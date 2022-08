20/08/2022 - 23:33 Viceversa

Por SOLEIL - ESPECIAL PARA EL LIBERAL.





¿Nunca se han preguntado por cómo escriben los que escriben? Yo, por mi cuenta, no sé aún si considerarme escritora. En este mismo periódico se pueden encontrar poemas o cuentos míos, escribo. Escribo muchas historias, todo el tiempo. Mi cabeza es una cinta andante de escenas que luego escribo en un papel. Pero, no sé si soy una escritora, por esa misma premisa que comienza esto. Pues, he hablado con verdaderos escritores, los que ponen el pecho a la bala y publican sus historias con la incertidumbre de si serán aceptadas o serán un fracaso. Y esas personas me dieron consejos, claro.

Ellos dedican al menos unas cinco horas de su día a solamente escribir, ¿Pueden creerlo? Yo no me imagino sentándome cinco horas al día a escribir algo, pues mi forma de escribir es espontánea. No me gusta que me obliguen a hacerlo, no me gustan las presiones, no sé. No sé si soy escritora. Además de lo que significa escribir, en este mundo siempre triunfan unos pocos. Por lo general, los hombres. ¿Cuántas escritoras famosas conocen que se lean en los secundarios como tarea? Porque sus escritos son trascendentales. ¿No?, pocas. Es que las mujeres no somos García Márquez, Borges o Cortázar.

A mí me encanta leer lo que escribe una mujer, recuerdo que hace poco leí un libro entero dedicado a las mujeres escrito por una mujer. ¡Eso es oro! Las mujeres siempre fuimos puestas de lado, ¡Pero no me malinterpreten! Existen miles de mujeres que escribieron o escriben y son muy importantes. O personalidades femeninas que marcaron historia, como Evita Perón, aunque sea cliché. Ahora bien, ¿Cómo escriben los que escriben? Como les gusta, tal vez, como “les sale”. No, nada de eso. Los que escriben, escriben con el corazón. Como les comenté, hablé con escritores como Tinco Andrada, que no hace mucho se le reconoció como uno de los escritores más vendidos. Y no podemos dejar de lado su predicción con el libro “Los bocetos de Picasso”, en fin, él me dijo, además, que nunca debes terminar una historia con una muerte.

Y también mencionó que, sí es importante que haya una muerte en un escrito, o sexo, ya saben, esas cosas venden, atraen, qué sé yo. Yo no sé si soy escritora. Es todo un universo por descubrir cómo escriben los que escriben, aquí les di algunas pistas si su sueño es escribir y vender su escrito. Yo me conformo con que estés leyendo esta columna y pienses “Qué chica más rara”. Pero, creo yo, que cómo escriben los que escriben es por pasión y amor.