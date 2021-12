Joan Garriga: “Vivir también es aprender a perder”

12/12/2021 - 04:01 Viceversa

Miércoles, fines de noviembre. Es una tarde amable, con un cielo azul diáfano, el césped de la plaza San Martín, de Retiro, irradia un verde iridiscente, y las florcitas frágiles de los jacarandás se zarandean con el viento. Al entrar al hall de un hotel de lujo a pocas cuadras de allí, un empleado decora un inmenso árbol de navidad. La belleza de la escena anterior queda arrasada por un pensamiento antipático, nutrido quizás por el sabor agridulce que suelen tener para mí las fiestas de fin de año: “¿Navidad? ¿Ya? No quiero que llegue tan rápido”. Y entonces, Carolina, mi compañera de redacción quien asiste esta tarde conmigo a la entrevista con el psicólogo español Joan Garriga, me dice: “No hay nada que puedas hacer para cambiarlo, solo aceptarlo. La Navidad va a llegar, quieras o no”.

Con pragmatismo, ella me recuerda uno de los mensajes principales que contiene el libro que Garriga vino a presentar a Buenos Aires y la razón por la que hoy estamos allí. Escribe Garriga en Decir sí a la vida (Destino, 2021): “Asentir es aceptar lo que la vida trae sin renunciar a la capacidad que la misma nos vida nos otorga, como parte que somos de ella, para modificar o mitigar aquello que nos violenta o nos duele”.

Y para olvidar el trago amargo y pueril que me causó la escena del árbol, Garriga aparece sereno, con una sonrisa ídem, abrigado con un saco grueso extemporáneo para esta época del año en Buenos Aires, e invita un café, amable y suavemente, para luego sentarnos alrededor de una mesa en el living del hotel y conversar con él, licenciado en Psicología, creador del Institut Gestalt de Barcelona, discípulo del psiquiatra Claudio Naranjo y terapeuta en constelaciones familiares, acerca de su obra más reciente, que llega después de publicaciones como Bailando juntos (2020), El buen amor en la pareja (2013) o Vivir en el alma (2008), entre otras.

-Desde el vamos, ya en la Introducción, usted plantea una verdad bastante irrefutable. Dice: “La vida a veces nos duele, y nos duele de maneras relativamente parecidas a todos”. ¿Es importante recordarnos que nos duele de maneras parecidas a todos?

-Bueno, yo lo que quería decir es una noble verdad del Buda: que no es que solo duela, la vida a veces duele y vivir significa que también en algún momento nos visitará el rostro del dolor. Pero cuando digo que nos duele de maneras parecidas, lo que quiero decir es que, para mí, la unidad básica de la vida son los vínculos. Parte del dolor golpea allí, en los asuntos importantes del viaje de la vida: nuestras raíces, los padres, los hermanos, los hijos, las parejas, las ex parejas, el trabajo, la salud, la muerte.

-¿Eso que usted llama los “universales afectivos” o “universales existenciales”?

-Sí. Cuando la gente viene con sus asuntos, siempre son versiones distintas de estos ítems, pero no hay muchos, eh. Te duelen los padres, te duelen los hijos, te duele la pareja, te duele el trabajo, te duele la salud, te duele la muerte. Los grandes temas: nadie puede zafarse de tener que cabalgar con estos asuntos. Algunos pasan de largo, hay gente a la que en el trabajo siempre le va bien, entonces le golpea en la pareja o en la salud. Siempre, quien más quien menos, tiene un área de la vida con la que debe enfrentarse más seriamente. En la mayor parte de la vida nos la pasamos en expansión, pero en algún momento toca la retracción. Vivir también es aprender a perder. Me gustaría tener 20 años, pero tengo 63. Hay pérdidas, y al mismo tiempo hay ganancias también: pierdes vigor físico, pero ganas un poquito más de desapego.

-Empieza su libro hablando de Dios. ¿A cuento de qué un terapeuta nos viene hablar de Dios?

-A mi abordaje terapéutico yo lo llamo “psicoespiritual”. Espiritualidad no significa una evocación de lo divino. Espiritualidad significa una vocación de lo trascendente o de lo que nos abarca, de lo que nos dirige. La idea de Dios está en la cultura, pero para mí Dios es la realidad tal y como es, las cosas tal y como han decidido ser. No es una persona con barba blanca y túnica ni las imágenes que nos hacemos de él, que suelen ser muy infantiles. Por eso en un capítulo cito una frase que se atribuye a Santa Teresa: “Dios escribe recto con renglones torcidos”, que quiere decir algo así como que tenemos que confiar en que la realidad sabe lo que hace, por más que a veces escriba tan torcidamente que nos parece enloquecida. Lo cierto es que la realidad no conoce el concepto de recto o torcido, el concepto de “estoy torcido” es una idea humana y eso debería ser de otra manera: en mi libro abogo por hacernos más discípulos de la realidad y no sus oponentes. En este diálogo entre yo y la realidad, tratar de integrarla, porque la realidad hace lo que le da la gana.

-¿Y debemos dejar que haga con nosotros lo que quiera?

-No, no quiere decir que me ponga pasivo. Si quiero tener un hijo, me pongo en movimiento, le hablo a la realidad con mis acciones. Pero luego, a lo mejor la realidad no me da un hijo. La realidad es aconceptual, es aproblemática. Las cosas son, actúan. Los humanos tratamos de decirle a la realidad cómo nos gustaría que fueran, y luego tratamos de integrarnos y sintonizarnos tal y como ha decidido ser esta realidad.

-Desde el título mismo, Decir sí a la vida, usted ya postula una de sus grandes propuestas: asentir a la realidad para sufrir menos. ¿Cuál es la actitud para asentir a la realidad?

-Vuelvo, no sé si a Dios o a la espiritualidad, con una famosa frase: “Hágase tu voluntad”. Pero también soy práctico: en las personas con las que trabajo, pacientes con sus problemas, siempre se puede rastrear que, detrás de lo que sucede, en algún momento la persona o la familia a la que pertenece gritó un “no”: “Este niño no debería haber muerto”, “Este marido no debería haberme dejado”, “Este abuelo no debería haberme golpeado”. Hay cosas que son feas, injustas y dolorosas desde la perspectiva de lo humano, pero cuando nos mantenemos en el “no”, en la no adhesión, nos debilitamos. No es que diga “Me adhiero a la realidad”, como una proclama. Sino: “Mi padre y mi madre discutían mucho y yo tenía mucho temor. Pues esto es lo que me tocó. Y hago el proceso emocional para esclarecer todo el magma emocional de lo que me tocó, aceptarlo y no tener que seguir viviendo en función de lo que no pude integrar de lo que fue”. El problema es que aquello que no logramos integrar del pasado, luego nos persigue.

-¿Cómo hacemos para integrar el pasado?

-En primer lugar, con tener la actitud de que la vida es más grande que nosotros, cultivar un poquito más la humildad y luego confiar en que tenemos los recursos emocionales suficientes como para procesar todo aquello que pueda pasar.

-¿Los tenemos?

-Sí, sí. Los tenemos. La naturaleza no es idiota. Mira la historia de la humanidad: nos ha traído guerras, violencias, traumas, cualquier tipo de dolores, pero también nos ofrece la posibilidad de procesar todo esto. ¿Cómo? Pues a veces entramos en la negación, y al cabo de quince días sentimos tristeza y luego aparece el enojo, y luego la vergüenza, y luego la culpa, y luego asoma el dolor. Es decir: hacer toda la tramitación emocional que espontáneamente surge en nuestro interior para que con un año, o dos años, o con el tiempo adecuado, el pasado pueda quedar como pasado y no como un fantasma que nos persigue. Estos trámites o este procesamiento emocional solo se puede hacer si hay alguien ahí.

-¿Se refiere a un terapeuta?

-O a una madre, o a un amigo, o grupo terapéutico. Es como en los lutos: muere un ser querido y espontáneamente la gente te abraza, te acompaña, en un gesto para que puedas vivir tu dolor. Es más fácil procesar las cosas cuando hay otros significativos que te acompañan, que te amparan, que te aprecian. Es como con los niños: si sufren un trauma y carecen de una figura de apoyo, el trauma se cristaliza. De manera similar, cuando uno está en una desesperada situación traumática, si existe una figura de apoyo, el trauma está ahí pero podemos avanzar mejor en su procesamiento.