Los chicos volvieron a ser felices

08/02/2021 - 01:59 Deportivo

La pandemia de coronavirus no terminó. Y al parecer, lejos está todavía de acabarse este calvario. El encierro nos afectó a todos, pero de a poco se va volviendo a la normalidad, o a la denominada “nueva normalidad”. Pero sin dudas que los más chicos pueden ser los que más consecuencias sufran. No solamente por el daño psicológico que pueden tener a futuro, sino porque en muchos casos no pudieron comprender o digerir el porqué de cambiar bruscamente su hábito de vida y quedarse encerrados en sus casas.

Un gran porcentaje de chicos en Santiago del Estero practicaba algún deporte. Y muchos de ellos se volcaron al fútbol. Pero durante el 2020, salvo los primeros dos meses, se vieron impedidos de realizar cualquier tipo de actividad física.

Fueron diez meses de frustraciones, de no poder hacer lo que aman: patear una pelota y correr detrás de ella. Hasta que a fines del año pasado pudieron volver a las escuelitas de fútbol. El prolongado tiempo de inactividad marcó un retroceso para la mayoría de los niños, incluso muchos de ellos retornaron con sobrepeso.

Situaciones que ahora tratan de remediar los formadores de los chicos, aquellos que desde hace muchos años se dedican a esto y tienen un prestigio ganado en nuestra provincia.

EL LIBERAL dialogó con Jorge Donis (escuela Donis), Luis Américo Valoy (escuela Valoy) René Ruiz (escuela Sarmiento de La Banda) y Walter Putzolo (escuela Las Pulgas) quienes brindaron su testimonio sobre lo duro que fue el 2020 para los chicos, cómo está siendo esta vuelta, con muchos protocolos, y las expectativas para este 2021, en el que el retorno de la competencia sigue siendo todavía una incógnita.

JORGE DONIS

“Durante la pandemia no entrenamos ni por zoom por el tema de que estaban con eso en la escuela. Afectarlos también por zoom para un entreno no me parecía adecuado por todo lo que ellos estaban viviendo, por el encierro y el miedo al contagio. A nivel Lifi (Liga de Fútbol Infantil), presentamos nota con protocolo en Deportes y Subsecretaría de Salud para una posible vuelta a mitad del año pasado. No tuvimos respuesta porque no se han habilitado todavía torneos”, comenzó diciendo Jorge Donis.

El “Turco” dio detalles de cómo comenzó a gestarse la vuelta a los entrenamientos. “A partir de noviembre, que he visto que había actividades en el parque, hemos optado por movernos en ese lugar, con todas las categorías, sin los más chicos, desde las 2007 a la 2010. Después fuimos agregando categorías hasta completar todas con la 2014. Siempre trabajamos en diferentes sectores del parque, cada grupo con su profesor, en dos turnos y respetando todos los protocoles de distanciamiento y uso de barbijo y alcohol en gel, cada uno con su botella de agua mineral”, explicó. Mientras espera que habiliten el predio de Judiciales, donde solían entrenar, las prácticas continúan en la zona del parque Aguirre. Sin posibilidad de competir, están haciendo algunos amistosos “con no más de dos categorías para que no se aglomere gente. Y en lo posible tratamos de que el padre deje a su hijo y lo retire después del partido. En ese sentido estamos todos bien orientados de cómo nos vamos a manejar de aquí en más”.

El “Turco” reveló que tiene una invitación para participar de un torneo internacional en Salta, pero todo quedará supeditado a la decisión de los padres.

“Se va a jugar en Semana Santa, del 1 al 4 de abril, ellos ya cuentan con la autorización. Esta invitación ya se la transmitimos a los padres y nuestra participación está supeditada a la decisión de ellos, de que quieran enviar o no a sus hijos a Salta”, explicó.

Por último, lamentó lo que todo esto ocasionó a los niños. “Es una pérdida terrible para los chicos. Por ejemplo la 2006 debía empezar Inferiores el año pasado y no pudieron. Este año sube la 2007, pero sin competencia se dificulta. Esto que pasó no fue ocasionado por el ente del fútbol sino por una pandemia y estamos sometidos a eso y a ver qué nos depara más adelante. Esto es una bomba de tiempo, por ahí aparece un brote, nos vuelven a encerrar y volvemos a cero. Esto es día a día”, reflexionó.

LUIS VALOY

“El 2020 fue complicado para todos. Esta pandemia nos hizo encerrar a todos, perder muchas cosas, la escuela, el deporte y encerrados no es bueno para nadie, ni para los chicos ni para los grandes. Hemos estado casi diez meses parados, sin hacer nada, sin ir a la escuela, sin hacer deportes. Y eso es malo porque al no hacer nada, los chicos lo único que hacían era estar encerrados, comer y no realizar ninguna actividad”, sostuvo Luis Valoy.

El “Loco” se mostró feliz de poder haber vuelto a entrenar.

“Nosotros arrancamos el 2 de diciembre. El primer día de entrenamientos tuvimos 60 chicos y en el segundo ya éramos 80. Hoy estamos entrenando miércoles y viernes a partir de las 19 horas con 125 chicos. Los papás también estaban desesperados con que los chicos hagan alguna actividad, en este caso el fútbol”, contó.

“Los entrenamientos son con los protocolos conocidos, con barbijo, cada niño lleva su alcohol y su botella de agua, y tratando de mantener la distancia. Los primeros días hemos tomado la temperatura a los niños y a los papás. Yo creo que está en nosotros los grandes también entender que esto no es fácil, pero debemos sobrellevarlo y hacer las cosas lo mejor posible”, agregó.

Valoy espera que este año la cosa pueda encaminarse.

“Esperemos que este 2021 podamos comenzar ya a abrir los clubes para que sean contención de los chicos, porque no es bueno que estén tanto tiempo encerrados. Vamos a tratar de que las formativas también empiecen a hacer trabajos de gimnasio, ir a la cancha y entrenar. Creo que entre todos tenemos que sobrellevar esto y convivir con el virus”, señaló.

“Estamos a la espera de que se reabra todo. El fútbol ya está por comenzar en todas sus categorías, hablando de los mayores. Las clases también ya están por comenzar y eso es bueno porque el niño no puede perder tanto tiempo. Estoy contento, feliz de disfrutar de la vuelta, para mí fue algo tremendo haber estado encerrado diez meses, así que imagínate la alegría que tengo ahora de convivir con los chicos. Espero que a las otras escuelas también les vaya bien y comiencen a entrenar y a hacer lo que más nos gusta. Respetemos todos los protocolos para poder salir de esta pandemia”, concluyó el ex jugador.

WALTER PUTZOLO

El 2020 para Las Pulgas, como creo para todas las escuelitas, fue duro. No solo para los profesores, respecto a que sus fuentes laborales se vieron afectadas, más aún para los que amamos nuestra profesión. Pero los grandes perjudicados de este parate fueron los niños, a los que les quitaron la posibilidad de practicar su pasión con una pelota. Sabemos que eso los hace felices, los incluye a todos, los distrae, incluso a los padres”, señaló Walter Putzolo.

“Otro aspecto es el descuido que se vio en su estado físico, lo que influye directamente sobre su salud y eso debe preocuparnos a todos. Por eso este año Las Pulgas comenzará a recuperar ese estado de buena salud en ellos, que debería preocuparnos mucho más que lo competitivo”, agregó.

Las Pulgas volvió a los entrenamientos con un estricto protocolo que se lleva a cabo con los niños, padres y profesores. El lugar es el club Antonio Tagliavini del barrio Ejército Argentino; ubicado entre calles 64 y 11, los martes y viernes de 18.40 a 19.40 y de 19.40 a 20.40.

La escuela cuenta con un importante torneo nacional, que se realiza en septiembre, y que Putzolo espera que este año se pueda llevar a cabo. “Ya tenemos confirmada la presencia de River Plate y Argentinos Juniors. Y se está trabajando para que venga Boca Juniors. Dios quiera que esta situación pueda mejorar para que podamos realizar el certamen, ya que será muy importante para el crecimiento de los chicos”, cerró Walter.

RENÉ RUIZ

René Ruiz coincidió con sus colegas en lo difícil que resultó el año pasado.

“El 2020 fue muy triste y complicado para todos. Y si lo trasladamos a los niños, fue peor. Están en su etapa de crecimiento, del conocimiento del deporte, en este caso el fútbol, y se han visto frustrados por esta pandemia que no los dejaba ni salir de sus casas. Fue un año muy duro porque acostumbrarse a un hábito de vida como éste jamás nos hubiéramos imaginado y tenerlos a los chicos sin actividad deportiva es muy doloroso”, lamentó.

“Pinino” advirtió las consecuencias de esta pandemia. “Nosotros como formadores deportivos vemos a veces un retroceso en ese crecimiento por la inactividad que tuvieron en los chicos de 6 a 9 años. Lamentablemente eso se nota ahora con el reinicio de clases, sobre todo en el sobrepeso de los chicos, la falta de coordinación en una edad que es fundamental”, explicó.

“Después, a los más grandes, los afectó la falta de competencia. La categoría 2007 pasa ahora a Inferiores y no tuvo actividad. También se perdieron los viajes a la competencia nacional, que es lo que los hace crecer futbolísticamente”, agregó.

Ruiz espera un 2021 mejor, pero mantuvo la cautela: “Este año que comienza las expectativas son otras, pero siempre siendo cautos porque esta pandemia no perdona a nadie y sabemos que tenemos que cuidarnos. Por el momento, volver a los entrenamientos es una alegría inmensa y se nota en las caritas de los chicos, porque aman jugar al fútbol”.

“Nosotros tratamos de seguir con la senda de motivarlos, incitándolos a crecer en este deporte y esperando que a nivel nacional se pueda definir algo con respecto a los campeonatos. Por el momento está todo parado, en nuestra Liga tampoco hay miras de que se reanude la competencia. Creo que todos están esperando hasta mitad de año a ver qué sucede. De acuerdo con eso iremos planificando”, completó