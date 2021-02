La golpeó con una llave francesa y ella rompió la moto a martillazos

08/02/2021 - 02:11 Policiales

Una crisis de pareja en ascendente crecimiento estalló en un grave incidente, en cuyo fragor una peluquera habría sido agredida con una llave francesa y ella respondió dañándole la motocicleta a martillazos.

Ello se desprende de una denuncia refrendada por la peluquera, de 44 años, con residencia en el Bº Industria, ante las autoridades de la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 1.

Indicó que hace 28 años convive con su pareja, con quien tiene 6 hijos; la última sería una niña especial.

Denunciante

De acuerdo con el relato de la damnificada, su pareja regresó días atrás de otra provincia y en la actualidad no atraviesan la mejor de las convivencias.

El 3 de este mes alguien la habría llamado a su celular. Su concubino atendió la llamada y al no obtener respuestas le habría endilgado a ella presuntos amoríos.

Dos días después, de nuevo fueron protagonistas de un entredicho. Ella se molestó con él por no haberla despertado para llevar a la hija al baño y él se ofuscó, aclarándole que ni se le ocurra divagar porque la nena es hija de ambos y él la quiere y respeta. No fue todo. El hombre la habría empujado y lanzado contra una mesa. Después, fue hacia donde estaba su motocicleta, extrajo una llave francesa, retornó y la golpeó en la frente. También, le apretó con fuerza una mano, le torció un brazo y la arrojó al piso.

Para entonces, la madre de la mujer y sus hijos despertaron.

“Si me denuncias te voy a c.. matando. No sé qué quieres hacer si ella no tiene nada”, gritó él.

Entonces, la peluquera sufrió una crisis de nervios. Buscó un martillo pequeño y destrozó los espejos y el tablero de la moto. Él subió a su vehículo y se retiró del lugar. Alertada, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda pidió la detención del sujeto, que le fue concedida por la jueza de Género, Cecilia Laportilla.

En principio, el informe médico confirmó las lesiones de ella y diagnosticó al menos diez días de curación.