Un minuto de vida

04/09/2022 - 04:29 Viceversa

Coronavirus, tal vez ya estás acostumbrado a escuchar esa palabra pero ¿Por qué? Si es algo horrible. Perdimos seres queridos, nos enfermamos nosotros mismos. De todos mis conocidos, todos tuvieron, al menos una vez, Covid- 19. Yo lo tuve. Fue en marzo del 2021, lo recuerdo bien.

Me enfermé por un contacto estrecho con un caso sospechoso, nunca sabremos si esa persona tuvo o no el virus, pero desde ese momento me sentí cada vez peor y no dejo de pensar qué hubiera pasado si... El hecho es que me enfermé, y la manera en que sufrí esta enfermedad me hace ver lo diminutos que somos en el mundo.

Sentía mi cuerpo desarmarse, sólo podía dormir con la esperanza de que no pasara nada grave porque, sí, di positivo como me informaron cerca de las ocho de la noche de ese mismo día que me hice la prueba.

Como decía, mi cuerpo se desarmaba lentamente, sentía como si nada fuera mío pero al mismo tiempo ese dolor fuera muy propio. La fiebre, la congestión, todo, se volvió natural. Digamos que sufrí así hasta el día seis, donde comenzaron los dolores en el pecho y las visitas seguidas a la guardia. Pasando cuatro visitas a la guardia, me internaron. La internación fue horrible en el sentido de que todo el tiempo pensaba que me iba a morir y no pude despedirme de mis familiares. Especialmente de mi madre, quien quedó en el pasillo cuando me pasaron a la sala. Recuerdo cómo estiraba mis manos tratando de tomarla, pero la silla se seguía moviendo en contra.

Ha pasado el tiempo, no me he vuelto a enfermar de coronavirus. Pero sigo pensando en esa enfermedad día a día. Como dije, me hizo ver lo diminutos que somos en el mundo. No importa cuánto dinero o poder tengas, una vez que te enfermas, pasas a ser un número más. Yo fui eso, una cifra dentro de un millón.

Creo que es sumamente necesario que nos sentemos un momento a pensar en esto y reflexionar: ¿Qué hubiera pasado si...

Yo estoy aquí, tú estás aquí, pero muchos ya no están. Piensa en ellos, piensa cuándo se pudieron imaginar que morirían de esa manera. Solos. Porque una vez te enfermas, no puedes ver a nadie, no puedes tener a nadie, transitas todo solo. Y, si la hora llegó, te vas solo. Sin poder despedirte. Dejando un vacío enorme que será imposible de llenar de nuevo.

Así, amigos míos, los invito a reflexionar y no pensar que tenemos todo ganado. Nada.