21/01/2023 - 21:48 Viceversa

Ella no está y no volverá, eso es algo que me costó mucho tiempo aceptar. Como esas ocasiones donde todo el mundo se alinea para decirte algo, pero te niegas a escucharlo. Es tu destino, es tu realidad. Pero te niegas, cierras los ojos y deseas volver el tiempo atrás. Justo así, tal cual, exactamente. Todos los días, día tras día, me negué a aceptar que ella no está y no volverá. Muchos podrían decirme que necesito terapia, pero esas cosas no fueron suficientes. No cuando todo comenzó, porque nadie podía comprenderlo. Ni yo. Ella no está y no volverá, dice todo el mundo.

Pero les explicaré un poco qué fue lo que pasó, cómo llegué a este lugar tan frío y donde no veo a mi familia más que una u otra vez. Comencemos por el principio de todo, aquella fiesta. Éramos adolescentes, jóvenes, sin preocupaciones, sin mirar el reloj; nuestro reloj era ver el sol salir de nuevo. Tomamos algunas cervezas y otros tragos también. Todos menos ella, porque era quien conduciría el auto para volver a nuestros hogares. Todo marchaba bien, o eso creo yo, hasta que el sol salió indicándonos que era hora de regresar. Quiso conducir, pero de camino al auto se dobló el tobillo y ahí es cuando tomé el mando del auto. Sólo viajamos nosotros, por esas cosas de la vida. Y podría hablarles de lo mal que conduje borracho, pero lo importante aquí fue el accidente.

Un camión y una autopista de Santiago del Estero a La Banda. Fue todo lo necesario para dar dos vueltas en el auto y salir en los diarios al día siguiente: “Joven muchacha muere en un accidente de tránsito”. Yo me salvé, con algunos golpes y un mes de internación, salí. Pero ella no está y no volverá.

Todos apuntaban a que era mi culpa, incluso mis amigos dejaron de hablarme por todo aquello, quedé solo. Demasiado solo. No esperaba la ayuda de nadie, pero, a veces, cuando las cosas se ponen oscuras… esperas un abrazo ¿no? Incluso mis padres se alejaron un poco, nadie comprendía mi dolor. O al menos así lo podía ver, entonces, me alejé yo también de la sociedad que me dio la espalda. Mis redes sociales, que estaban llenas de insultos, las cerré. Al igual que las puertas de mi habitación y de mi alma. Me cerré a todo y a todos, necesitaba estar solo, si los que se acercaban no era para ayuda.

Un día en casa, cuando todo el mundo dormía, pensé en lo que dijo mi madre sobre Dios, que nos escucha donde sea que estemos ¿Y si ella también? No pensaba hablarle al principio, así que, con un papel y lápiz, le escribí una carta disculpándose por lo que pasó y jurando que no era mi intención. Al pasar de los días, esas cartas diarias se fueron acumulando hasta que llegó aquella donde le confesé que secretamente me gustaba. Y que, si me permitía, me gustaría que seamos novios.

Ahí fue cuando mi mamá encontró las cartas. Al principio no dijo nada, yo sabía que las había leído, pero ella fingía que no. Pero, un día cualquiera, invitaron a cenar a un psiquiatra amigo de papá. Con la excusa de que hace tiempo no se veían y se cruzaron en el supermercado, todo salió “natural”, según ellos. El tipo no paraba de hacerme preguntas y, en determinado momento, me di cuenta que mis padres creían que estaba loco, que algo quedó mal en mí luego del accidente. ¡Pero claro que no! Me levanté de la mesa y lo siguiente que recuerdo es estar en mi cama llorando. Ella no está, no volverá.

Con el correr de los días, y de las cartas, fui aceptando poco a poco que, tal vez, y sólo tal vez, sí necesitaba ayuda. Pero no porque enloquecía, sino para llegar a ella. Así que me escapé de casa una noche, porque como se podrán imaginar, dos padres desesperados por su hijo que “enloquecía” no lo dejaban salir solo ni a la esquina a ver los autos pasar. Necesitaba un plan y lo tenía, la noche la pasé en el cementerio, al lado de su placa. Comencé a leer las cartas en cuanto llegué y, cerca de la madrugada, una chica vestida con colores cálidos y cabello rubio se acercó. Preguntó qué hacía ahí y yo, como toda persona necesitada de ayuda, le conté todo. Ella escuchó en silencio, nunca me juzgó, no puso gestos en su cara que mostraran que no me creía. Hablamos hasta que amaneció, ahí ella me dijo que debía volver a casa y yo le dije que debería hacer lo mismo, ya que ella, durante la noche, prometió ayudarme. Acordamos vernos en dos días en el mismo lugar y a la misma hora, yo confíe en ella. Se veía confiable, quiero decir.





Dos días después y a la misma hora, estuvo ahí como acordamos. Ella tardó unos minutos, pero llegó. Me explicó que tuvo que pedirle permiso a su padre para salir, luego que tuvo que (y aquí viene lo que me hizo comenzar a dudar de ella) tuvo que hablar con dicha persona para saber si estaba de acuerdo con todo “esto”. Le pregunté con quién, quién era “ella”. Se me burló en la cara con palabras como “¿No es a quien quieres ver?”. Claro, le era algo divertido. Estuvimos un largo tiempo en silencio, yo trataba de procesar esa información, pero mi desesperación era tal que le volví a hablar. Le pregunté quién era, por qué sabía con quién debía hablar y si era una especie de ser sobrenatural.

Ella me lo explicó: A todo el mundo al nacer, se le designa un ángel de la guarda. Ellos nos acompañan durante toda nuestra vida y tratan de guiarnos, a través de mensajes indirectos en nuestro cerebro, qué decisiones tomar para no salir heridos. La explicación para mí tenía sentido, digo, creía en un Dios todopoderoso ¿Por qué no creen en sus ángeles? Entonces le hice la pregunta clave “¿Puedes llevarme a ella?”. No dijo nada, al cabo de un rato soltó una risilla y luego me pidió que siguiéramos contando historias juntos, con nuestros amigos, con mi familia, etc. Porque ella casi se había olvidado lo que era todo ello. Ahí pensé “¿Al morir, nos convertimos en ángeles?

El sol salió y ella se tuvo que ir como siempre y con la misma promesa de volver ahí a los días. Cuando el tiempo llegó, cuando mi cuerpo se emocionaba de pensar que nos volveríamos a ver… Ella llegó con una grandiosa noticia. ¡Había aceptado ser mi novia! Pero eso era tan solo un paso más de lo que yo quería lograr. Le pedí a ese ángel que me guiara a quien quería volver a ver. Me explicó que no era tan sencillo, pues, el mundo de los mortales no es tan sencillo de cruzar. Con el correr de los días y las charlas con mi ángel, llegamos a una conclusión drástica.

Nunca pensé en tener miedo a la muerte hasta que estuve cerca, pero ¿qué podía hacer? El destino de todos es morir, sólo quería acelerar el proceso. Así, cuando mis padres se fueron, yo me fui también de este mundo triste y cruel que me dio la espalda cuando necesité ayuda. Las noticias, los diarios, la televisión o lo que quieran, todos, todos hablaban de mi muerte pues era una de las personas más odiadas hasta ese momento por mi pueblo. Pero, ya no más.

Y lo mejor de morir, queridos amigos, para mí, fue cruzar al cielo. A una eternidad donde nadie podría separarnos, donde estaríamos juntos sin dolor, sin sufrimiento, sin padecimientos de ninguna clase. Ella y yo, juntos para siempre.