Sin ferias itinerantes, destacan la propuesta “de la huerta a su puerta”

13/06/2021 - 21:57 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Las producciones de hortalizas en el departamento Río Hondo está expandiéndose y son muchas las personas que pueden comercializar sus producciones de manera directa con el consumidor.

Mediante la propuesta denominada “de la huerta a su puerta” que de alguna manera reemplaza a las ferias itinerantes, ahora quienes producen pueden llevar de manera directa sus producciones a los consumidores, sin intermediarios.

Uno de los productores es Fabián Luna, de la localidad de Mansupa, quien durante este fin de semana comercializó sus productos mediante combos a valores accesibles.

Respecto a su trabajo, Luna indicó: “Soy nuevo en esto de trabajar la tierra, pero viene de herencia de mis padres que se criaron mediante la agricultura y mi papá que ya estaba trabajando”.

Sobre cómo inició su producción, Luna contó que, “en estos tiempos en los que nos toca vivir de pandemia, gracias a las redes sociales, grupos que se forman, entré a un grupo de huerta orgánica, vi lo que la gente hacía en sus huertas y sus campos, y ahí empecé a ver que tenía en el campo, empecé a producir, y aquí estoy aprendiendo”.

Sobre sus producciones, indicó, “gracias a Dios se está dando resultado, estoy produciendo hortalizas de diversas variedades” y agregó que el trabajo se realiza en una superficie de una hectárea.

Respecto del programa “de la huerta a su puerta”, manifestó que, “gracias a esta movida que impulsa Paola Nazar (técnica de la Safyci) ayuda al productor a distribuir su mercadería, especialmente en este tiempo de pandemia donde no hay turismo, donde no se puede vender en hoteles ni restaurantes, y la situación económica no es buena”.

Además, destacó, “está lindo para que otros productores se unan, se den cuenta y empiecen a sembrar para sacar un beneficio de la tierra en el lugar donde viven, y así porque no en un futuro los productos locales comercialicen en restaurantes y hoteles, y no salir a buscar en otros lados, tener lo nuestro”.