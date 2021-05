Nuevo libro de Heidi Rótulo con una primicia sobre su madre

22/05/2021 - 21:16 Viceversa

Está listo un nuevo libro de Heidi Rótulo de Arnedo, Dos almas desnudas. Será presentado próximamente de manera virtual. En la tapa se puede ver a la autora con 15 años, y a su madre. Es un homenaje a ella porque era escritora y nunca quiso publicar. La primera parte son poesías de ella. La segunda parte son poesías inéditas de Heidi.

“Mi madre fue escritora desde antes que yo naciera –contó Heidi- , ella cuando me hacía las trenzas me recitaba poesías de Alfonsina Storni o de ella. Yo pensaba, ´no tendrá otra cosa que hacer ?´. Así me crió entre su mundo mágico y en un hogar feliz. Nunca quiso publicar porque ella decía que la gloria del hombre es vana. Que lo hacía porque su alma era feliz y para su familia. Me dejó todos los originales escritos, algunos con lápiz. Y otros con birome cuando se inventó. Nació en 1913 y murió en el año 2002. Enterró a su marido y a un hijo. Mi madre era dulce cariñosa de una mirada serena, pero de una voluntad férrea. Ella se llamaba Francisca Mercedes Ojeda Funes de Rótulo”.

Nació en la provincia de San Luis como el padre de la escritora. “Mi mamá escribía con rima y mucho mejor que yo, pero éramos remanentes en el tema del amor”.