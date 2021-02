Juzgan a albañil por asesinar de 8 puñaladas a su ex y fracasar en alocado intento de suicidio

09/02/2021 - 02:44 Policiales

Un albañil es juzgado, sindicado de asesinar de ocho puñaladas en 2015 a su ex pareja en la puerta de su casa, en Bº Ulluas, enceguecido por celos y mientras la víctima se aprestaba a ser trasladada al trabajo por su cuñado, en un automóvil.

El horror estalló la mañana del 10 de diciembre del 2015, en el frente de una casa en Manzana F, Lote 25, y la víctima resultó Claudia Graciela Paz, de 45 años, ex pareja de Rubén Marcelo “Ruly” Concha (37), con residencia en Bº 8 de Abril y Los Telefónicos.

De acuerdo con la investigación del fiscal Álvaro Cantos, cerca de las seis de la mañana “Ruly” aguardó paciente que Paz abriese la puerta para dirigirse a su trabajo. Afuera la esperaba, en automóvil, su amigo Fabián Peralta, de 38 años.

-”¡Vos no te metas!”, habría bramado enfático el albañil, armado con un cuchillo, ordenándole a Peralta no hacer nada. “Ruly” esperaba fuera la casa sentado en su motocicleta. Ni bien Paz salió a la vereda para subir al coche, el sujeto decidió cruzar el umbraly dejar atrás la cordura.

Una pareja de novios declaró a la policía: “El de la moto se bajó; sacó un cuchillo y fue directo a ella”. En tanto, Peralta añadió: “Me dijo que no me metiera; que la cosa era con ella; quise defenderla y me hincó en un brazo”. Sin resistencia alguna, “Ruly” le clavó el cuchillo en el centro del pecho de Paz que cayó al piso. El atacante se arrodilló y le asestó ocho heridas en total.

Mientras “Ruly” escapaba, Peralta socorrió a Paz y la condujo al Hospital Regional.

Aquel viaje hacia el nosocomio fue eterno y la víctima llegó a la puerta del hospital con su último aliento de vida. Entre corridas de médicos y enfermeros, la muerte se precipitó por la gravedad de las heridas.l