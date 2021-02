FÚNEBRES | 8 de Febrero del 2021

08/02/2021 - 02:26 Funebres

FALLECIMIENTOS

07/02/2021

- Sonia Estela Cura

- Rodolfo Federico Renolfi

- Ana Lucía Ruggiero

- Héctor Eduardo Pato (Clodomira)

- Norma Angélica Rivero

- Benildo Eliseo Navarrete (Villa Silipica)

- Leonarda Carolina Orieta (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRANCISCO EDUARDO CHACÓN (Coco) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/2/21 San Martín (Mendoza) y espera la Resurrección.

Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORMA ANGÉLICA RIVERO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/2/21 y espera la resurrección.

Sr Ricardo Mattar gerente de norte beneficios, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Sr. Hugo Montenegro gerente de Caruso Cia. de Seguros y ruega una oración en su memoria.

NORMA ANGÉLICA RIVERO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/2/21 y espera la resurrección.

Su esposo Montenegro Hugo, sus hijas, Agustina y Fernanda, h Pol Nicolas y Ema, y demás familiares, sus restos serán Cremados en el día de hoy, Servicio de Cremación Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Tel 4219787.

Ing. RODOLFO FEDERICO RENOLFI (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21.

Cristina Tarchini de Abdala, Roxana Tarchini de González, Georgina Tarchini de Martinez y Gustavo Tarchini participan con dolor su fallecimiento.

Ing. RODOLFO FEDERICO RENOLFI (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21.

“Que tu alma emprenda el camino sagrado hacia el descanso eterno y brille por siempre en nuestros corazones tu recuerdo”. Hasta siempre Chopi. Andrés Renolfi y familia.

Ing. RODOLFO FEDERICO RENOLFI (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21.

Tu hermano Dante Renolfi, Marta Coronel y sus hijos Florencia y Dantecito participan con dolor su inesperada partida.

Ing. RODOLFO FEDERICO RENOLFI (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21.

Su esposa Delia Inés, sus hijos y Federico y Ayelén Galli, Nicolás y Claudia Pando, Carolina y Francisco Ponzinibbio, Alejandro y Celina Jerez, Mariana y Gabriel Tamagnone y sus nietos Paula, Exequiel, Sabrina, Gerónimo, Inés, Martín, Juliana, Elisa, Delfina, Tomás, Francisco y Manuel agradecemos a Dios habernos concedido la felicidad de tenerlo en nuestras vidas.

RECORDATORIO

ROSA VIRGINIA DÍAZ DE RODRIGUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/05 y espera la resurrección.

“Te fuiste al Cielo y yo me quedé aquí con una sonrisa fingida. Aún tengo la esperanza de volverte a ver, abrazar y hablar de todo lo que me ha pasado. Espérame allá, porque un día tendré que ir también. Hasta entonces me conformo con encontrarnos en mis sueños. Su esposo Edgardo Rodríguez, sus hijos Vilma, Emilse, Lourdes, Exequiel, Valeria, sus hijos políticos y nietos, la recuerdan con amor, al cumplirse 16 años de su partida e invitan a elevar una oración en su memoria.

HUGO WALTER HID (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/21 y espera la resurrección.

Tu luz brillará eternamente, tu pasión y tu coraje permanecerán siempre en nuestro recuerdo. Al cumplirse un mes de su partida, comisión directiva de la U.T.E.D.Y.C. seccional Santiago del Estero, delegados y afiliados en general ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ANA NIEVES PORTILLO DE SALMOIRAGHI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/2/15 y espera la resurrección.

Su esposo Carlos César Salmoiraghi, sus hijos Carlos Alberto y Cecilia, sus nietos Carlos Andrés y Agostina, Matías y Florencia y sus bisnietos Augusto y Stéfano invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

CAPUA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/21|. Sus hijos Liz, Ramón y Silvia, h. Pol., José y Liliana, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTRO VDA. DE VEGA, TERESA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Hugo Agostinelli y familia participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su querido amigo Raúl. Elevan oraciones en su memoria.

CERVERA, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Fue una gran persona, ejemplo vital para muchas otras; que su recuerdo permanezca siempre presente. Cuando un ser querido muere, no significa que se vaya para siempre, porque entonces es que comienza a vivir eternamente en nuestros recuerdos y nuestros corazones. Te vamos a extrañar. Sus tíos políticos Gringa Olivera y Roberto Campos, sus primos Nico, Fede, Silvana y Mariela y sus sobrinos Issa y Leo participan con profundo dolor su fallecimiento.

CERVERA, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/21|. Sus tíos políticos Raúl, Kika y Tere Olivera y su sobrino Mauricio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su descanso eterno.

CURA, SONIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Sus padres Nardo y Cuca,. su hija Yamila, su hermano Yoni y flia, y demás familiares partc. el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CURA, SONIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Su tía Blanca Jorge de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo despiden con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia por la partida de la querida Beybi. Descansa en paz.

CURA, SONIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Su tía Perla y sus primos Valeria, Domingo y Belén Cura participan su fallecimiento. Que su memoria sea eterna.

CURA, SONIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Sus primas Roxana, Mónica Cura y Miriam acompañan a Yamila en el doloroso momento de la despedida. Hasta que Dios decida reunirnos. Descansa en paz.

CURA, SONIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Ramona Espeche, Gustavo Kempf y familia; Silvina Kempf y Mario Espeche, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, SONIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Gabriel Espeche, Sandra Gonzalez, Yamil y Valentina Espeche; Graciela López, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CURA, SONIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Rafael Lucero y Silvia Abdala participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Beybi.

CURA, SONIA ESTELA (BEIBI) (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Con todo el dolor del alma te despide tu padrino, me queda el consuelo que dejaste de sufrir. Acompaño a tu hija, tus padres y hemano. Descansa enpaz. Beibi querida. Rubén Cura.

CURA, SONIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Querida Beibi, lamentamos profundamente tu partida, acompañamos a tu hija y a nuestros queridos Nardo y Cuca y Yony y demás familiares. Descansa en paz. Chiny Cura y flia. Peladin y Pichón Cura.

CURA, SONIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Julio C. Lucero, su esposa Teresa Gil, su hija Alejandra y Gustavo Abeijón Mukdsi y sus nietos Máximo y Augusto participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y acompañan a su familia en este difícil momento.

FIGUEROA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/21|. Sus vecinos familias Tijera- Astudillo, Sánchez- Pereyra, Orduna -Ávila, Castillo -Nieva y Gramajo Queirolo participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

NAJAR, RICARDO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/2/21|. "Tú, Ricardito, ya estás en los verdes prados del Señor". Te extrañaremos siempre! Recordaremos a cada instante, tu persona que tenía todas las virtudes. Fuiste amigo fiel, un hermano con todo el amor para los tuyos! Un profesional de las armas, distinguido y una bondad de excepción. Tus amigos de calle Magallanes lloramos tu inesperada partida: flias de Hnos. Ávila, Coca Ovejero, Sola de Silva, Dani Ramírez, Gringa de Gómez, Vero, la seño Magui Gómez Molina. Por cierto que nos consuela el saber que un tía te encontraremos en la casa de Dios. Rezamos por la resignación de Alberto, Mimí, junto a sus flias y que la paz eterna sea para ti.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Su esposa: Delia Inés Castiglione, sus hijos: Federico, Nicolás, Carolina, Alejandro y Mariana Renolfi, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron cremados en el Crematorio de EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Inefable persona y amado hermano, gracias por tanto hasta que volvamos a vernos. Sus hermanos Dante, Carmen, Andrés y sus familias.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Acompañando a Deli, Fede, Nico, Caro, Ale y Mariana despedimos con profundo dolor al entrañable Rodolfo, inolvidable para nosotros. Sus hermanos políticos Ale y Juan y sus sobrinos Agu y Lore. Ya te extrañamos.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Pocas personas hemos conocido tan extraordinarias en sabiduría, humildad, nobleza e integridad. Y única en tener en esa plenitud a todas esas virtudes juntas. Difícil encontrar un mejor padre, esposo y hermano. Difícil encontrar una persona tan buena y honesta. En este gran misterio de nuestra existencia encontraste la felicidad. Nunca te dejaste encandilar por algo que no fuera lo esencial. Por eso iluminaste a todas las personas que tocaste. Fuiste incorrompible como los diamantes. Gracias Rodolfo por brillar en nuestras vidas. Sus hermanos políticos Pablo Castiglione, Cecilia Ahumada Cerezo, Virginia, Benjamín y Luciana Castiglione participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amada Delia, hijos, hijos políticos y nietos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Con dolor de hermanos despedimos hoy a nuestro hermano político, quien partió a la casa del Señor dejándonos el ejemplo de su vida recta y ejemplar en cada día de su vida. Sus hermanos políticos José Eugenio Castiglione y Graciela L. Bernárdez de Castiglione, sus sobrinos Gonzalo Virgilio H., José Ignacio, María Florencia y su ahijada Mariana Agustina Castiglione participan con dolor su fallecimiento y rezan por su alma.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux y sus hijos Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Débora Alperín, y Lucía, y sus nietos Bautista, Emilia y Julieta Noriega y Helena y Felipe Castiglione, lamentan profundamente la inesperada partida del querido Rodolfo. Rezan por su descanso eterno y por la cristiana resignación de su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira, e hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira,y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Pedimos Oraciones por su memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. José Zani y sus hijos José Augusto, María Josefina y Alejandra María participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su familia en el dolor y la oración .

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro, Federico Balmaceda y sus respectivas familias, despiden con tristeza al querido amigo y ruegan por su descanso en Paz.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. María Lucrecia de la Cruz y Daniel Fernando Yocca, sus hijos Emilia, Florencia, Augusto, Antonella y Beija con sus respecftivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Rodolfo. Acompañan en este momento de tristeza a su esposa Delia, hijos, nietos y toda la familia con oraciones que elevan en su querida memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Guido Gallego y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Marcelo Pedro Renolfi y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza a su esposa, hijos y nietos.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Inés, Caly y Rocío Alfaro participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Delita y acompañan a su familia en este momento de pesar.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Susana Spaini participa con gran dolor la partida de este mundo del marido de su querida amiga Delita y eleva oraciones a Dios para que lo reciba y descanse su alma en paz.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. María Susana Laitán, lamenta profundamente tremenda pérdida, hombre de ideas y principios republicanos. Mis condolencias a la familia.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola; Ignacio Castiglione y Sonia Mejail; Ana María Castiglione y Mario Fornés; María Inés Castiglione y Carlos Toia; María del Carmen Lugones y Marcelo Alvarez; Fernando Lugones y Elena Flaja; Ana Cecilia Lugones; Agustín Lugones y Mercedes Funes; José Ignacio Lugones y Noelia Mercado participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Delita y familia.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa su fallecimiento y acompaña a ex compañera y amiga Delita Castiglione y familia con mucho cariño.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Alberto Matach y María Mercedes Olmedo, sus hijos Gustavo, Ernesto, María Fernanda, Sebastián y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Delita y familia y a toda la familia Castiglione.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. El Rotary Club Francisco de Aguirre y La Rueda de la Amistad participan con tristeza el fallecimiento de su socio fundador, el Ingeniero Rodolfo Renolfi y acompañan a toda su familia en este doloroso momento.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, sus hijos Belén, Patricio, Gonzalo, Eugenio, Ana y Álvaro y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a su prima y amiga Delita y familia y a las familias Castiglione y Renolfi.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona, sus hijos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila; Benjamín Paz y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana para su familia.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. "Que Dios con su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros en el corazón". No sabes el dolor que sentimos por tu inesperada partida. Tus amigos Negrita y Paty Ibáñez y sus hijos Valeria , Paola, Rubén y Natalia. Señor te pedimos consuelo y oración para su familia.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Acompañamos a Deli, hijos y nietos en la despedida de nuestro querido hermano político Rodolfo. Josefina, Gustavo, e hijos José, Josefina, Alejandra, María Clara y María de la Gracia.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. La Dirección Regional, El Consejo de Centro Regional, el Consejo de Administracion de la Delegación de Fundación Argeninta y el personal del Centro Regional Tucumán- Santiago del INTA, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. La Dirección, Consejo Local Asesor, Personal Técnico, de Apoyo y Administrativo del INTA Santiago del Estero, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Ethel del V. F. de Bernárdez y sus hijas Ethel M. S. Bernárdez y Eduardo, Eugenia Bernárdez de Zampaloni y Miguel y nietos participan con dolor su fallecimiento.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. El colegio de Ingeniería Agronómica de Santiago del Estero participa el fallecimiento del colega Rodolfo y acompaña a su familia en este doloroso momento. Ruega una oración en su memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Apocalipsis 14:13. 'Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor". Sí! dice el Espíritu, "para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos". El Grupo de Santiagueños Republicanos, acompaña con mucho dolor a la familia del amigo Rodolfo Renolfi, gran persona y excelente ciudadano. Ruegan una oración en su memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Dady y Cristina Robles Avalos lamentan su fallecimiento y acompañan a Andres y Patricia en su dolor.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Ing. Agr. Villafañe Roberto participa fallecimiento de estimado amigo y colega Promoción 1972 UNT.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Clara Lopez Pasquali de Araya y sus hijos María del Rocío Araya, María Paula Araya y Claudio Arredondo, Enrique Araya y Milagros Ruiz con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia con inmensa tristeza. Se ruega oraciones en su memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Cira Sánchez y Juan Jose Saravia participan con pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Delita, hijos y nietos y elevan oraciones en su memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Tus compañeros del Campo Experimental, Juan José Saravia, Omar Ledesma, Julio Silva, Fabián Acuña, Juan Felipe Coronel, Alicia Córdova te despiden y agradecen tantas enseñanzas en este camino recorrido.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Juan José Saravia y Nadia Salim despiden con tristeza a un ser extraordinario. Rodolfo, tu legado nos hará recordarte por siempre. Tus pasos humanizaron las tierras que pisaron. Gracias por haber sido parte de nuestras vidas.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. "Profundo dolor nos provoca la partida de nuestro querido amigo Chopi". Tus ex compañeros de Químicos Promo 67 ENET N° 2. Pedro Coronel, Ramón Paz, Johnny Drube, Antonio Piña, Guigui Lucio, Gaspar Gianuzzi, Gogui Carrizo, Leo Rodríguez, Emilio Viscovich, Carlos Garcia, Enrique Marañón y Hugo Palazzi, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Jhonny Drube y Tony Drube y flia., participan con profundo dolor de su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Familia Giuliano, Raimondi, Campos participamos con gran dolor la pérdida de nuestro adorado primo, tío, padrino. Te despedimos con profundo afecto, brillará para ti la luz que no tiene fin, te amamos Chopy.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. María Marta Raimondi, sus Hijos Gregorio, Guillermo y Gabriela y sus nietas. Participan con profundo pesar del fallecimiento de su primo-tío Rodolfo y acompañan a sus hermanos, su esposa Dely, hijos y nietos en tan doloroso momento.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Guillermo, Mirta y Stella Giuliano y Cristina Ruiz Guiñazú. Participan con profundo dolor por el fallecimiento de su querido primo hermano Rodolfo. Acompañan a sus hermanos, esposa Delita, hijos y nietos en tan triste momento. Nunca te olvidaremos por siempre en nuestros corazones Chopy.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Porota Castiglione de Alvarez Valdés y sus hijos Ariel, Luis Maria, Benjamín y Diego participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a la familia con la esperanza de la resurrección.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Adriana Coronel, su esposo Hector Russo y Rosa Caruso de Coronel participan con dolor su fallecimiento y piden al Señor consuelo para toda la familia.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Benjamin Alvarez Valdés, Carmencita Eberlé de Alvarez Valdés y familia participan con dolor de su fallecimiento y a acompañan a la familia con la esperanza de la resurrección.

RENOLFI, RODOLFO FEDERICO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Rubén Giménez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Johnny Robles Avalos y Aida Hoff y sus hijas Macarena y Candela lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Hugo e hijas en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. María Inés Saracco, Conrado Bucci, Cindy Bucci y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de tan bella persona, esposa, madre y hermana de nuestros entrañables amigos Hugo, Agustina, Fernanda, Ariel, Fabiola y los acompañan ante la irreparable pérdida, rogando al Altísimo la reciba en su morada celestial y les conceda una pronta resignación a su familia.

RIVERO, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Asociación Mutual PRO.DE.SAN acompaña con un fuerte abrazo al Sr. Gerente de Caruso, sus hijas y familiares en estos momentos de tanto dolor ante la partida física de su esposa. Ruega oraciones en su memoria.

RIVERO, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Personal de Norte Beneficios participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de el Sr Hugo Montenegro Gerente de caruso c.i.a de seguros, y ruegan una oración en su memoria.

RIVERO, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. El Honorable Directorio, Gerentes y Personal en general de Caruso Cía. Arg. de Seguros SA., acompañan al Sr. Hugo Montenegro en este doloroso momento, por el fallecimiento de su esposa Norma Angélica Rivero."

RUGGIERO, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Sus hijos Claudia, Isabel, Marcelo, Alejandro, nietos Andres y Diego, h,. pol. Chazarreta Tito partic. con dolor su fallec. Sus restos fueron cremados. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SÁNCHEZ DE DAUD, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/21|. César Augusto Carnero participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ROLDÁN, JOSE RAMÓN - VILLARREAL DE GONZÁLEZ ROLDÁN, SILVERIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 8/2/87 y el 1/2/09|. Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Elevan oraciones en su memorias.

ROJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/08|. Su esposa Sara Rosa, sus hijos, sus nietos y bisnietos, elevan una oración por su descanso eterno, al cumplirse un año más de su natalicio. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ORIETA, LEONARDA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Su esposo Daniel Aranda, sus hijos, Miguel Ángel, Beatriz, Verónica, Noelia, Julio, Cuni, Darío, Hugo y Alejandra, su madre Blanca Quiroga, h Pol , nietos, sobrinos y demás familiares, Cobertura Norcen SRL. sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Privado Jardín Del Sol., Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162.Tel. 4219787.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. Sus hermanos Graciela, Roberto y Ana María Chacón y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. Su hermana Ana María Chacón, su esposo Dr. Rosmiro sus hijos Mariana, Javier, Florencia y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. Su hermano Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. Su hermana Graciela Inés Chacón, su esposo Walter Vizgarra y sus hijos Gabriela, Eduardo, Esteban, Fernanda, Facundo y Jimena participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. Lucia Bolomo, sus hijos Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hermañiuk participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. Carlos E. Martínez y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor y la resignación a su familia ante irreparable pérdida.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. María Elena Fortuna y familia participan su fallecimiento y acompañan a Roberto Chacón y familia en el dolor.

CHACÓN, FRANCISCO EDUARDO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció en San Martin (Mendoza) 6/2/21|. Amigos y compañeros de la Promo '76 de la Esc. Maximio S. Victoria de su hermana Graciela, participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Gachy y toda su familia en tan triste momento. Elevan oraciones por cristiana resignación y descanso en paz.

NAVARRETE, BENILDO ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Sus cuñados sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de Villa Silipica.,Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PATO, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/21|. Sus hijos Raúl, Valeria y Erica, hijos políticos Antonella, Gastón y Paolo, nietos Bruno y Mateo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados cementerio La Esperanza. EMPRESA SANTIAGO.