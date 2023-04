“Argentina, 1985” tuvo en su equipo de producción a un santiagueño

01/04/2023 - 21:54 Viceversa

POR MARCELO JOZAMI

El licenciado en Cine y TV, el santiagueño Felipe Medina, formó parte, junto a otros ocho colegas, de la producción de “Argentina, 1985”, el laureado filme nacional dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Medina habló acerca de su trabajo en esta mega producción.

-¿Cómo llegas a esta producción? Yo antes era free lance. Somos todos conocidos dentro de todo. Cuando convocaron a la jefa de producción, Laura Cerata, que es mi amiga, dijimos sí, entremos de una. A “Santi” Mitre lo conocíamos ya de publicidad porque él había hecho publicidad y ya habíamos laburado en otros proyectos. Entonces, fue un poco por lo cual entramos. En realidad, en el equipo éramos todos conocidos.

-¿Cuál fue tu rol en “Argentina, 1985”? Estaba en el equipo de producción. Éramos los que armábamos todo lo que era el rodaje en la previa. Yo arranqué en abril y empezamos a filmar en junio. Estuvimos todo el rodaje hasta que terminó y ahí finalizó nuestro trabajo.

-Específicamente, ¿qué es lo que has realizado con el equipo de producción? Nos pasaron el guion para ver si nos interesaba el proyecto. El guión ya tenía un presupuesto armado. Nos dan el presupuesto a nosotros, que éramos un equipo de ocho productores en donde cada uno tenía su rol: director de producción, que nos controlaba a todos; la jefa de producción, que hacía una coordinación y, después, cada uno de los productores que estábamos ahí teníamos un rol determinado. Yo, me encargaba de armar los equipos de trabajo; o sea, armar el equipo de fotos, de cámaras, de luces, toda la parte humana. Cuando ya estábamos en rodaje, yo iba al set, en el inicio, y me fijaba que todos lleguen, de que todo esté en orden como para empezar a filmar y ya me iba a preproducir el día siguiente y también la semana siguiente. Una parte de coordinación.

-¿Cómo fue la experiencia si tenemos en cuenta la mega producción en la que trabajaste? Para mí, lejos, fue uno de los mejores proyectos en los que estuve. Cuando me llegó el guion y lo leí, dije “esto va a ser bueno”. El guion está muy bien escrito por Santiago Mitre y Mariano Llinás. Al guion lo ves, lo lees y lo ves. Todos los que nos íbamos involucrando sabíamos que esto era algo muy interesante y un muy buen desafío. Todo el equipo de ese rodaje fue muy buena onda, estábamos todos muy metidos en el proyecto. Sabíamos de lo que se hablaba. Fue todo con respeto. Sabíamos que estábamos haciendo algo bueno y eso se sentía. Mitre, Darín y toda la gente que participó siempre se dirigió con respeto, con buena onda. La filmamos cuando recién se podía filmar por la pandemia. Amazon, que financiaban el proyecto, tenían un protocolo muy grande que teníamos que respetar. Teníamos que estar atentos a que se cumplan para que no se generen inconvenientes o que se nos enferme algunos de los protagonistas o gente del equipo. Los días que había más de 300 extras en la sala era PCR para toda la gente. No fue un rodaje tradicional. La sorteamos muy bien y se pudo hacer.





“Es algo muy importante para la memoria y nuestro país”





-¿Cómo has vivido todo el proceso posterior del filme, desde su proyección hasta su llegada a los Oscar? Fue emocionante. Desde que leímos el guion hasta mientras estábamos en rodaje decíamos que está muy bueno lo que estábamos haciendo, es muy digno, muy respetable. Una vez que vimos el primer corte no podés más que emocionarte y más cuando a un proyecto le agarras cariño laburando, estás cómodo. La primera vez que lo vi dije esto llega afuera, que era un objetivo que se tenía, que se conozca esta historia y no dejarla pasar porque es algo muy importante para la memoria y nuestro país. Cuando empezó a andar en festivales y ver el reconocimiento del público y los premios fueron muy lindas las sensaciones. Algo al que le puse mucho amor, que laburamos un montón y llega te da mucho orgullo. Es una peli a la que quiero muchísimo. La verdad es que me encanta.

-¿Es la historia la que te conmovió, básicamente, tras leer el guión? Es la historia y como está contada. Tiene sus licencias que la hacen, no quiero decir comercial, pero que le dan un dinamismo. Al estar, por ejemplo, todos los abogados jóvenes, el hijo de Strassera... todos esos ingredientes, para mí, lo hacen que sea una película más cerradita, más completa. Más allá de la parte verídica que tiene la película tiene todos esos condimentos para que sea no una película con golpes bajos todo el tiempo sino que tiene una línea de tensión, distensión, un poco de humor, realidad. Tiene todos esos condimentos que al leer el guión ya los ves y decis: “está copado”. No es solamente una película, lo voy a decir medio bruto, para hacerte sentir mal sino que conoces una parte de la historia. Muchos jóvenes la vieron, entendieron y se preocuparon por investigar. Para la memoria de nuestro país es muy importante. Yo siento, más allá del cariño que le tengo a la película, que todo esto lo cumple.

-¿Genera conciencia en los jóvenes sobre ese aspecto que cuenta la película? Para mí, ciento por ciento. Tengo amigos que la vieron con sus hijos y se interesaban más y le contaban toda esta parte de la historia. Y eso es un punto no menor en este momento. Todos los debates (que generó y genera “Argentina, 1985”) son positivos.

CONOCIÉNDOLO

Felipe Medina nació en Santiago. Tiene 47 años. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San José, de ciudad Capital. Se fue de Santiago a los 19 años. Estudió en Córdoba la Licenciatura de Cine y TV. Y cuando se recibió se radicó en Buenos Aires. Siempre trabajó en Producción y como asistente de dirección en cine, publicidad y series web. Actualmente trabaja en forma fija como productor de publicidad en Argentina Cine, productora de publicidad de Argentina. Hace 14 años ganó en Telefe Cortos por su trabajo “Teléfonos”.

Tras su paso por “Argentina, 1985”, trabajó en la producción de “Blondie”, filme dirigido por Dolores Fonzi. “Fueron los últimos laburos como free lance antes de meterme fijo en Argentina Cine”, destacó.