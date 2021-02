07/02/2021 - 12:02 Opinión

Por Francisco Viola

Médico y doctor en Psicología

Pensar en arte es una forma de ver y encontrarse con el mundo. Conlleva el saber que el arte es, en definitiva, una forma de expresar un interior rico de sensaciones que es estimulado, en ocasiones, por lo que está afuera. Pero estimular quiere decir que se genera una respuesta. No se la crea. Esto pasa porque los seres humanos somos seres sensibles, por más que la insensibilidad parezca, tantas veces, una constante humana.

El arte, al ser expresión, varía según cada uno, Así, lo ideal es que adaptemos lo que queremos expresar a la forma artística que esté a nuestro alcance. Sea por recursos, por capacidad, por identidad, ´por búsqueda, por “equivocación”. Con esto último me refiero a elegir un arte que no siempre sea el mejor para uno, pero siempre el deseado.

Pensando en esto, del arte como expresión, como necesidad individual, como recurso humano esencial, traté de señalar elementos que me aparecen como esenciales para concretar esto de la mejor manera. Señalo tres. No por definitivos, no por exactos, no por análisis sesudos y completos. Señalo tres por razones personales y, por algo de deformación profesional y, valga confesarlo, otro poco por capricho. Quizás, como diría Borges porque las cosas la hacemos “por recuerdos, temores y previsiones”. Así que bueno, va aquí mi lista, no como modelo para hacer, sino como sugerencias para leer:

1. Romper el corsé: De un modo u otro todos tenemos un corsé que nos limita. A veces, le llaman zona de confort. Aquel espacio donde nos acostumbramos a ver el mundo, a reaccionar, a hacer las cosas. El arte es arte porque nos permite desestabilizar lo que se ve, se siente, se cree y, al hacerlo, permite re-versionar los sentires, los saberes, los decires. Quizás así, también, exploremos otras cosas, otras situaciones y, seguramente, podremos descubrir nuevas capacidades o potenciar las que tenemos.

2. Asumir las oscilaciones: El arte surge de la propia vida, donde aún en la estabilidad mayor, nuestro propio cotidiano nos mece un poco. A veces, de forma sincopada, otras con inconfesables vaivenes. Vivir es moverse y moverse implica encontrarse con lo nuevo, con lo que nos estimula, con lo que rechazamos. Las emociones se deben movilizar. Eso obviamente conlleva comprender que tenemos límites, que no podemos todo y que, en ocasiones, necesitamos ayuda. Recordarlo y practicarlo es fundamental.

3. Dimensionar nuestro erotismo: El erotismo adquiere, en este caso, ese trípode que todos debemos asumir mejor: la sensualidad como una forma de explayar los sentidos, el deseo como un motor incombustible y el placer como una opción humana por excelencia. Permitirnos descubrirlo, expandirlo, dejarlo ser encuentro que abre caminos de expresión maravillosos, aun manteniendo un comportamiento sin estridencias, ni nada lejano a nuestro propio pudor.

Tal vez, en este punto comprendamos que el arte es algo concreto, pero también es una metáfora que nos habla de permitirnos el conocer y conocernos, disponer el escuchar y el escucharnos, aprender el sentir y ser sentidos, promover el encuentro y el encontrarnos. Tal vez porque pensar en arte, es pensar que nuestra humanidad siempre puede redimirse y crecer. Hoy más que nunca, quizás sea esencial hacerlo.