Belén Navarro

07/08/2022 - 04:55 Viceversa

Entre las bondades de la poesía odiarla vagabunda de símbolos equivalentes huérfana, desorientada, errante odiarla en el hartazgo de un ayuno de letras de un lóbulo frontal anulado la avaricia de comprender porqué lo sagrado también se cansa.

Maldecirla hundir el Burj Khalifa de mi h-arte borrarlo todo, colapsar contra el frío yo misma inundar mi casa para quedarme al mismo tiempo como una herida enajenante oscureciendo los espacios, insulto el quiebre de palabras ricas escribo en ella y lo siento vergonzoso, anclo a mi historia carpetas insondables un náufrago destino adornado de piel.

Nadie sabe lo que es cargar con esta lepra inconfesable, sentir asco por la luna y la belleza, hablar de cosas que no me importan para hacer de lo magnífico un resto putrefacto, para colgar de la poesía el mar impuro el ego de manchar una playa distante, la fantasía arrugada empezar un poema por la mitad desear que el vacío no sea una deuda, que el vacío sea en su sombra un hogar donde las palabras reanuden y persistan como peces, flores, arena suave mientras el misterio conceda vuelva a nutrir mi vientre de textos que no sirvan a la mutilación.