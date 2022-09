Yo soy bisexual

10/09/2022 - 02:09 Viceversa

No voy a traerles, hoy, yo la premisa de que el ser humano tiene una mentalidad a veces, anticuada o un poco cerrada sobre algunos temas, los llamados “tabú”. Podemos encontrarlo principalmente en los adultos y los adultos mayores. Es que, si lo analizamos, la historia es así y asá. Pero ¿y la historia LGBT+? No recuerdo un momento en donde el colectivo LGBT+ no haya estado luchando por sus derechos, principalmente, el derecho a la vida.

Pues antes y en algunos países (y me confirman si es así) aún sigue siendo penado de muerte pertenecer a esta comunidad. Hoy en día dicen, las malas lenguas, que todo está naturalizado, aceptado y respetado, pero ¿Es así realmente? Es algo que pocos aceptan, aunque vemos todos los días en los medios que hay más y más derechos. Pero ¿Qué piensa realmente la gente? No tiene ningún sentido que nos podamos casar con alguien del mismo sexo si aún no podemos hablar con nuestros padres sobre eso.

Y me refiero a los adolescentes de hoy, y, como yo, jóvenes. Recuerdo el día que le dije a mi mamá que soy bisexual, ¿su reacción? “Esos temas no se hablan, son privados”. ¡Es increíble! Y les doy mi ejemplo, pero existen un millón más que ni siquiera pueden hablar con tranquilidad a sus familiares sobre su orientación sexual. Cuando, hoy en día, decir que eres bisexual (o lo que fuera) debería ser tan natural como la heterosexualidad. Uno no anda por la vida diciendo que “soy heterosexual” ¿No? Me refiero, con todo esto, a que pasamos por tanto, tantas luchas, tanta sangre caída. ¿Y aún no podemos tomarnos de la mano sin que alguien piense que está mal? Y lo haga saber, así sea en su perfil de redes sociales. Pero les aseguro que esto es lo más mínimo, hablando de solo una de las repercusiones más “tranquilas”.

A mis lectores: la comunidad LGBT+ tiene los mismos derechos que cualquiera. Porque somos humanos. Porque Dios no comete errores. Porque todos tenemos derecho. “Derecho”.

Suena tan loco que pensamos esto como un derecho si es algo natural. Ya se demostró que no es ninguna enfermedad: pues antes, cuando todo esto era mucho más cerrado, se creía que los homosexuales, bisexuales etc. etc. eran tratados como enfermos. Y no algo mental, no, una patología seria. Y se llegaron a hacer cosas monstruosas con esa idea. En verdad. Si no me creen, no puedo decirles que vayan a los libros, pues no es algo que te enseñen.

Pero con unos minutos de internet (menos Instagram y más realidad) pueden ver un poco de todo lo que aquí les hablo. Entonces no es algo que haya que tratarlo en terapia. Aunque la mayoría de nosotros termina en terapia, pero no para “quitarnos lo sucio”, sino para aprender a vivir con el pensamiento cerrado del otro. Y con esto cierro, porque me duele pensarlo, pues los tiempos han cambiado y al mismo tiempo, no avanzamos.