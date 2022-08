07/08/2022 - 05:01 Viceversa

A UNO

Y uno aprende a vivir ahí 1en el ángulo donde giran las botellas, en esas oscuridades telarañas del hastío, paciente en las formas de las hojas. Y uno aprende a reírse si se muere y a reírse si no se muere, a volcarse despacio el agua del baño porque faltan besos y ve esos que se fueron.

Y uno cree que transita, pero no, que estuvo, pero tampoco, y soporta que llora, pero ni ahí.

Uno se esconde creyendo no verse, no usarse como su propio fetiche, se piensa fugaz y no lo es si se puede ver los pies: por algo uno no se ve los ojos, por algo.

Uno se acaricia, se mima, se lame, creyendo que se salva, y no, y no, impacienta las tardes calles, las veredas noches y los cielos suspiros.

Uno ha nacido para esperar que lo despierten, que lo anoticien que ya es hora, que es ahora o nunca, y tampoco La va de vivo, viviendo sobre…las causas.

A uno le han enseñado el amor para que vuelva, le han mentido que se vuelve, le han escondido la verdad: Que uno, no es uno. Walter Ortiz Vieyra, El Conde.

EL ESPECTRO ENAMORADO

Moriré tres veces cuando muera por última vez. Una vez en Santiago apedreado de luces en un instante solito de madrugada entre la niebla y el invierno que nunca fue.

Mi espectro enamorado Aguirre arriba bajará todas las hojas de los álamos y en una esquina oscura estará mi alma puta sentadita y solita esperando a las tres.

Se irá de boca en boca el olvido jugando al recuerdo con mi nombre sin fe. No habrá campanas de honores trenzando cordones, ni silencios, ni suspiros sólo versos inconclusos para siempre en un burdel.

Otra vez moriré allá en tu esquina y mi espectro enamorado subirá al cuarto “c”.

Buscará por la Cañada tus cenizas para beber con el recuerdo en Colón un café.

Volaré por las sierras buscando tus alas el dulzor de tu risa colgada de un puente y sentenciado a seguirte mi espectro enamorado volará al cuarto “c”. Cuando sean las cuatro en mi diario disparo te besaré otra vez y al oído y suavecito te suspiraré fahtahma para verte reír.

Detendré el tiempo en tu cama a esperar que se hagan de nuevo las tres. Espectral por Güemes brillaré en un granate me encontrarás buscando un hipocampo de papel.

Otra muerte será en ese hotel embriagados de frío en Buenos Aires lluvioso de un orgullo mortal. Y me iré por San Telmo a esperarte buscando un pez de plata y una gota de cristal.

En mi mesa renga del antiguo café estará mi espectro enamorado esperando que llegues mojado en un tango y me lleves de nuevo al cuarto “c”.