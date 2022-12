Feliz navidad

23/12/2022 - 23:22 Viceversa

Desde pequeña me encantó la Navidad. Podrán imaginarse una pequeña niña corriendo de aquí a allá por esas fechas. No puedo decir que lo celebraba desde un ámbito religioso, pero ¿Quién puede odiar la Navidad? La idea de celebrar en familia, la paz, el amor, todo. Sí, hubo un período de varios años donde perdí la fe en la Navidad, pero gracias a la vida, desde hace varios años celebro la Navidad mejor que nunca. Ahora no soy yo la niña emocionada, ese lugar lo tiene Sari, mi sobrina. Ella es el más puro ejemplo de cómo debemos celebrar la navidad. De ella aprendí varias cosas, entre ellas, que la Navidad une a las familias y que es una fecha donde no debes estar solo. A ella, además de la cena y el brindis con su sidra para niños, le encantan los fuegos artificiales. Lo cual me sorprende cada año. Cómo los espera, con el amor y la inocencia de todo niño. Cada Navidad y año nuevo, a la hora de los fuegos artificiales, la subimos a una silla y la abrazamos por si los ruidos la asustan. Pero no, ella es feliz.

Se puede ver en sus ojos la alegría de las luces, los colores y nuestro abrazo. Claro que los regalos no faltan, pero con ella, pareciera que son lo menos importante ¡Y sus shows! Cada festividad en la familia, Sari hace shows de magia, de baile o de canto. A veces se monta un circo, otras hace una obra de teatro.

¿Por qué les hablo de esta pequeña niña? Pues, mis lectores, considero que todos debemos pasar la Navidad como Sari (y a todos les deseo una Sari en sus vidas). Yo sé que al leer esto pensaste en alguna persona en especial, tal vez otro niño o en tu niño interior. Ahí es donde quiero llegar.

Cuando la inocencia nos reina, cuando las luces nos sorprenden… por ahí es. Quiero decir, esta Navidad, levanta tu copa como el niño que disfruta de la Navidad y regresa a esos tiempos donde cada luz te traía alegrías.

Soy de las personas que consideran que la Navidad y el año nuevo son de lo mejor (desde que existe Sari). Me encanta la unión que se forma ahora con mi familia. Como entre todos la organizamos, como mi hermano se encarga de las bebidas y como con mi mamá cocinamos y, por último, pero no menos importante, como mi hermana y Sari decoran todo el patio con banderines, estrellas y luces. Es realmente una fiesta.

No sé cómo celebras la Navidad, tal vez no lo haces, pero no por eso olvides la alegría que trae esta fecha en particular. Sí, puede que haya un gran comercio detrás ¿pero existe algo mejor que adornar el árbol en familia? Cuando las luces se encienden, siento que no me falta nada en la vida. Que lo tengo todo y más, pequeñas cosas trascendentales.

Esta Navidad les deseo que todos puedan ser felices, que no falten luces y colores en sus casas y que, si estás solo, encuentres un lugarcito donde celebrar ¡Disfruta esta noche como nunca! Como si fuera tu primer y última Navidad. Celebra con familia y amigos, con todos tus seres queridos. No dejes pasar la ocasión para demostrarles cuánto los amas y lo importante que pueden ser en tu vida. Nunca es tarde para un abrazo y que, en esta Navidad, no falten los abrazos.