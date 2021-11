“Hay que construir un mundo interior para poder soslayar los obstáculos”

21/11/2021 - 03:28 Viceversa

Heidi Elizabeth Rótulo acaba de ser premiada por la Sade Santiago del Estero con la Faja de Honor 2021, pero más allá de sus logros como escritora, lo que la posiciona como una de las mujeres más destacada de la actualidad es su mentalidad positiva y su fortaleza para sobreponerse a los vaivenes de la vida.

En una entrevista con EL LIBERAL, se manifiesta con esa entereza y explica simple y concreta cómo construye esa mirada en el día a día. Su madre la llamó “Heidi” en honor a la obra del mismo nombre de 1880 de la escritora suiza Johanna Spyri.

Hasta que comenzó a publicar sus obras, era conocida como “Bety”, hoy “la Heidi” es sinónimo de permanente actividad y de producción incansable de libros de poemas y de autoayuda. He aquí parte de su historia.

Es usted una mujer luchadora con una vida rica en experiencias de diversas alternativas, superando obstáculos y manteniendo siempre una mirada positiva, ¿cómo se ogra eso?

Desde muy chica mi padre Arturo Rótulo me inculcó la lectura hindú de Krishnamurti, Dr. Jinarajadasa, Anne Besant y aprendí que la vida es lo más importante del ser humano, que la Naturaleza es sagrada y que tener una buena relación con las personas es edificante. Que no hay que juzgar y que uno debe construir un mundo interior para poder soslayar los obstáculos.

Que la felicidad es un estado interior cuando uno cultiva sus actitudes en este mundo. Aprendí desde temprana edad a ser independiente. Esto se logra con un cultivo de enseñanzas que cada uno tiene que buscar y entender que para tener paz interior hay que tener siempre ética, respeto, paciencia, obediencia y se debe tener años de lectura y descubrir que siempre puede suceder algo mejor.

El escribir, en su experiencia, sirve para sanar, para crecer, ¿de qué manera? Para mi escribir es sacar mi alma hasta la superficie. Es una conexión directa entre mi mundo interior y el papel; y eso a mí me da fortaleza, me permite entender que todo pasa en la vida tanto lo bueno como lo malo, que todo tiene un principio y un fin.

Me siento completa, feliz porque voy creciendo y ahondando la paz que eso que busco yo he logrado con los años. Para mí escribir es mi pasión y mi compañía, aun en los peores momentos.

El jueves recibió la Faja de Honor de la Sade local, ¿cuáles son los premios que le ha dado la vida?

Sí, el jueves recibí un premio importante, la Faja de Honor de la Sade local y estoy muy agradecida a las autoridades y al Jurado que son de Catamarca. Este año recibí cuatro premios, el tercer premio por mi libro Vulnerable, otorgado por el concurso de la Unse; el Premio Nacional e Internacional “Gaviota de Plata 2021”, por loable labor como escritora. Estos premios son lo material, los mejores premios de mi vida no son materiales, son mis padres, mis hijos, la salud, la gente que amo, o sea, misamigos y todo lo que condice con mi familia pese a tener muchos sucesos penosos que voy superando con la ayuda de Dios o de esa fuerza que uno siente que existe y que siempre está ahí incólume.

¿Qué le queda a Heidi Rótulo por hacer? Qué quisiera aún pedirle a la vida?

Me queda mucho por hacer, porque mi tarea es ser maestra, enseñando ahora como puedo a todo aquel que me necesite y esta será mi tarea hasta en mi último suspiro porque al amor se lo puede manifestar de distintas formas y creo que para la humanidad, el amor es la salvación.

Lo que yo le pido a la vida es que tenga salud por sobre todo y que mis seres queridos, hijos, nietos y bisnietos sean sanos y buenas personas, que estudien, que se capaciten mentalmente para los reveces de la vida, que tengan un sentido en la vida y que también se preparen para trabajar y poder vivir honestamente, y así puedan formar una familia. Para mí eso es ya bastante y sé que si no aprenden con todo lo que nos sucedió y con todo lo que luché, si no llegan a darle un buen sentido a sus vidas, entonces no se cumplirán mis deseos.

En el fondo de mi alma sé que mi siembra puede germinar. l