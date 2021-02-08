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CARTELERA TV / 9 DE FEBRERO 2021

- 22:07 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 NICK JR.

09.00 BUEN TELEFÉ

09.30 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y

LOS 10 MANDAMIENTOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ZULEYHA, ATRAPADA POR UNA MENTIRA

18.00 GUERRA DE ROSAS

19.00 FLORICIENTA

19.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.00 FLORICIENTA (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)

22.45 FUERZA DE MUJER

23.45 APACHE

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDI‑

CIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ZAPA ZAPA

19.00 CICLOS DE COLECCIÓN

“LOS TEKIS”

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.3


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