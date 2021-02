La presbicia llega antes por el confinamiento y las pantallas: la importancia del control ocular

07/02/2021 - 22:08 Opinión

Ya hace unos años se alertó de un adelanto en la aparición de la vista cansada en personas cada vez más jóvenes.

Así, los expertos en oftalmología detectaron que la tecnología era la causante de que personas de entre 38 y 39 años empezaran a padecer los problemas de la vista cansada cuando lo habitual es que surjan entre los 40 y 45 años. Tal adelanto se debe a nuestra excesiva exposición a pantallas, ya sean ordenadores, tablets o teléfonos móviles.

¿Qué es la presbicia?

No obstante, es posible que no todo el mundo sepa exactamente en qué consiste la vista cansada. Lo cierto es que el origen etimológico de esta palabra no deja dudas al respecto pues “presbicia” es un término que proviene del griego y quiere decir “ojo viejo”.

Por lo tanto, estamos ante un fenómeno ligado al proceso de envejecimiento que no se puede -en definitiva- prevenir ni evitar de forma alguna, aunque es cierto que no a todos nos sobreviene a la misma edad.

Así, la presbicia se explica por una disminución de la flexibilidad del cristalino, que es la lente natural con la que enfocamos los objetos. Su deterioro nos impide ver con nitidez objetos cercanos.

En suma, tareas cotidianas como leer un libro o las etiquetas de los productos del supermercado comienzan a suponer todo un desafío visual que solemos remediar con gafas de cerca e incluso con cirugía.

Un problema de vista inevitable

Lo cierto es que estamos ante un inexorable desgaste en nuestra vista que, según las estimaciones, afecta al 81% de la población mayor de 45 años. Este porcentaje va creciendo conforme envejecemos y, de esta manera, un 98% de personas mayores de 65 acusa este problema en su visión de cerca.

En definitiva, estamos ante un problema visual que afecta a todo el mundo sin excepción a cierta edad y cuya incidencia crece con los años.

Soluciones a la vista cansada

Aunque es cierto que no se puede prevenir, sí que podemos adoptar unos adecuados hábitos a la hora de trabajar con el ordenador u otros dispositivos.

Por lo tanto, debemos incorporar a nuestra rutina descansos visuales cada veinte minutos, regular aspectos como el brillo de la pantalla o su posición, así como la distancia de lectura.

Por todo ello, la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero aconseja a la población mayor a los 40 años a que se someta a revisiones periódicas a fin de detectar los primeros síntomas de presbicia y mantener la calidad de nuestra visión.

Lo cierto es que quedarnos con los brazos cruzados y resignarnos ante su avance no es lo más sensato. Así, siempre podremos recurrir a alternativas como las gafas y lentillas para corregir este problema e incluso decantarnos por una cirugía encaminada a reemplazar el cristalino por una lente intraocular, siempre bajo la prescripción de un oftalmólogo.

La importancia del control oftalmológico

¿Recuerdas la última vez que chequeaste tu vista? Si la respuesta es “hace más de dos años” o aún peor “nunca”, deberías concertar cita lo antes posible, acudir periódicamente a hacerse una revisión es fundamental para evitar pérdidas visuales causadas por trastornos que, si se detectan a tiempo, pueden tratarse de forma eficaz.

Algo a tener muy en cuenta porque, según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.300 millones de personas en el mundo viven con alguna deficiencia visual. Las causas principales de la mayoría de ellos son trastornos que pueden corregirse o tratarse eficazmente, como los problemas de refracción (miopía, hipermetropía, astigmatismo) o las cataratas, apunta la OMS.

¿Es necesario hacerse un chequeo completo?

En este último grupo, lógicamente, el riesgo de sufrir una deficiencia visual que no está siendo compensada, o que problemas visuales patentes terminen por agravarse, es mucho mayor.

No hay que olvidar que la mitad de los casos de pérdida visual se pueden prevenir con una detección temprana y el tratamiento correcto.

Chequeos visuales a todas las edades

Es cierto que a partir de los 50-60 años hay ciertas alteraciones visuales que son más frecuentes, pero revisar en qué punto está tu visión es importante también en los niños y las personas jóvenes.

Ver bien es fundamental para rendir adecuadamente en el ámbito escolar y, a nivel laboral, una correcta compensación de un problema visual puede ayudar a mejorar la productividad más de un 20%.

El 25% de niños en edad escolar tiene problemas de vista, por ejemplo, uno de los problemas visuales que más está creciendo es la miopía, que justo se desarrolla en niños y adolescentes y que, si supera las 6 dioptrías, puede acabar dañando la retina y reduciendo enormemente la capacidad de ver.

Según la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), la miopía afecta a 2.600 millones de personas en el mundo, incluidos 312 millones de menores de 19 años.

¿Cada cuánto ir al oftalmólogo?

Como norma general, se recomienda acudir una vez al año si no hay ningún síntoma de alerta, y si se padece alguna afección, lo ideal sería revisarse la vista cada 6 meses.

Pero como la visión va cambiando a medida que cumplimos años, la entidad ha elaborado unas recomendaciones más concretas en función de la edad que se tenga:

Durante la infancia, el primer examen visual debe realizarse cuanto antes. Es importante ser conscientes de que alrededor de los 5 años los niños están aprendiendo a leer, y estas revisiones evalúan tanto la salud ocular como la funcionalidad de la visión y la capacidad de comprensión. En esta etapa deben hacerse de forma anual.

Entre los 20 y los 40 años, lo recomendable es revisar la vista cada dos años, siempre y cuando no haya ningún problema en ella que necesite de un control más frecuente.

A partir de los 40, se recomienda acudir de nuevo cada año, ya que se incrementa el riesgo de padecer disfunciones visuales.

En los mayores de 55 lo ideal sería revisar la vista más de una vez al año para detectar posibles casos de presbicia (conocida también como vista cansada) o de otros problemas visuales que es más frecuente que aparezcan en la madurez, como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), las cataratas, el glaucoma o la retinopatía diabética.

Una visita a tiempo ayudaría a detectar estas patologías de forma precoz, lo que redundará en una mejor calidad de vida.