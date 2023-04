“Puentes de salida”, literatura en libertad

09/04/2023 - 02:23 Viceversa

“Puentes de salida” es una antología que recopila poemas, narraciones, cartas, historias y vivencias escritas por los internos del Penal Federal Nº 35 de Colonia Pinto. Vio la luz porque al ver los resultados y los galardones que obtenían sus escritos, los internos quisieron compartirlos con “los de afuera”, “derribar y crear puentes de salida” para ellos y para nosotros. “Es una manera de que los internos accedan a sus derechos culturales, para que no queden relegados”, afirma su mentora, la Prof. Liliana Rosález. “Los internos tienen cosas para decir y tienen ganas de proyectar un futuro afuera. Escribir es como un refugio, un espacio donde poder expresarse dentro de ese particular contexto. Es por eso que continúan produciendo”.

En el taller literario participan alrededor de 20 internos alumnos cuyas edades oscilan entre los 21 y 73 años, quienes, al tratarse de un penal federal, provienen de todas las provincias e incluso de países vecinos como Bolivia y Perú.

¿Cómo es trabajar un taller literario en una cárcel?

“En un contexto tan lejano al ámbito docente, el desafío es continuo. Al comienzo me sugestioné, porque estaba envuelta en ciertos prejuicios. Mi primera reacción fue de precaución y lejanía, más aún con la presencia de personal del servicio”, afirma la profe “Lily”.

“Muchos de los alumnos internos escribían cartas, reflexiones, poemas, que aún no eran leídos. Por ende tenían la idea de cómo se hace un libro y se entusiasmaron ante la idea de editarlo una vez que salieran en libertad. Y están los otros que hicieron el taller y continúan escribiendo sus vivencias, sus sueños, es decir se expresan a través de las palabras escritas.

El taller literario se dicta dos veces por semana en la biblioteca del Penal. La biblioteca ha sido nuestra aliada porque allí investigamos en conjunto acerca de los géneros literarios.

La clase dura alrededor de una hora y media. Los internos comparten sus escritos y a veces también escribimos en conjunto o elegimos una temática. También leemos mucho. Y hay clases en las que no escribimos, pero sí compartimos reseñas de autores que estamos leyendo, inquietudes, las noticias de lo que pasa en el país, etc. O por ahí hay un tema y se arma un debate. Entonces se hace como un café literario donde cada uno expone sus opiniones, siempre desde el respeto. Se arman debates sobre diferentes autores, ya sea de diarios o libros, también de música y de todas las cosas que se pueden imaginar. Hay muchos temas tratados que están en el libro, como la violencia, el aborto, la realidad social, la familia, etc.

Esas reuniones son muy fructíferas por la calidad del debate, porque los alumnos al tener diferentes edades, algunos con formación profesional, se juntan diferentes realidades, diferentes visiones, que al compartirlas se crea un lugar ameno donde confrontan diferentes ideas, siempre en un marco de respeto y en procura de aprender uno del otro. Por eso el taller ha sido y es tan fructífero”.

La Profesora Rosález invita siempre a escritores santiagueños a que brinden alguna charla. Este año tuvieron la visita del Dr. Ramón Reyes, quien expuso sobre una mirada filosófica de la literatura.

“Tenemos como proyecto seguir convocando a profesionales locales para que enriquezcan esas charlas”, afirma.

Un premio nacional

La profe “Lily” recuerda que surgió un certamen a nivel nacional ‘’Concurso Nacional Carcelario: Cuenteros, Verseros y Poetas’’. Sus alumnos se inscribieron con muchas ganas. “Y al final resultó que teníamos entre los integrantes a un ganador, Sergio, con ‘’Malvinas asesinas’’, quien compartió al igual que los demás pensamientos a través de la escritura. Compartir el arte que cada uno tiene consigo, a pesar del contexto que nos rodea; ésta es mi necesidad como docente, que ellos compartan el arte con ellos mismos y con sus familias”.

¿’Cómo nació la idea del libro?

En uno de los debates surgió la idea de reeditar una gacetilla que veníamos haciendo “Vuelos de libertad”, con los temas que se veían en las charlas. Luego llegó el momento de escribir para que las ideas no se pierdan en la biblioteca y es así como nos aventuramos en la antología de “Puentes de Salida”, este maravilloso y desconocido camino para todos, donde cada uno tiene un rol importante.

Cada autor que aparece en el libro lleva seudónimo y ellos son: Atahualpa Yastay, Taty, El coronel, El jefe, J.J., El canalla, Pela, Titi, Jesús, Picante, Wili, Las zarigüeyas, Anónimo, G., Manu y Lucho.

Con todos los originales corregidos y editados, “Lily” buscó el apoyo necesario para hacer realidad el libro. Es así como llegó hasta el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder y el legislador Carlos Lescano, quienes pusieron a disposición la Imprenta de la Legislatura Provincial para que la obra fuera publicada y presentada ante los internos del Penal en diciembre del año pasado. La Cámara de Diputados de la Provincia declaró de “interés provincial y cultural” el libro “Puentes de salida”.

Una feliz y meritoria idea de quienes nunca perdieron la fe ni la alegría de compartir su mundo interior a través de la palabra escrita.