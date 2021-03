La cestería tomó aire con el turismo de verano en Las Termas de Río Hondo

20/03/2021 - 22:45 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (c) El 20 de marzo se cumplió un año del comienzo de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 que decretó el Gobierno nacional. Una de las actividades más perjudicadas fue el turismo en general y la cestería en particular, ya que muchas familias que viven de ello se vieron sin ingresos. Por suerte, con la apertura del turismo de verano tomaron aire y ahora luchan por seguir creciendo.

Con sólo recordar que el año pasado se suspendieron espectáculos multitudinarios que sin duda impulsaban la temporada turística en Las Termas de Río Hondo, entre ellos el campeonato mundial de Motociclismo, el MotoGP, la Fiesta Nacional del Canasto y el Concurso de Asadores de Cabritos, que se pudo desarrollar de manera virtual, pero en el medio la familia de los cesteros de fibra vegetal no tuvo actividad mientras estuvo cerrado el turismo.

En ese sentido, EL LIBERAL logró dialogar con Juana Medina y Esther Barros, dos maestras cesteras del departamento Río Hondo que desde hace muchos años, siguiendo el legado familiar de una cultura milenaria que se transmite de generación en generación, tienen sus tradicionales puestos, donde ofrecen sus novedosas creaciones en las veredas de los distintos sectores del micro y macrocentro termal.

Juana Medina es una maestra cestera que vive en Puesto la Soledad, paraje ubicado a unos 12 kilómetros de Las Termas por la ruta provincial 93, en el este del departamento Río Hondo.

“Estoy en la cestería desde los 10 años cuando realizaba las creaciones para que vendan mis padres en la ciudad y desde el 2010 que estoy vendiendo en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Tacuarí. Sigo los pasos de mis abuelos y mis padres que siempre se dedicaron a la cestería, empecé a tejer a los 10 años, estoy hace más de 50 años, realizaba los trabajos en la casa hasta que me vine a vender a la ciudad”, expresó.

La cestería es una vocación que se transmite de generación en generación

Juana Medina como Esther Barros reconocen en sus ancestros la vocación por la cestería de fibra vegetal, sus bisabuelos, abuelos y padres les marcaron el camino de una actividad milenaria que se transmite de generación en generación.

“La cestería es nuestra vida, vivimos de esto, nuestros hijos y nietos en la casa desde niño comienzan con la actividad porque les enseñamos y los criamos mentalizados con este trabajo para que siga perdurando”, manifestó Juana.

Entre las piezas que tienen a la venta destacó: “paneras, bolsos, portatermos, costureros, alhajeros, portaplatos, paneras, discos pequeños, medianos y largos, cajitas y los bombos. Los precios son paneras desde $100, 200, 300 y los bombos de $1.200 tenemos una variedad de precios. Los materiales como la paja brava y el cogollo lo compran a vendedores procedentes de las localidades de Ardiles de la Costa y Las Palmitas”, destacó Esther.

“Gracias a Dios volvimos a trabajar en la ciudad desde enero”

La cestera Esther Barros, que vive en barrio España, pero tiene sus raíces en Cañada de la Costa, detalló cómo fueron los días por la falta de trabajo durante la pandemia: “Durante varios meses seguimos trabajando en la casa, teníamos mucha mercadería para vender esperando que vuelva la actividad turística. Nuestras piezas pudimos vender a la Secretaría de Turismo cuando se desarrolló el Concurso del Canasto de manera virtual. Gracias a Dios volvimos a trabajar en la ciudad desde enero cuando se inició la actividad turística de verano y trabajamos muy bien especialmente el fin de semana largo de carnaval”.

“Estamos esperanzados de que la actividad turística continúe, que no se cierre por lo que significa para nosotros que la ciudad tenga movimiento turístico dado que vivimos de esta actividad. Que la gente se conscientice, que use el barbijo y evite reunirse en gran cantidad para que no aparezcan más casos”, concluyó.

Por su parte, Juana Medina expresó: “Los turistas que siempre nos compran nuestras piezas son de Tucumán, Córdoba, Salta, Santiago, Santa Fe y de Buenos Aires cuando es la temporada. Tenemos clientes que nos compran por mayor de Córdoba, Tucumán y Salta”.