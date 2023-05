La promesa

28/05/2023 - 03:13 Viceversa

L os días previos al viaje el trabajo fue liviano. De la noche a la mañana llegó la orden y comenzaron los preparativos. Nos alimentaron bien durante ese tiempo para que aguantáramos la larga caminata.

No sé qué día era cuando partimos, pero me sentí triste al hacerlo. A pesar de haber pasado tantos apuros, ese paraje se había convertido en mi hogar.

Cuando llegué me dije a mí mismo que no me aquerenciaría con nada ni con nadie. Eso lo aprendí una mañana en que mi madre, parada debajo de un mistol miraba hacia el monte como si deseara perderse en él. De a poco me fui arrimando y mientras lo hacía, el sol hizo lo mismo (aún recuerdo su silueta en el resplandor). A mitad de camino unas voces llegaron lejanas y mi madre se dio vuelta y me vio.

Su expresión era triste y me detuve. Ella comenzó a asomarse. La tenía al frente pero no me decía nada, solo me miraba como si quisiera grabar mi imagen en sus ojos.

Las voces se aproximaron y su mirada me avisó que aquella era la despedida. Parecía que los años le hubiesen llegado de golpe. Nunca olvidaré el brillo y la pena de sus ojos.

Dejé aquel pastizal en el que tantas veces retocé, sabiendo que no volvería jamás.

“Recuerda siempre lo que te dije” fue lo último que escuché de mi madre. Antes de que el camino me llevara para siempre miré hacia atrás y la vi por última vez: era tan solo un punto que desaparecía de a poco.

De eso hace ya un buen tiempo. La vida en el fuerte era dura y venía bien para no recordar. Recordar mucho hace que a uno se le amontonen los años sin que nada tenga sentido.

Ahora nos disponíamos a partir. Viajaríamos casi sin detenernos. Escuché que el Capitán planeaba reclutar hombres por el camino. No estaría mal, pero medio difícil que alguien quisiera seguirnos. Aunque tratándose de él, siempre terminaban convencidos.

Nunca antes me había alejado de aquellos lugares, por eso me llamó la atención el suelo sin piedras. Mis ojos eran baqueanos para detectar su filo y evitarlas, pero ahora todo era tierra y me costó acostumbrarme a que no hubiese peligro al pisar.

Pasamos por varios ranchos perdidos en medio del monte. Eran gente olvidada que nada sabía de guerras ni de paz, solo se dedicaban a vivir como podían hasta que les llegaba la muerte. La miseria se esparcía pareja en aquellas soledades. La mayoría eran viejos sin fuerzas que más hubiesen sido una carga que otra cosa. En el último rancho con el que nos topamos en medio de la nada, unos perros aporreados por el hambre, nos ladraron sin ganas, como para justificar su existencia. Al principio solo un mozo salió a recibirnos. Su rostro estaba pálido pero nuestro Capitán lo tranquilizó; le dijo que no se preocupe, que solo quería un poco de agua y que andaba buscando hombres para luchar por nuestra libertad. El viejo que descansaba al lado de la puerta se levantó y saludó a la tropa.

—No puedo —dijo el muchacho.

Por detrás del viejo apareció una jovencita con la barriga muy hinchada. Su cara huesuda y triste la hacía ver mayor, pero se notaba que apenas estaba dejando su niñez.

—¿Quién es? —le preguntó mi Capitán.

El joven permaneció mudo y con la cabeza gacha.

Del rancho también salió una mujer que nos indicó una represa en donde podríamos abrevar. Era mucho más joven que el viejo, pero su pellejo seco y sus cabellos grises la hacían parecer de la misma edad.

Ante el silencio del muchacho, el viejo se adelantó y dijo — Ellos son mis hijos y mi mujer—. El Capitán miró de nuevo la panza de la jovencita y desmontó. Se paró frente de aquel que permanecía con los ojos perdidos en el suelo y luego, dándole unos golpecitos en el hombro lo apartó para hablarle.

Fuimos a beber en la represa y a la distancia pude ver a mi Capitán sentado con aquel joven que a cada rato asentía con la cabeza.

Estuvimos allí poco menos de una hora; durante todo ese tiempo permanecieron conversando apartados del resto.

Cuando retomamos la marcha, la mujer entro al rancho y salió con un pedazo de tortilla que envolvió con unos trapos y se lo dio a su hijo que ya estaba enancado, listo para el viaje. Aquella escena me hizo recordar la despedida de mi madre. Pero a diferencia de mí, los ojos de este hijo no estaban tristes. Era como si hubiese estado esperando por esto.

Viajábamos a paso lento pero sostenido, aun en la noche. Una luna redonda y enorme opacaba las estrellas e iluminaba la tierra, dándole un aspecto fantasmal a los quebrachos, cuyas ramas colgadas sobre el camino semejaban oscuras formas humanas. De vez en cuando veíamos los ojos de las criaturas del monte que le devolvían su luz a la luna. Al llegar nos refugiamos debajo de unos algarrobos. El pueblo ya estaba cerca.

Si bien los días eran calurosos, las noches empezaron a ponerse frescas. Los soldados cazaban uno que otro bicho del monte y lo asaban para saciar el hambre. El Capitán era uno más entre sus hombres: tomaban mates, jugaban a las cartas y sus risas eran sinceras. El muchacho se sentó apartado del grupo. Pude ver que tenía un cuchillo y tallaba una maderita. El Capitán viendo que el nuevo no se arrimaba, se levantó y le invitó un poco de carne que este devoró con apuro. Luego se fue para otra fogata a seguir conversando con sus soldados.

Un grupo de hombres hablaba bajo pero sus voces llegaban hasta mí, “—¿Era su hermana?” —preguntó uno. Luego el rumor se volvió más bajo y de golpe “…

—¿Y quién más le va a hacer un hijo si vivían ellos cuatro, nomás? Yo les digo, este es almamula”. Me di cuenta de que el muchacho también escuchaba la conversación, pero permaneció indiferente hasta que se dijo la última palabra. Entonces se levantó y se fue al oscuro donde el resplandor de las llamas no podía alcanzarlo.

“—¿Qué le habrá dicho el Capitán para que venga?” —dijo un soldado mientras lo observaba alejarse. “—Cierto, porque solito armó viaje y se vino” —opinó otro. Eso fue lo último que escuché porque el día fue largo y los párpados pesaban. Antes de dormirme quise ver aquella escena una vez más: los hombres alrededor de las fogatas le daban un aspecto mágico al momento. Parecían seres que habitaban en el monte y de vez en cuando se dejaban ver para adorar al fuego.

De entre sus barbas crecidas salían sonidos que armonizaban con los de la naturaleza. Había una paz milenaria en sus voces; esa paz que solo está reservada para aquellos que han descubierto lo que realmente importa.

La noche fue movida, entre sueños escuchaba la voz del Capitán impartiendo órdenes. No sé cuánto habré dormido, pero cuando abrí los ojos el sol se arrimaba por encima de los tuscales como si fuera una llamarada redonda.

Del otro lado, a lo lejos, se podía ver el campanario de la iglesia. Me sorprendió que el muchacho comenzara a ensillarme y a decirme que yo lo llevaría a la gloria. Montó ágilmente y nos dirigimos a donde estaban los soldados ya formados. Le dieron un sable viejo y esa iba a ser nuestra única arma.

El Capitán estaba al frente y comenzó a encender nuestros espíritus: “—¡Hoy vamos a acabar con la tiranía. No tengan miedo porque en este mismo día el Señor dio su vida por nosotros y si nos toca morir, nuestra sangre se mezclará con la suya y todos nuestros pecados serán perdonados y nos ganaremos el cielo y la gloria eterna!”.

Mientras el muchacho escuchaba esto, podía sentir a través de sus piernas, cómo su corazón se aceleraba. El ultimátum de mi Capitán había sido desoído y ahora, formados en posición de combate, esperábamos su orden para atacar.

Toda mi experiencia no impedía que un miedo profundo recorriera mi ser. No había nacido para la guerra, pero ella vino a mí y me abrazó con su manto rojo. “Sí, siempre lo recuerdo: “Cuidáte las piernas y el pecho, los primeros golpes vendrán ahí” —eso me dijiste y cuánta razón tenías—… Ojalá pudiera verte otra vez, mamá”.

El muchacho me daba palmadas en el pescuezo y me hablaba al oído, —Sabes: hoy, Cristo me va a librar de mi condena por haberle hecho eso a mi hermana. El Capitán me lo prometió. Cuando el ataque empezó me espoleó los ijares con vehemencia y presagié nuestro final. Corríamos a la par de nuestro líder hinchados ya de coraje. Con las primeras explosiones el aire se cargó de humo y sentí unos silbidos en las orejas. El Capitán nos arengaba y el enemigo salió a nuestro encuentro. Entre el griterío lo escuché decir a mi jinete: “Hoy mi sangre se mezclará con la tuya, Señor”.

Luego avanzamos a sablazo limpio abriéndonos camino hacia la libertad. Varios quedaron tendidos a nuestro paso.

Al acercarnos a la iglesia nos dispusimos a embestir con todas nuestras fuerzas. La colisión fue tremenda y los cuerpos se desparramaron por el aire; el ruido de huesos rompiéndose en mil pedazos estremeció la mañana (un segundo antes del impacto cerré mis ojos y vislumbré en lontananza la silueta de mi madre en el resplandor del sol).

Y allí quedamos: un dolor punzante en mi corazón y una lanza en un costado de su pecho acabaron con nuestras vidas. Lo último que vi fue a aquel muchacho con su cuerpo ensangrentado y sus ojos sin vida que, anhelantes, miraban al cielo. Solo espero que su alma haya encontrado el perdón.