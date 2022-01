16/01/2022 - 03:10 Viceversa

Si me preguntaras quién soy te diría que vine semilla parida por obra infinita de mil azares

Profecía intacta que se multiplica en el vaticinio de las aguas estancadas que siempre estuvieron preguntándole al destino por mí

Yo soy la respuesta, el portazo a la fortuna cuando pretende también rechazarnos

Yo la flecha envenenada en el cuello del animal que escapa

Y la llave que gira para abrirte la puerta dentro solo caben tus miedos, tus interminables incertidumbres ¿Es tu curiosidad lo suficientemente fuerte?

Yo soy el fuego que bien conoces y al que le haces todas tus preguntas

Me conoces porque me has mirado largamente durante las noches igualmente largas en las que las tierras parecen extenderse sin fin

Soy también el camino que crece en lo alto del cerro inhóspito inhabitado silencio que espera como trampa a la presa

Tú no te detengas que la ruta continúa ancha y segura, lejos de mis misterios

No le hagas caso a las luces

A los animales que cruzan

A las sombras que fugaces pasan

Todos ellos van a mi encuentro Y tú ni siquiera has preguntado quién soy.