La literatura salva vidas

20/11/2022 - 02:18 Viceversa

Tal vez el título de esta columna les suene extraña o poco interesante, pero quiero hablar de esto un poco para ver si conectamos diferentes personas que la literatura nos haya salvado de un pozo oscuro. Quiero decir, cuando ves que no hay nada más ni nadie más crearte un diario personal puede ser de gran ayuda. Los incentivo, a aquellos que sufren, que escriban sus sentimientos, que lean mucho, que ejerciten su cabeza en la literatura y no sabrán cuándo saldrán en el diario todos los domingos.

Para mí, la literatura me salvó la vida. Leer libros siempre me transporta a un mundo donde mis problemas se ven pequeñitos y lentamente desaparecen, puedo imaginar los personajes, sus voces y los lugares. ¡Nada más bello que eso! Y ni hablar cuando comiences, a tu manera, a escribir. Yo comencé con un diario personal, luego esos mismos escritos los transformé en poesías y ahora escribo cuentos y hasta planeo escribir una novela.

¿Lo ven? Una vez, una persona que estimo mucho y le tengo mucho cariño, me dijo que hay que ir por lo trascendental como puede ser escribir. Claro, tiene toda la razón. Lo que escribes nunca se pierde, más si logras compartirla a través de canales web como blogs o consigues, como yo, un espacio para que la gente te lea. ¡Y no es difícil! Yo antes pensaba que sería imposible, pero aquí me lees.

Y la literatura es lo más hermoso que hay, puedes ver un mundo abierto para ti cuando se trata de leer. Puedes elegir la temática que más te guste, los libros que más te llamen la atención, etc. etc. Lo que yo te propongo es que nunca dejes de leer. Es increíble como (y está comprobado) que leer fortalece el cerebro, tu lenguaje y tu estado de ánimo. ¿Sorprenderte, no? Como un pedazo de papel puede cambiarte la vida.

Desde mi experiencia, escribiendo todo tipo de narrativa, siento que si no escribo, no soy yo. Que necesito plasmar mis ideas para que, cuando menos lo piense, alguien las lea y como dije, que sea trascendental. Quizás para ti se ve como algo imposible, como lo veía yo al principio, pero poco a poco las puertas se abren. ¿Sabían que estoy en una antropología? ¡Así de hermosa es la vida! Y, como marca el título, la literatura me salvó la vida. Leer, escribir, soñar. “Soñando de la realidad” como escuché en una canción en mi adolescencia.

Entonces te propongo que si te sientes mal por alguna razón, sea la que sea, tomes un papel y lo escribas. Cinco minutos de escribir eso te puede llevar horas y horas. O que, como dije, busques un libro de tu interés y lo leas adentrándome en sus letras. He conocido muchas personas que utilizan este método para combatir enfermedades como la depresión o la ansiedad. Tal vez tú no lo tengas, pero a nadie le hace mal nutrirse de una buena lectura o escritura. Y recuerda: los límites los pones tú.