rocío y Cristian Audassio. Deseamos paz, Consuelo fuerza y muchísimos cariños en este momento tan triste para uds.

GÓMEZ, LEANDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. José María Paz y familia participan el fallecimiento del padre de su querido amigo Martin. Oraciones en su memoria.

IÑÍGUEZ, MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Sus hijos Néstor y Gabriel, su hermana Esther, sus nietos Martin, Nathanael y Felipe, sus restos fuero inhumados ayer en el cementerio de la capilla, cob Hamburgo c.i.a de seguros s.a, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

CONTRERAS, FEDERICO CAMILO (Carita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Pelusa y Said Nazar, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

COSTAS DE RECCHIA, ESMILDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el día 3/2/21|. Maria Azucena Rivero Costas participa su fallecimiento y acompaña con afecto a su familia. Ruega al Padre Celestial la acoja en su Reino.

REYNOSO BARRIONUEVO, MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Sentimos mucho tu partida Matías, solo pedimos al Señor que le de pronta resignación a nuestros queridos sobrinos Anita y Pelusita. Su tío Juan Carlos, Lida y sus hijos Ana, Caro y Exequiel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

REYNOSO BARRIONUEVO, MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Federico Muruaga, Carlos I. Muruaga y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin. QEPD.

REYNOSO BARRIONUEVO, MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Que Dios y su infinita misericordia te tenga a su lado. Pelusa y Said Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

REYNOSO BARRIONUEVO, MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. Descansa en paz querido Matías y que Dios les dé resignación y fortaleza a mis primos Pelusita y Anita. Te despedimos con mucha tristeza. María Lorena, Nico y Octavio. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, MATÍAS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Su esposa Claudia Sabater, hijos Ignacio (Nachito) y Ernestina, hnos. Alejandra, Walter y Cristina, hna. pol. Guadalupe, madre pol. Tránsito, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Termas de Río Hondo. EMPRESA SANTIAGO.

ROJAS, MATÍAS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Reina Palavecino, sus hijos Ramón, Beto y Juanita con profundo dolor acompañamos a mi sobrina Claudia.