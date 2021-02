VIDEO | Sorpresa en Turquía por el hallazgo de monolitos metálicos

08/02/2021 - 19:35 Mundo Web

Un monolito metálico, similar a los que han sido encontrados durante los últimos meses en varias partes del mundo, apareció en el sureste de Turquía.

La estructura, de tres metros de alto, lleva grabada una escritura en turco antiguo –usado por los pueblos köktürk– que reza "Mira al cielo, si quieres ver la Luna".

Fue hallada el pasado viernes por un agricultor en la provincia de Sanliurfa, cerca del yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que cuenta con estructuras megalíticas que datan del décimo milenio a. C.

Se trata del 'santuario' megalítico más antiguo conocido hasta el momento, construido unos 6.000 años antes que el famoso Stonehenge.

Muchos ciudadanos visitaron el sitio para ver el pilar de metal. "Nunca habíamos visto algo así en nuestra vida (...) No sabemos que es", afirmó Fuat Demirdil, propietario del campo donde apareció el monolito, citan medios locales.

