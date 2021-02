La madre de “Morro” García, contra el presidente de Godoy Cruz: “Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otros”

08/02/2021 - 09:50 Deportivo

La madre de Santiago "Morro" García, Claudia Correa, arremetió esta noche contra el presidente de Godoy Cruz de Mendoza, José Mansur, y comentó: "estoy esperando que me conteste el mensaje que le envié y me hubiese dado las condolencias, por la muerte de mi hijo".

La mamá del "Morro" contó: "le envié un mensaje al señor Mansur, en el que le decía que 'quiero recuperar el cuerpo de mi hijo y quiero hablar con Usted", indicó Claudia Correa.

"Cuando mandé ese mensaje, hacía 40 minutos que me había enterado de que había muerto mi hijo y este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó. Estoy en acá en Mendoza, porque mi familia, mis amigos y todos mis compañeros me ayudaron para que pueda venir a retirar al cuerpo de mi hijo", prosiguió la madre de Santiago García.

Correa añadió: "este señor está en Cariló, disfrutando de sus 'merecidas vacaciones', pero aunque sea me hubiese dado las condolencias. En Uruguay se estila, acá no sé".

"Mi hijo perdió la vida, se suicidó por una depresión, se estaba tratando por psicólogos y un psiquiatra, en los últimos tiempos se lo había relegado del equipo y eso lo sintió muchísimo, además que estamos en pandemia y no nos dejan cruzar de un lado a otro", explicó.

La madre del "Morro" indicó además "soy uruguaya y a veces pienso, tengo educación y aprendí a que hay que dar las condolencias. Ni siquiera eso hizo. Cuando el señor Mansur hizo las declaraciones de que mi hijo era un líder negativo para el club, que no había dado nada en el club, que tendría que haberlo limpiado del club, terminó por deprimirlo".

"Mi hijo siempre fue un buen compañero, siempre ayudó. Lo que hizo Mansur, no se hace, porque la persona que él dice que es negativa para el club, estaba pasando por una depresión", continuó.

El futbolista uruguayo fue hallado sin vida ayer en su departamento de Mendoza. García, figura de Godoy Cruz en las últimas temporadas, fue encontrado en su domicilio, en el que también hallaron un arma al lado del cuerpo, informaron fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

La Madre de García realizó estas declaraciones luego de que la fiscal de Homicidios de Mendoza, Claudia Ríos, diera a conocer los detalles de la muerte del ex futbolista de Godoy Cruz.

Correa se refirió después a cuándo fue la última vez que se comunicó con su hijo y señaló: "el lunes fue mi cumpleaños y me dijo que se iba para casa, para Uruguay, porque le iban a dar el pase, pero después Mansur se arrepintió, como siempre se arrepintió y le pidió el otro 50 por ciento del pase, que estaba gestionado por un señor que se llamaba Daniel Fonseca, que le debía a Santiago y, ahora a mi nieta, miles de dólares, porque nunca le pagó".

"Eso lo tenía mal, porque estaba desesperado por irse. Mi madre tiene 87 años y hoy no cremé a mi hijo, para que pueda despedirse. Era un hombre honesto. El error que cometió fue casarse con la gente que es corrupta y no tiene códigos, a él le faltó hidalguía para tratar estas cosas, le faltó negociar y hablar".

Correa reiteró que el lunes cumplí 51 años y me dijo que el sábado estaba en casa, pero al señor Mansur se le ocurrió ir a pedirle el otro 50 por ciento a un señor, Fonseca, que es una mala persona".

"Nos vamos con las ilusiones de mí en un cajón y se lo agradezco y se lo debemos al señor José Mansur, siempre miraba las cosas que decía este señor, a sabiendas de que Santiago estaba en tratamiento y no lo tenía en cuenta", completó la madre del "Morro" García.