“A FALTA DE OTRA COSA”, poesía de Carlos Virgilio Zurita

08/01/2023 - 01:25 Viceversa

Todo lo que puede la poesía está cerca de la visión de Carlos Virgilio Zurita. Estudioso, catedrático universitario, dueño de premios y de elogios. Pero ha nacido con su vocación hacia la poesía. Arduo camino. El tema de la poesía es todo lo que existe y lo que no existe y todo debe estar dicho en el idioma de la poesía no en otro idioma, No el idioma del médico, ni del cura ni del político. La poesía es el gran idioma.

Carlos Virgilio, tenía quince años y andaba con poema entre los poetas . Hoy no nos sorprende con su excelente libro reconcentrado y profundo. Eso nos recuerda los buenos comentarios y la admiración que teníamos por este joven, que ocupa un lugar privilegiado en la literatura regional y nacional. Y no por simple casualidad se llama Virgilio.

Una profunda filosofía de vida y una profunda vida en la poesía. Nuestro poeta desgarra lo invisible y lo refracta. Su voz surge de una esgrima incontable de la existencia, para hacerla visible y perdurable. Voz que por lo reflexiva y revolucionaria, advierte la inclemencia. Gracias por este libro: “A FALTA DE OTRA COSA” con todas sus alas y puertos a donde se viaja entre interrogantes y certezas.

La edición bien lograda, contiene dibujos de Mario Cerón, diseño de tapa de Noelia Achával Montenegro y Ana María Lamas y prólogo de Santiago Sylvester.