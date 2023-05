LOS COLORES | CUENTO DE FABIANA CALDERARI

21/05/2023 - 04:52 Viceversa

—Hoy es domingo, Mariano —, dice la abuela Clara Me lo recuerda como si no lo supiera. Los domingos, además del silencio inusual de la casa, un quetupí insiste en cantar, posado sobre una rama del árbol de enfrente. Todos los domingos, como si el pájaro tuviera un calendario. “Qué ocurrente, un pájaro con calendario”, pienso.

—Abuela, ¿puedo quedarme?, hoy no tengo ganas de acompañarte —

Desde que tropezó con esa maldita baldosa suelta, la abuela no es la misma. Se ha convertido en una mujer quejosa. Que le duele la cadera. Que se enfrían los huesos y parecen piezas de acero. El clima nunca resulta de su agrado.

Antes, era una abuela elegante. Usaba polleras finas con colores divertidos. Ahora, los batones oscuros, anchos, largos la hacen parecer una sombra que se desliza con dificultad por la casa.

El accidente le ha dejado tiempo para tejer. Combina los mismos colores en cada pieza que hace. Bufandas marrones, chalecos grises, colchas de lana con parches tristes. Los gorros, los teje “celestes y rosas, para sus nietos”, nos insiste.

—¿Te gusta? —le insiste a Julieta. Una bufanda con rayas grises y un gorrito rosa angosto. No espera la respuesta de mi hermanita; envuelve su cuello con la serpiente de lana y cubre su cabeza con el gusano rosa.

La abuela sonríe satisfecha cada vez que nos prueba los atuendos para enfrentar el invierno.

—Se hace tarde, Mariano —, insiste la abuela. Afuera también insiste el pájaro. Un domingo otoñal creado para dormir hasta tarde y otra vez, dale, que es tarde, que no llegamos.

Malena, en cambio, no nos permite que pronunciemos la palabra abuela. Y tiene razón, ella no parece una abuela. Se viste con calzas vistosas y zapatillas brillantes para hacer gimnasia. Los sábados los dedica a sus clases de yoga. Lleva el pelo corto y se lo tiñe de colores raros. Le sobra tiempo para amigos, helados, bromas, stickers de WhatsApp y, cuando le pedís plata, nunca deja un mensaje con tilde celeste sin responder.

Malena y Clara no se llevan bien. Disimulan delante de papá y de nosotros. Aunque Pedro, como es el mayor, sabe y, le resulta inevitable molestarlas para evidenciar las diferencias entre ellas.

—¿Desayunaste Mariano? —me apura la abuela con su habitual invitación de los domingos. Pensar en el sermón aburrido me da náuseas. No tengo excusas, temo por su salud. Hoy me levanté puntual—. Ayer terminé tu gorro celeste y lo dejé sobre tu cama para que puedas estrenarlo hoy. Mañana comenzaré el de Pedro porque ya está encima el invierno.

A Julieta no le gusta el color rosa. Durante las noches, aprovecha la ocasión y entra a mi cuarto. Siempre juega a suplantar su identidad frente al espejo. Sabe que Malena y yo somos sus confidentes y eso le da cierta seguridad. Ayer le tocó al gorro celeste. Lo estiraba sobre su cabeza, lo doblaba a la altura de la frente, se lo sacaba en seco. A su antojo, lo acomodaba hacia un costado, hacia el otro. La semana pasada fueron mis botines de fútbol.

Ella salta, baila y convierte mi cama en una montaña de ropa ajena de la que quiere apropiarse. Detesta su gorro rosa, lo ha escondido en el último cajón de mi cómoda.

—¿No podés hablar de frente, Julieta? —le pregunto siempre. Ella enreda, enérgicamente, las palabras. Simula, con incesante verbosidad, una combinación de preguntas y respuestas: ¿Qué sientes? Eso que les cuento y no comprenden. ¿Estás enferma, Julieta? No, solo digo lo que siento y lo que soy. ¿Estás loca? No, sana y también estaría feliz si todos ustedes pudieran entenderlo.

Esa intervención imaginaria de voces distintas, que forman diálogos amenos y cordiales, que nunca se reproducen frente a los otros, parece una ecuación encerrada entre corchetes. Un teatro familiar, casi imposible y hasta gracioso. Julieta ríe a carcajadas. Luego, hace pausas para hablar con la mirada. Y fluye ese lenguaje que no todos pueden comprender.

Sí, yo también estoy seguro de que va a costar hacerle entender a la abuela el tema de los colores.