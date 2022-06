¿De verdad la Biblia condena a los Homosexuales, qué debemos hacer?”

05/06/2022 - 03:05 Viceversa

- Doctor Álvarez Valdés, usted es el presidente de la “Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe”. ¿Este curso lo organiza también su Fundación?

- Nuestra Fundación suele organiza cursos bíblicos. Pero esta vez los organizadores son los religiosos Claretianos, de Chicago, Estados Unidos. Ellos están a cargo de todo lo referente a las conferencias.

- ¿Por qué un curso sobre la sexualidad en la Biblia?

- Porque la Biblia es un libro complejo. Contiene muchos relatos sobre crímenes, traiciones, violencia, torturas, escándalos sexuales, zoofilia, incesto, violaciones, pederastia, que incluso podrían dañar la mente de los niños. Y no sólo de los niños, sino también de los adultos desprevenidos. Para peor, muchas de esas conductas aparecen recomendadas u ordenadas por Dios. No solo eso, sino que aparecen cometidas por personas que para nosotros son héroes, o figuras importantes de la Biblia. Y todo eso hay que explicarlo.

- Lo que me dice parece muy grave.

- Para que te des una idea, hace unos años, en 2007, en Hong Kong, un grupo de organizaciones civiles apelaron al gobierno para pedirle medidas contra la Biblia. Concretamente le pidieron tres cosas: que declararan a la Biblia un libro obsceno, que le pusieran una faja, diciendo “prohibida su venta a menores de 18 años”, y que se la vendiera envuelta en papel celofán, como se venden las revistas pornográficas en los kioscos. La noticia dio vuelta al mundo, y desató un fuerte debate.

- ¿La Biblia, entonces, incluye comportamientos desviados?

- Y no sólo eso. En la Biblia hay muchos errores, contradicciones e incoherencias, que si los halláramos en otros libros comunes no los aceptaríamos. Esto ha llevado a mucha gente a desconfiar de la Biblia e incluso a perder la fe. Es conocido el caso del famoso campeón mundial de boxeo, CassiusClay, a pesar de ser ya muy conocido, que en 1964 se cambió su nombre por el de Mohamed Alí, y se hizo musulmán. Y en una entrevista que dio, decía que lo hizo porque la Biblia está llena de errores. Y que no podía confiarle su vida a un libro que contenía semejantes afirmaciones.

- ¿Cómo es posible que un libro religioso contenga esos relatos? ¿Eso tiene alguna explicación?

- Claro que sí. Desde hace años, la exégesis bíblica ha avanzado enormemente en una mejor comprensión de la Biblia. Hasta el siglo XVIII, la Biblia parecía un libro único, dictado por Dios, y caído del cielo. Pero hoy el panorama ha cambiado. Gracias a las excavaciones y descubrimientos, se han hallado en el Cercano y en el Medio Oriente más de 120 bibliotecas, con textos no bíblicos, pero semejantes a los de la Biblia, con leyes y relatos muy parecidos. Todo eso ha servido para entender mejor la Biblia, y sobre todo qué es lo que quisieron transmitir sus autores.

- Volviendo al tema del curso, ¿es verdad que la Biblia condena la homosexualidad?

- Lo primer que hay que aclarar, es que el término “homosexual” es un término moderno. Ha sido inventado recién en 1869, por el escritor austrohúngaro Karl-MariaKertbeny. Un amigo suyo se había suicidado al ser chantajeado por ser homosexual. Eso lo afectó tanto, que se convirtió en un gran defensor de los derechos de los homosexuales. Por lo tanto, es un error cuando la Biblia emplea la palabra “homosexual”. Suele aparecer en las cartas de san Pablo, pero como te digo, es una mala traducción. No se puede utilizar en la Biblia, porque no formaba parte del vocabulario de san Pablo, ni de nadie de su época. Y los autores bíblicos escribieron para la gente de su época, no para nosotros. Si hubieran escrito para el hombre del siglo XXI, la gente de aquella época no la habría entendido.

- Pero la Biblia condena la práctica homosexual, ¿no es cierto?

- Bueno, la Biblia considera la homosexualidad una “abominación”. Así la llama en el libro del Levítico. Pero también el libro del Levítico dice que es una abominación comer carne de cerdo, o tener imágenes religiosas. O sea que, si alguien tiene una imagen religiosa en su casa, por ejemplo de la Virgen o de los santos, para la Biblia estaría al mismo nivel que un homosexual. Sin embargo, muchos católicos tienen imágenes, y nadie se siente abominable. ¿Por qué se sentiría así un homosexual?

- ¿Acaso la Biblia no castiga con la pena de muerte al sexo entre varones?

- Así es. Pero la Biblia también castiga con la pena de muerte al que trabaja en sábado, o a la mujer que comete adulterio, y nadie hoy se preocupa por aplicar esas penas. ¿Por qué habría que aplicarlas al homosexual?

- ¿Qué otros temas abordará en el curso?

- Estudiaremos qué dice el Antiguo Testamento sobre la sodomía, el onanismo, el incesto y la homosexualidad. Y luego veremos que enseña san Pablo y el mismo Jesús de Nazaret sobre algunos de estos temas; pero desde la óptica de la exégesis basada en las ciencias bíblicas.

- ¿Por qué cree que es importante revisar estos temas con una mirada científica?

- Ante todo, hay que aclarar que la ciencia y la fe nunca pueden estar en conflicto. Porque tanto la ciencia como la fe vienen de Dios, y hay que utilizar ambas en los estudios bíblicos. Y con respecto a tu pregunta, la Biblia es un libro que ha influido, y sigue influyendo, en la mente y en la conducta de millones de personas en todo el mundo. Y muchos cristianos han vivido, durante siglos, una situación conflictiva con la

sexualidad, a veces incluso con desenlaces fatales, precisamente por una lectura parcializada de la Biblia. Se enseñaba lo que se conocía antes. Y a veces se le hacía decir a la Biblia lo que no estaba en la intención del autor decir.

- ¿Cuánto tiempo dura el curso?

- Dura seis días, desde mañana lunes hasta el sábado. La modalidad es virtual, mediante la plataforma zoom, asíque, cada uno puede hacerlo desde su casa. El horario será desde las 9 pm hasta las 11 pm.

- ¿Y para inscribirse?

Para cualquier información hay que contactarse con la página virtual de IBICLA, que es: www.ibicla.org Ellos son los responsables del curso. Yo solo doy las clases.

- Muchas gracias.