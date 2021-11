Los talleres literarios de Pablo Albornoz

21/11/2021 - 07:26 Viceversa

¿Dónde ve una historia o posible historia? Es un instante. Ocurre probablemente en una insignificancia cotidiana. Ocurre absolutamente cuando no se está escribiendo. Un punto de partida para escribir puede ser desde la señora que va a la verdulería, “delante de mí, con la bolsa llena de naranjas ombligo.

Cuatro naranjas obligo y una sin cordón umbilical, el ombligo de ella. Lleva puestas unas medias de toalla azul, metidas en esas sandalias plásticas que parecen esqueletos de cocodrilo. Tiene la cabeza enrulada y gris, y el sueño prendido en el hombro izquierdo…”puede ser un buen comienzo. De hecho, invito al lector que pueda estar leyendo la nota, que se anime a continuarlo. Puede empezar por hacerse preguntas como ¿Cómo se podría llamar? ¿Qué hizo la noche anterior? ¿Qué tal si la colocamos en una situación compleja como olvidarse la llave de la casa? O tal vez se pueda suscitar un hecho surrealista, como que dicha señora, “al abrir su monedero para pagar, se da de cara con una pequeña bandada de colibríes, que espantaron los sueños prendidos del hombro, rodando calle abajo, como naranjas en noviembre; por la falda, las medias azules y los cocodrilos”.

Historias hay en todos lados. Se puede leer una historia completa desde una hoja mal cortada de un comic hasta en un mural. Las lecturas son tan variadas como lectores hay. Me parece que el libro jamásva a des aparecer, pero también no es el único soporte.

También creo que está la capacidad sintética del lector. ¿Quiénes podrían considerarse escritores? No tengo idea. Todos y algunos. En definitiva, el que se siente a escribir con placer, podría considerarse escritor, por lo que estimo que debe haber muchos más de lo que creemos. Hay que desmitificar un poco la idea. Creo que vivimos otros tiempos. La figura del escritor sobre la cúspide de lo intelectual con jopo de oro lustroso es un cliché hasta cómico.También se dice que tienen algo de locos, solitarios, flacuchos y grises; y prefieren a los gatos sobre los perros. En ambos casos son cliché que pueden describir un personaje más tirando a Disney en el primer caso, y más tirando a Tim Burton en el segundo.Creo que todos somos escritores.

Y los temas sobran, como las señoras que van a la verdulería. Se puede escribir sobre la oscura magnificencia de un cóndor andino, o del insignificante escupitajo blanco que dejan las palomas en la clínica de cualquier ciudad. Se puede escribir de todo y todos lo podemos hacer. Por otra parte, me parece que un escritor debe salirse de su espacio de comodidad; es decir, de la escritura que le “sale bien” (o que cree que le sale bien) y explorar dificultades, o bordear el límite. Es decir, si vivo escribiendo sobre atardeceres y amaneceres, porque del sol venimos y al sol vamos, y únicamente escribo de eso de una misma forma; creo que en tal caso no estamos frente a un escritor. Un escritor comprende que su texto no se ha acabado. Comprende que un poema sí se toca, se corta, se desfigura, se manosea, se forma, se transforma; porque si le quitamos la posibilidad de la metamorfosis, nos quedamos con el capullo sin la belleza de la mariposa. También se me ocurre que un escritor no debería ser celoso de lo creado. Creo que el texto de un autor (cualquier texto, sobre cualquier tema o género literario) deja de pertenecerle, y pasa a ser propiedad de su lector.

¿El título es importante?

Sí, pero tampoco girar en torno al título, es decir, no darle muchas vueltas. Poner un título provisorio es un buen ejercicio para calmar la ansiedad y escribir más relajado. Hasta donde sabemos, ya no escribimos sobre piedra, así que el título también puede cambiar muchas veces. Se puede poner de nombre a un poema “pan y matecocido”, (sí; a un poema, aunque un ortodoxo lo pudiera cuestionar)

¿Ver una película de un libro, es como leerlo?

Creo que nos encontramos en una situación de bastante libertad para elegir qué ver. El consumidor tiene más diversidad que antes. Hoy día el espectador ya no está condicionado a una oferta limitada. Ahora con las plataformas estamos en una especie de videoclub moderno, sintético y virtual, detrás del espejo negro (las pantallas apagadas). Cada quien va hacia el producto que quiere. Es verdad también que podría haber más variedad, sin embargo, gracias a ello, hoy nos damos cuenta de series como “El marginal” (Sebastián Ortega y Pablo Culell). Muestran una alta calidad narrativa que van desde el guión, hasta el perfilado de personajes. Es muy bueno que este tipo de productos esté disponible para un espectador ávido de lo bien contado. Para que haya un buen lector, primero tiene que existir un buen libro. Creo que sucede lo mismo con los productos audiovisuales. Respecto a si ver una película es como leer su respectivo libro. Para mí sí, si se ha leído el libro antes de ver la película.

Taller de escritura creativa

Las cosas que recomiendo en el taller literario es estar activo con la lectura de todo tipo. Si bien escribir al menos una hora por día, es un excelente ejercicio, estar leyendo es más importante. A los que tengan ganas de escribir, pero no saben qué, que dibujen lo que están viendo en ese momento, mal, a los apurones, no importa. Hagan una comparación de lo que dibujaron, no importa si resulta disparatada la comparación, justamente en ello puede surgir, un comienzo interesante.

Por ejemplo, frente a mi tengo un cenicero, está bien al costado de la mesa. Bien, lo dibujo. Luego miro; pienso,a qué se parece mi dibujo: “se parece a una rueda, a una rueda abandonada al costado de un precipicio” Puede ser un buen comienzo, por lo menos lo suficientemente efectivo como para deshacernos del problema del papel en blanco. Es un sencillo pero interesante ejercicio tomado del libro De Marcelo di Marco. Yvolviendo al tema de las plataform as, que sean selectivos en lo que consumen, que se nutran con argumentos, vean películas argentinas que son excelentes a nivel narrativo como es el caso de “Relatos Salvajes” de Damián Szifron, unitarios como Los Simuladores (También de Szifron), que son interesantes para comprender situaciones de giro, perfilados de personajes.

El Municipio de Frías propone el taller de creación literaria que extiende durante diciembre, los miércoles de 19 a 20:30 en la Biblioteca Sarmiento de Frías. La propuesta es activa. Es un taller dinámico y lúdico destinado a quienes les gusta escribir y leer. l