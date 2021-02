Dady Brieva: “Los del campo tampoco van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida”

08/02/2021 - 17:51 País

“Nosotros no manejamos nada”, dijo Dady Brieva en diálogo con Mauro Viale para Mauro, la pura verdad, por América. El actor ofreció una entrevista en la que se encargó de repetir, una y otra vez, que no se sentía un referente político a pesar de su clara afinidad con el kirchnerismo. Y, tras dejar en claro que apoyaba tanto a Cristina Fernández como al actual presidente, Alberto Fernández, aseguró: “Yo no hablo con ningún dirigente”.

Sin embargo, después de referirse a su trabajo en Volver Mejores, el ciclo que conduce en El Destape Radio, y El mago del tiempo, el unipersonal que presenta en el Teatro El picadero, el Midachi no dudó en opinar sobre la decisión del gobierno nacional de subir las retenciones y establecer cupos a la exportación si el sector agropecuario no frenaba el aumento de precios de los alimentos.

“¡Se animó a tocar a los dioses!”, dijo Dady frente a la advertencia de un paro por parte de los productores. Y luego agregó: “Espero que no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas”.

Y continuó su explicación diciendo: “Si vos me decís que vendés canaletas y tenés el monopolio de las canaletas y la zinguería, no hay problema. Porque la gente no come chapa. Pero cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar con toda esta gente poderosa del campo, para que por lo menos le aseguren la mesa a los argentinos. Y que después sí, exporten todo lo que quieran”.

Enseguida, Dady sorprendió con una dura advertencia. “En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, señaló.

Minutos antes, Brieva había hablado de su situación económica personal en tiempos de pandemia. Y después de asegurar que se iba a inmunizar contra el coronavirus con la vacuna que fuera, explicó cómo le estaba yendo en el teatro. “Estoy con las generales de la ley, porque estamos todos más o menos igual. Nadie tira manteca al techo. Nosotros estamos metiendo un promedio de entre cincuenta y ochenta (espectadores ). Son los números que maneja la realidad de hoy. Pero son números que van a mejorar”, dijo.

Y luego explicó: “No me quejo. Yo tuve la entrada a ochenta centavos de dólar en la época de (Juan Vital) Sourrouille y el Plan Primavera y tuve la entrada a cincuenta dólares con (Carlos) Menem. Cuando me viene de menos no la mangueo y cuando me viene de más no la devuelvo. Voy surfeando como todos”.