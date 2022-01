22/01/2022 - 22:37 Viceversa

El pecho se hunde en un lago de agua fría.

El corazón es de azúcar y se hace uno con ella,

El agua se entibiece.

Fluye el sentir por las venas de sangre.

El placer y la pérdida de la vida sutilmente mezclándose,

compartiendose, amándose.

La fusión de dos estados que concluyen

Y son nada,

o son todo en medio de nada.

Su mirada perdida pero hacia adelante,

Intentando buscar un paisaje que la salve,

Que la obligue a seguir mirando un rato más.

En el medio de una desértica soledad

Está apagado y se pregunta:

Si con luz sería claro o si siempre se sintió tan oscuro.

Biografía

Mi nombre es Nuria, tengo 21 años, soy técnica en Artes Visuales y estudiante de licenciatura en Cinematografía. Para mí el arte siempre fue un refugio y un medio, una forma de ser parte de la vida. Me recuerdo muy pequeña haciendo cuentos y poesías que con el tiempo se fueron volcado de maneras más reservadas y personales, muchas veces sintiendo que es lo más íntimo que tengo. Hoy me animo a compartir un poco mí. Escribir me sana y me permite conocerme.