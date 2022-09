Mi querida maestra

10/09/2022 - 22:09 Viceversa

En vísperas de la celebración del día del maestro, un grupo de exalumnos invitó a la “querida señorita” Silvia Martínez, a un encuentro con la promoción 1997 de 7º grado de la escuela Nº972 de Forres.

Silvia Martínez, de 85, está domiciliada desde siempre en La Banda y acudió a la inesperada reunión, tal vez la primera que se brinda en toda la historia de los maestros de la escuela primaria de Forres.

La querida señorita Silvia repasa su historia desde sus años como alumna de la Escuela Nº 134 de Los Peralta, Atamisqui, hasta 4º grado.

Pasó luego a la Escuela Laprida, por el destino errante que tenían los hijos de docentes.

Se recibió de maestra en la Escuela Normal Manuel Belgrano de la ciudad Capital, aunque residía en La Banda.

El recorrido de su profesión comenzó en Colonia Jaime y continuó en El Refugio hasta que optó un cargo en la Escuela Nº250, actual Nº972 de Forres, desde 1972 a 1980.

Su carrera docente culminó en La Banda, en la Escuela Amadeo Jacques, hasta su jubilación.

“Pero los años en Forres -confiesa- fueron donde pasé los mejores momentos. Tenía que viajar muy temprano y volver ‘a dedo’ con mis compañeras. Para mí fue una sorpresa que mis alumnos de esta época me recuerden y me hayan invitado a compartir con ellos este encuentro”.

“Este abrazo con los hoy hombres y mujeres, pequeños pimpollos de ayer -reconoce- me dieron una grata sorpresa. No la esperaba. Pasé por muchas escuelas, más de la campaña que de las ciudades y los únicos que se acordaron de mí fueron estos alumnos ‘que antes eran’. Nunca recibí un regalo tan hermoso, que no habla solo de mí, sino también de lo que ellos pudieron conquistar en la vida. Ese es el sueño más grande de todo maestro”.

La señorita Silvia fue el espejo donde se reflejaron sus colegas, por su trato amable, la vocecita suave, musical, su don de gentes.

Titina con su hermana Nené Morales la encontraron casualmente hace un tiempo en las calles de La Banda y sellaron esta inusual iniciativa.

“La señorita Silvia a diario se presentaba a clase siempre impecable -describe Titina. Con su corte de pelo carré, con extensiones, sus labios pintados color naranja y las botas color guinda”.

Fabián “Pucho” Roldán está radicado con su familia en La Banda y compartió la idea con Rodolfo Salazar de invitarla a Forres en el año 1919, que fue postergándose por diversos motivos.

Al fin se definió la fecha de la juntada: 3 de setiembre de 2022, al mediodía, en el domicilio de Rodolfo. A través de las redes sociales fueron conformando la lista de los invitados.

Estuvieron presentes Titina y Nené Morales, Norma Ruiz, Gladys Cisneros, Marilín Santillán, Miguel Lobos, Aldo Sequeira, Fabián Roldán, Mario Lobos, José Rodolfo Santillán, Ricardo Mendieta y Luis Díaz. La casa de Rodolfo Salazar se vistió fiesta, hasta con telón de fondo.

En la cabecera se ubicó la querida señorita Silvia y el tiempo que se prolongó la reunión, desde las 10 hasta las 18, resultó un soplo de aire puro para unir el inolvidable paso por las aulas de aquellos otrora pequeños y convertidos hoy en profesionales de la docencia, carpinteros, mecánicos, emprendedores, productores agropecuarios, militares, padres de familia.

La señorita Silvia centraba toda su atención en los logros de sus alumnos, la ambición mayor y excluyente de todo docente. Hasta dónde llegaron. Sus ojitos buenos, nobles como el pan, se humedecían de emoción cuando los alumnos de ayer recordaban los gestos de su segunda madre, toda bondad y sabiduría.

“La espera del timbre de salida era tan especial como las horas de clase -recordaban-. Nos regalaba caramelos, nos leía cuentos, “Platero y yo”, compartíamos una torta que traía desde su casa, actitudes que no borraremos jamás de nuestros corazones”. Todos tenían palabras de amistad, gratitud y admiración.

Gladys Cisneros, actual docente local, resumió la experiencia con estas palabras: “Transité mi infancia como alumna en la escuela Nº 972 y más tarde como docente en las mismas aulas, donde nuestra querida señorita Silvia tuvo un rol fundamental en el destino de nuestras vidas. Durante 45 años jamás supe qué fue de ella y de la mayoría de mis compañeros de 7º grado, promoción 1977, hasta que surgió la idea de reencontrarnos. La iniciativa de invitar a la señorita Silvia Martínez fue de Rodolfo, Aldo y Fabián y creó mucho entusiasmo. Se armó un grupo de whatsapp y fueron ingresando los compañeros, cargados de emoción, nostalgia y alegría. Hasta que llegó el gran día. Fue un volver a vivir nuestra infancia, abrazarnos con ella, con los compañeros. Revivir tiempos felices, descubrirnos ya convertidos en padres, abuelos, profesionales, todos sujetos al mismo pilar de los buenos consejos. Es allí donde comprendimos el valioso rol que tiene el buen docente en el futuro de sus alumnos. Damos gracias a Dios por regalarnos este maravilloso momento”.

El sentido de esta nota intenta rescatar el valor de los docentes, muchas veces relegados de la memoria colectiva. Seguramente las Señoritas Silvia se multiplican por miles en todos los rincones del país y no habrá tempestades que opaquen su misión.