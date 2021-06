“Sin filtro”, una obra de artistas visuales santiagueños que propone la empatía

19/06/2021 - 22:00 Viceversa

“Sin filtro” es el nombre de la muestra que, hasta julio próximo, permanecerá abierta para todo público en la Casa Argañaraz Alcorta. Natalia Martin y Franco David, artistas visuales santiagueños, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , revelaron cómo concibieron las piezas que conforman la exposición que en estos tiempos de cuarentena, a través de sus diferentes obras, propone la interacción con el público, la empatía.

Desde sus estilos, Franco y Natalia proponen compartir sus obras en donde expresan emociones y sensaciones generadas por la pandemia del coronavirus. Con la curaduría de Carolina Chacana, profesora en Artes Visuales, Franco y Natalia se expresarán sin filtro en esta exposición a la que podrá asistir el público.

Desde su inauguración, el pasado 11 de junio, el flujo de personas es constante. Puede ser visitada de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 20.30, siguiendo con los protocolos restablecidos por las autoridades provinciales. La entrada es libre y gratuita.

¿Qué se proponen a través de “Sin Filtro”?

NATALIA: Es una muestra en donde tratamos de expresarnos tal cual somos, sin filtros. En una época en donde toda la realidad parece que tiene ese filtro hoy por hoy, decidimos sacarnos ese filtro y mostrar a través del arte tal cual nos expresamos en cuanto a sentimientos, emociones, lo bueno y lo malo, un poco de todo y sin filtros. Esa es la idea.

FRANCO: La idea es llevar un poco al espectador a que también se sienta un poco identificado con un montón de personajes que planteamos con Natalia y que digan “mirá, estos chicos han pasado por lo mismo que nosotros”. Por las texturas que trabajamos, por los colores, por la ausencia de color y por la mirada que tenemos nosotros, tenernos en cuenta desde otros aspectos, no solamente en lo artístico sino como personas que somos y dejar el mensaje, justamente, de que todos podemos pasar por diferentes estados de ánimo. Nos hemos puesto del lado del espectador y también queríamos mostrar eso. Queremos llevarlo a un nuevo mundo planteado a través de una serie de dibujos, ilustraciones, pinturas, esculturas, instalaciones.

¿Cómo manifestaron esas emociones, sentimientos en este contexto de pandemia?

NATALIA: Esta muestra está compuesta por diferentes piezas artísticas, desde dibujos, ilustraciones, collage y también intervenciones sobre obras preexistentes. Hago hincapié en esto porque todos hemos cambiado un poco nuestra mirada después de esta situación. Entonces, nos ha parecido oportuno también rediseñar, reinventar e intervenir obras anteriores porque la vemos de manera diferente. Lo cierto es que todos hemos atravesado por distintos sentimientos y emociones y nos hemos ido expresando en todas estas manifestaciones artísticas. Como decía Franco, también hacemos hincapié en esa interacción porque, la verdad, queremos la mirada del otro, queremos que participen, se sientan identificados, que visiten la muestra, sean parte, se paren frente a la obra y digan: “Sí, yo he soñado algo parecido en cuarentena”. Queremos esa interacción, que el otro nos mire, se sienta igual, que sienta esa empatía a través de las obras.

FRANCO: La cuarentena ha sido para mí bastante particular porque, al principio, no entendía bien qué es lo que estaba pasando. A todos los trabajos los planteo desde un aspecto autorreferencial. La mayoría de mis obras, no sé si todas, se van a encontrar por situaciones por las que he pasado. No quiere decir que todas porque yo, por ahí, a mis personajes los llevo a situaciones extremas. También juego un poco con el personaje. En “Sin Filtro” queremos plantear diferentes situaciones y emociones. Creo que por eso también hemos puesto el título “Sin Filtro” porque nosotros nos sacamos esta especie de máscara que tenemos y mostramos todo tipo de sensaciones y situaciones. Desde el primer momento, con Natalia hemos congeniado, hemos dicho queremos mostrar esto de una manera diferente y siempre pensando en que el espectador se pueda sentir representado.

¿Hay misterios por descubrir en sus obras?

NATALIA: En la obra y en la muestra en sí hemos querido que sea, ante todo, variada. En la muestra contamos con la participación de un DJ de Santiago del Estero, Alejo Foschi. Él ha diseñado un set exclusivo para el paseo en esta muestra. Entonces, quien visite la Casa Argañaraz Alcorta puede conectarse a Youtube y recorrer la muestra con música.

¿Cuál o cuáles son los desafíos habituales a los que se enfrenta un artista audiovisual a la hora de concebir un trabajo?

FRANCO: Esas situaciones son bastante complicadas porque nosotros siempre partimos de algo que a nosotros nos llegue, puede ser un color, una frase, una situación, un animal, una persona que queremos. Al momento de plantear una obra tenemos en cuenta muchas cosas. Primero, con qué materiales vamos a trabajar, cuál es el disparador que tenemos y después cómo lo vamos a llevar a cabo. Tenemos que pasar por este enjambre de cosas para finalizar en una obra que puede ser una pintura, una escultura, pero primero se hace todo ese análisis. Yo, por ahí, no soy partidario de eso sino que ando con un anotador y escribo palabras. Después, llego a mi casa y trato de plasmarlo. Parto de los disparadores que son de la vida cotidiana. En esta obra (“Sin Filtro”) van a ver mucho de nuestra vida cotidiana.

NATALIA: Capaz que como buena arquitecta, a diferencia de Franco, lo mío pasa más por los sueños. Yo, por ahí, lo cotidiano está más en mi profesión (Arquitecta) y lo onírico lo plasmo más en las obras. De hecho, hay una serie de dibujos y de collage que se llaman “Sueños de cuarentena” porque he tenido sueños muy raros y había que dibujarlos.