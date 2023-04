Caio Mussolini, bisnieto de “Il Duce”, acerca del abordaje que hacen el cine, la TV y la literatura sobre Benito Mussolini: “Lo hacen inmortal”

22/04/2023 - 22:57 Viceversa

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

El cine, la TV, la literatura y la música, a través del tiempo, tuvieron a Benito Mussolini como protagonista. En estos últimos años, se estrenaron filmes, editaron libros y se prepara una serie sobre el ascenso de quien fuera presidente del Consejo de Ministros de Italia desde 1922 hasta 1943 y “Duce” de la República Social Italiana desde 1943 hasta 1945.

El sétimo arte, desde “Una jornada particular”, de Ettore Scola y con Marcello Mastroianni y Sophia Loren, hasta “Mussolini y yo”, con Susan Sarandon, Anthony Hopkins y Bob Hoskins; “Té con Mussolini”, del gran Franco Zeffirelli, con Cher, Judi Dench y Maggie Smith; “El poeta y el espía”, basada en la verdadera historia de Gabriele D’Annunzio y “Vincere”, de Marco Bellocchio, se ocuparon de retratar diversos aspectos de la vida de “Il Duce”, como ahora lo hace “Robo a Mussolini”, que estrenó Netflix.

La televisión, en tiempos en que las series son las privilegiadas en el gusto de la gente, también ha retratado grandes historias acerca de Mussolini, pero la que levantará polvareda será “M. Son of the Century”, que el realizador británico Joe Wright comenzó a filmar en los estudios Cinecittà de Roma con actores italianos. Otro fenómeno que se produce ahora sobre la vida y obra de Benito Mussolini es el literario. Cientos de libros se han editado y se lo sigue haciendo, pero quizás hay un par de ellos que, con distintas miradas, refieren al nacimiento del fascismo desde Mussolini hasta la actualidad.

Entre ellos “M. El hijo del siglo”, de Antonio Scurati, sobre el que se basa la serie Wright. Scuratti editó una segunda parte: “‘M. El hombre de la providencia”. También pueden destacarse “Contra el fascismo”, de Umberto Eco; “Del fascismo al populismo”, de Federico Finchelstein; “¿Cómo conversar con un fascista?”, de Marcia Tiburi. Además, “Los últimos días de Mussolini” y “Mussolini, protagonista de la historia”.

En la música, “Bella Ciao”, la canción popular italiana, ha sido enarbolada como un himno de la resistencia antifascista, como un símbolo de libertad. Y recobró bríos al ser banda sonora de la exitosa serie española “La Casa de Papel” (Netflix).

¿Qué piensa la familia de Benito Amilcare Andrea Mussolini acerca del interés actual del cine, la televisión y la literatura por “Il Duce”? EL LIBERAL, vía zoom, entrevistó en exclusiva a Caio Mussolini, bisnieto del político y militar italiano. Caio Mussolini es hijo de Guido Mussolini y nieto de Vittorio Mussolini, el segundo hijo de Benito Mussolini y Rachele Guidi. Caio calificó de una “ridiculez y estupidez lo que abordan estos programas. Sirven para hacer plata porque está Mussolini. Mussolini es, en Europa, la persona que en estos últimos años ha mantenido siempre el mismo interés, en Italia más aún. Todas estas personas tratan de tomar ventaja. Si hubieran hecho una película sobre Améndola (Giovanni, periodista y político italiano, que destacó por su oposición al fascismo), sobre Pertini (Sandro, político, abogado y periodista, séptimo presidente de la República Italiana desde 1978 a 1985) y cualquier otra persona de ese período nadie lo hubiera visto. Mussolini, con todas estas cosas, simplemente, lo hacen inmortal.

-¿Esta explosión de la temática relacionada con su bisabuelo, tanto en la literatura como en lo audiovisual, ayuda a entender esa parte de la historia o es oportunismo?

Digamos que, sin lugar a dudas, no ayuda puesto que una cosa es estudiar la historia y leer libros que escriben historiadores y personas que lo hacen por trabajo, y también ahí habría que debatir mucho, y otra cosa es dar atención a escritores o también a series televisivas que tienen poco que ver con la realidad. Por supuesto, debemos hacer algunas reflexiones y la primera reflexión es que Mussolini es una persona que a 80 años de su asesinato, recordemos que fue asesinado por los partisanos comunistas en abril de 1945 (28 de abril de 1945, Giulino, Azzano, Italia), su presencia sigue siendo siempre, siempre, siempre de debate no solo en Italia sino, podría decir, en el mundo entero.

-¿Cómo enfrenta su familia, tanto usted como sus primas Alessandra y Raquel son figuras públicas, esta explosión de fascismo y del nombre de Benito Mussolini a través de series, libros y películas?

En los últimos años ha habido un recrudecimiento, un retorno del antifascismo, que es absolutamente ilógico. Hasta hace diez o quince años no tenía los problemas que tengo ahora. No había la violencia hacia mí, mi familia, ni a mis parientes. La intolerancia que podemos ver con grupos, por ejemplo, las feministas. Hace diez años se podía hablar tranquilamente de muchos temas. Ahora no se puede tocar ningún tema. Ahora cualquier cosa que uno diga se terminó el debate. Si hoy en día uno exhibe su propia opinión es atacado. No entienden o mejor no quieren entender, no les conviene entender que fascismo murió, terminó en 1945 con el asesinato de Benito Mussolini.

“Mussolini nunca tuvo ningún tesoro”

Caio Mussolini analizó “El robo a Mussolini”, filme que se emite por Netflix. La sinopsis de la película es: al final de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de combatientes de la resistencia planea un golpe imposible: robar el tesoro de Mussolini de la sede en Milán. Sus protagonistas son Pietro Castellitto, Matilda De Angelis y Filippo Timi.

Sobre “El robo a Mussolini”, el bisnieto de “Il Duce”, enfatizó: “Ya en este título se entiende la falacia porque Mussolini nunca tuvo ningún tesoro. Es más, Mussolini, en sus veinte años en que fue jefe de Estado, nunca tuvo su sueldo. Su sueldo venía destinado a obras de bien, a ayudar a los necesitados. Él vivía con su sueldo del periódico y de los artículos que firmaba para muchos diarios internacionales, especialmente americanos, porque era periodista, escribía muy bien y era solicitado a nivel internacional”.

Añadió: “Ya ponerle como título robo al tesoro de Mussolini es ridículo porque la plata que tenía Mussolini no era de él sino del gobierno, era del Estado, de la República Italiana. La cosa que hace aún más sonreír es que es verdad que había este tesoro y fue documentado. El Estado de la República Italiana era un Estado que tenía gobierno, ministros, ejercía funciones en el territorio del norte de Italia y, por supuesto, pagaban impuestos a las personas y tenía plata. Esta plata desapareció después que Mussolini fue arrestado en abril de 1945 y aún ahora no se sabe de esa plata, no era solo plata sino dólares, esterlinas, liras y había oro también. El famoso tesoro, mucha gente sostiene que fue robado por el Partido Comunista, por los partisanos comunistas. Mussolini no tenía ningún tesoro.

“Si uno quiere estudiar la historia lo tiene que hacer con libros serios”