Una joven santiagueña quiere transformar las calles “muraleando” a puro color y vida

Una santiagueña, Josefina Nazario (Jose), integra junto a sus dos amigas cordobesas, Malena Savid (Male) y Silvana Santanoceto (Santa), el Colectivo de Arte “Las tres mosquetas” y llegó a Santiago del Estero para “muralear” espacios públicos de nuestra ciudad cargándolos de vida a través de colores y diseños relacionados con el paisaje santiagueño.

Comenzaron a trabajar el jueves y hoy tendrán terminados los primeros cuatro murales, de una serie con la que quieren “transformar la calle Juncal en un recorrido artístico desde Belgrano a Independencia”, una idea que se le ocurrió a Jose, que entre las tres convirtieron en un proyecto y le hicieron llegar a la intendente de la Capital, ingeniera Norma Fuentes, quien les dio el visto bueno.

“Nos pareció fabuloso, yo conozco el lugar porque vivo en el barrio y vimos que en este trayecto hay tres plazas, y queremos con murales darle la vida de este lugar. La idea es “muralearlo” completo, lo más que se pueda a lo largo del tiempo. Ahora vamos a terminar estos cuatro murales y vamos a volver a pintar tres más, para que esta calle quede totalmente transformada en una pasarela artística con murales llenos de vida”, le comentó muy entusiasmada Josefina a EL LIBERAL en una pausa de su trabajo de ayer.

Esta iniciativa las tres ya la vienen desarrollando en la ciudad de Córdoba, donde residen, y lo hacen desde su tremendo amor al arte y a sus grandes condiciones. “Nosotras trabajamos muraleando y transformando la ciudad en Córdoba, y le hemos planteado a la intendente Norma Fuentes, transformar Santiago de esta misma forma, a ella le ha encantado la idea, nos ha dado el sí rotundo y nos hemos venido a empezar a llenar de vida las calles, que es lo que más amamos hacer como colectivo”, sintetizaron.

Aseguran que desde que llegaron son el centro de atención y de atenciones que les hace la gente del lugar, lo cual las hace sentir muy cómodas y las entusiasma a seguir adelante, y proyectar nuevas etapas de su trabajo artístico.

“Ha sido muy transformador estar aquí, nos sorprendió la cantidad de gente que se nos ha acercado, es hermoso, nos decían que era muy lindo lo que estábamos haciendo. Empleados de la Municipalidad nos ayudan, y es gente que no sabía pintar, que ha puesto la mejor buena voluntad y ganas, y ahora están pintando con nosotras”, cuentan. Precisamente el trabajo con gente ligada al municipio, es otro de los puntos de la iniciativa presentada a la comuna, y que también la traen de la experiencia que desarrollan en Córdoba.

"Nosotras presentamos la misma modalidad que desarrollamos en Córdoba, porque nos hemos dado cuenta de que cuando la gente participa, cuida, lo hace propio, son murales inclusivos, así que la idea de la integración está muy inmersa en esto", enfatizaron las jóvenes artistas. Comentan con mucha satisfacción y no menos sorpresa, que hubo vecinos de la calle Juncal que les dijeron que "se quedarían cuidando los murales para que nadie los raye, y que están muy contentos".









Un encuentro casual, un sueño compartido

Josefina (comunicadora social), Malena (psicopedagoga) y Silvana (contadora), se conocieron casi por casualidad el año pasado, cuando fueron convocadas por separado para formar parte de un equipo que pintaría en una plaza y calles de Córdoba, les tocó trabajar juntas y como por arte de magia, nació una gran sociedad basada en la amistad y el amor por el arte.

“Estamos juntas desde el año pasado, pintamos desde siempre, no nos conocíamos y nos hemos juntado como colectivo en una obra grande en la que hemos pintado una plaza, todas las calles, y desde ahí que pintamos juntas las tres, no nos hemos vuelto a separar. Todo ha sido por un productor de arte privado de Córdoba que nos ha contactado a las tres porque sabía que pintábamos por separado, había grupos de pintores artistas, nos ha tocado pintar juntas, nos hemos llevado tan bien que nos hemos hecho amigas inseparables, y desde ahí le hemos puesto nombre al grupo, y hemos empezado a hacer bocetos y a muralear juntas”, cuentan Si hay algo que las caracteriza como colectivo de arte “es el color, la vida, nuestros murales son todos coloridos, no hay uno que no tenga un montón de colores, amarillo, azul, turquesa, y eso es lo que nos caracteriza. En cuanto a la temática somos muy variadas, hemos hecho de todo, y aquí la idea era buscar cosas representativas de Santiago, Jose siempre nos contaba de los cactus, nos encantan y dijimos, presentemos un mural de pencas floridas, bien coloridas, y que la gente venga y nos diga que a las dos cuadras ya ven el mural, justifica nuestra idea, porque es bueno el impacto visual que genera”.

"Es una cosa algo loca, porque es muy energética. Uno se acerca y, obviamente, observa la obra, y el hecho de ir llamando la atención a la gente que pasa caminando, que viene a la plaza, que comparte con sus hijos, los que pasan en el auto, que a cierta distancia el color los impacte, es lo que buscamos en primera mediada", aseguraron.









Concebir un proyecto es cosa de una juntada

Respecto de cómo conciben un proyecto artístico para plasmarlo sobre un muro, Josefina relató que “una juntada es una buena ocasión para darle vida a algún proyecto”.

“Debatimos, y a través de picadas, mate, cerveza o un vinito, comenzamos a bocetear, aquí nos inspiramos en los pájaros de Santiago, en los cactus de Santiago, y el proceso creativo comienza con dibujos sobre papel, luego le sacamos una foto y hacemos la aplicación en la pared para hacer una proyección de la obra. En este caso, la Municipalidad mandó las paredes en las que podíamos muralear, e hicimos el fotomontaje de lo que dibujamos para que se haga una proyección de lo que va a ser la obra en sí, y así lo presentamos. En la cabeza nuestra está todo y así como está a nosotras nos encanta, pero hay que convencer al otro, y esa es la forma de hacerla visible”.

También comentaron que su trabajo prescinde de todo tipo de ideología política, y en ese sentido, contaron que antes de plasmar el trabajo en el muro, de la iglesia, el párroco quiso saber en qué consistía la obra.

“En este caso, el párroco de la iglesia quería saber qué le íbamos a pintar, para que no sea una propuesta ideológica, política o que generara estos claroscuros entre la ideología y la política, nosotras somos cero política, lo nuestro es el arte con la idea de transformar los lugares y este proyecto representa a la comunidad, como que la pared representa eso. Nuestro colectivo de artistas es contagiar el color, la alegría, y eso es lo que se ve y lo que somos, ya es un acto político querer trasformar, en nuestra postura, la transformación no viene de un modo partidario, sino para la gente, que es la que disfruta, y funciona muy bien”, aseguraron.