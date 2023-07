Jorge A. Jiménez a EL LIBERAL: “Vamos a ver los claroscuros, todo lo que fue ‘Pancho’ Villa"

08/07/2023 - 00:22 Viceversa

Por Emilio Marcelo Jozami De la Redacción de EL LIBERAL

El próximo miércoles 19, en Star +, se estrenará la serie “Pancho Villa: El Centauro del Norte”. La nueva producción de ficción recorre la vida del mítico líder revolucionario mexicano José Doroteo Arango Arámbula, conocido como “Pancho” Villa, desde sus inicios en el bandidaje durante su adolescencia hasta convertirse en una fuerza decisiva de la Revolución Mexicana y morir trágicamente, el 20 de julio de 1923, en una emboscada.

Antes de su estreno mundial, EL LIBERAL entrevistó en exclusiva a Rafa Lara y Jorge Jiménez, director y protagonista, respectivamente, quienes brindaron detalles de esta biopic que llega en el marco del año que conmemora los cien años de la muerte de Villa.

-Jorge, ¿qué significó ponerse en la piel de “Pancho” Villa?

La verdad que fue todo un placer, un gusto, un honor para mí, como actor, darle vida a un personaje tan significativo en la historia de México y sin más un sueño hecho realidad.

- ¿De qué elementos se valió para transformarse y ser “Pacho” Villa?

Fueron varios factores. El primero fue toda la información que me proporcionó Rafa, desde guiones, libros, pláticas y toda la información que él pudo recaudar para darle vida a esta historia. Mi mente se llenó de toda esa información, que fue demasiada, cosas que yo no sabía, que no estaba enterado, cosas que fui descubriendo mientras iba leyendo. Esa fue una. La otra, me documenté con todas las fotos habidas y por haber y todas las que me encontré de “Pancho” Villa para poder darle vida físicamente en cuestiones de miradas, de posturas. Era como si las fotografías tomaran forma y movimiento. De esa manera, le pude dar vida en cuerpo. Es interesante como yo veía las fotografías y decía: “Aquí, él está escuchando” y qué postura tiene cuando escucha, “aquí está ordenando” y cambia su postura, “aquí está pensativo”…Entonces, a todo esto lo fui amoldando a mi cuerpo. Hay cantidad de posturas que se repiten en fotografías. Entonces, eso lo implementé en mis movimientos. Sabía montar a caballo, pero me entrenaron aún más con técnicas que tampoco sabía porque no era un experto. Era como una parte de “Pancho” Villa, los caballos se hacían uno. Si no se hubiera logrado lo que se logró hubiera sido “Pancho” Villa sin un brazo, “Pancho” Villa sin sus carrilleras, sin sus pistolas, “Pancho” Villa sin el sombrero. Fue un conjunto de cosas que fuimos preparando. Luego, ya se le suma el vestuario. Es como un rompecabezas: viene el vestuario, viene el maquillaje, viene la caracterización, viene este mundo de lo que se creó de lo que estaba rodeado y es impresionante porque es como que te vas transformando hasta llegar el momento de que ya no era Jorge Jiménez el que estaba ahí. Siento que se logró 100 % porque yo lo sentí, yo lo viví. Era estar viviendo el momento. Yo ya no era yo. Fue algo increíble que yo lo sentí y luego Rafa me lo decía. Siento que hizo magia. Rafa mencionaba que entró el espíritu de “Pancho” Villa en mí. Aunque suene a chiste, a broma, pero era increíble y así lo sentía.

- Suelen decir que los actores se sacan su piel para ponerse la piel del personaje y mimetizarse plenamente. ¿Es el Método o qué lo llevó dejar de lado a Jorge Jiménez y convertirse en José Doroteo Arango Arámbula o “Pancho” Villa?

No tendría la respuesta específica, simplemente era como que me iba quitando, iba saliendo yo y luego entraba por el otro lado toda esta energía, porque era una energía, era una energía que movía mi cuerpo, era una energía ajena. Yo podría decirte alta preparación, pero hubo algo, hubo algo increíble. Y otra cosa que me fue pasando mientras yo leía información, y eso ya es Jorge queriendo sacar conclusiones, me doy cuenta que a “Pancho” Villa le dieron un balazo en el pecho. Yo decía: “Yo tengo una cicatriz en el pecho de una operación”. Dije que me podía servir porque hay una sensación ahí todavía. Seguía leyendo y me doy cuenta que a “Pancho” Villa le dieron un balazo en la pierna. Yo me enterré un fierro en la pierna. También “Pancho” Villa casi perdió el pié y yo de niño casi pierdo el pie porque lo metí entre la cadena y la estrella, andaba descalzo y se me reventaron los dedos. “Pancho” Villa nació el 5 de junio de 1878 y yo nací el 5 de noviembre cien años después. Es una serie de cosas. Luego me doy cuenta que él también tenía el pocito que tengo yo en mi mentón. Fue algo súper extraño que al fin de cuentas yo me convertí, en algún momento, en “Pancho” Villa. Fue muy raro, pero ahora que veo imágenes me desconozco.

- ¿“Pancho” Villa: El Centauro del Norte” pretende ser una lección de historia?

Indudablemente, quedó plasmado como tal ya que es parte de la historia de México, parte de toda una revolución que cambió a un país entero. Esto quedó plasmado y vamos a verlo en la serie. Vamos a ver los claroscuros, todo lo que fue “Pancho” Villa ahí lo vamos a ver.

-¿Por qué crees que la audiencia mundial tiene que ver a “Pancho Villa: El Centauro del Norte”?

Porque es una serie para el mundo, porque se van a entretener, porque es increíble. Es una serie de época. Vamos a descubrir muchas cosas, incluso nosotros como mexicanos vamos a descubrir, episodios tras episodios, cosas que no estábamos enterados y que nos van a abrir los ojos. Tienen que verla porque es parte de nuestra historia. Van a ver cómo este personaje es capaz de revolucionar un país, el deseo de una persona, las ganas de hacer un cambio. Eso, para mí, es lo más interesante. Vale la pena que la vean en el mundo.

MANO A MANO Revelador testimonio en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL

Jorge Jiménez, el actor que interpretó a un candidato a Presidente y a un líder de la Revolución Mexicana que fueron asesinados

El distinguido intérprete fue Luis Donaldo Colosio y “Pancho” Villa. El pensamiento vivo de uno de los grandes intérpretes de la escena actual de México.

A lo largo de su carrera como actor, a Jorge Jiménez le ha tocado interpretar a personajes de la vida real fundamentales en la historia de México. Fue Luis Donaldo Colosio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de México asesinado en 1994 para la serie original de Netflix “Historia de un Crimen: Colosio”. Ahora es “Pancho” Villa, figura de la revolución mexicana que fue asesinado, en 1923, en una emboscada.

-¿Cuánta responsabilidad tiene para un actor interpretar a seres de la vida real, como Luis Donaldo Colosio y “Pancho” Díaz, y que hoy tienen sus familias en México?

Es todo un reto. Como actor es al menos lo que yo busco: darle vida a estos tipos de personajes. Yo no puedo juzgar si son buenos o son malos y se hicieron bien o no hicieron bien. Es una responsabilidad enorme el hecho de prestar mi conocimiento y mi cuerpo para darle vida a esos personajes que además fueron reales y aún más fuerte que hayan sido gran parte de la historia de México, que hicieron un cambio en la historia o estuvieron a punto de hacer un cambio en la historia. Como bien lo mencionas, hay familiares. En el caso que hice el personaje de Donaldo no tuve el gusto de conocer a la familia, no hubo acercamiento, no pude conocerlos. Ahora, con “Pancho” Villa tampoco he conocido familiares o descendientes de él. Todo trabajo que realizo, más cuando son estos tipos de personajes, siempre está el respeto hacia ellos, principalmente, hacia su familia. Es algo que se hace con todo el corazón y tratando de acercarme lo más posible a lo que fueron. Es increíble tener este tipo de oportunidades como actor y yo siempre estaré agradecido con Rafa, por ejemplo, mi director en “Pancho” Villa, y con Hiromi (Kamata) por “Historia de un Crimen: Colosio”. Y espero que sigan llegando. Una cosa es crear un personaje, que he hecho muchísimos, desde elegir cómo van a hablar y cómo van a caminar, pero cuando tienes esa responsabilidad de un personaje que ya existió y que no solamente existió sino que tiene peso en la sociedad, el reto es bastante. Aquí no se puede andar jugando: o se hacen las cosas bien o mejor no se hace.

-¿ ¨Pancho” Villa: El Centauro del Norte” es revisionista de la historia?



Es interesante cómo vas de la mano descubriendo las etapas de la revolución. Desde antes de la revolución vas descubriendo cómo fue entrando, como fue el movimiento hasta llegar a lo que fue. Vemos su crecimiento dentro de la revolución, los conflictos que existían, la gente que estaba en contra de él, las traiciones que recibió. Y vamos viendo también el poder que va tomando y cómo su mente se va llenando de poder. Vemos también cómo va perdiendo cierta esencia del principio de la revolución, de lo que él buscaba y ya vemos a un “Pancho” Villa desorientado, ya de bajada. Es impresionante. Todo el proceso que se vivió está plasmado en cada episodio de la serie.

-Uno ve los avances de la serie y hay una frase bien marcada. Es cuando Villa dice “es mejor morir de pié que vivir de rodillas”. A esa frase le sumo la frase de Luis Donaldo Colosio cuando sostiene: “Veo un México con hambre, con sed de justicia…” ¿Cómo se aplican estas expresiones en el México de hoy?



¡Híjole! pues, son frases que quedaron plasmados, ahí están y van a estar por siempre. Yo creo que son de esas cosas que uno quiere ver y quiere que sucedan o que no sucedan. En este caso, son líderes que tienen una visión muy amplia, de cambio, de mejora para el país, de no humillación, de respeto, que piden a grito justicia e igualdad. Van a vivir y la vamos a esperar. Ojalá se cumplan, se sigan cumpliendo y que siga habiendo ese tipo de héroes, de gente con ganas de ver un México mejor.

- ¿Cuánto empodera a la mujer esta serie y qué rol tiene Luz “Lucita” Corral?





JORGE JIMÉNEZ. Pues tiene un peso bastante fuerte. Hay mujeres, lógicamente, en la historia que se puede decir que existe el machismo, que el hombre la dominaba y hacía lo que quería con ellas, pero, precisamente, en ese personaje (por “Lucita”, la esposa legítima de “Pancho” Villa) te das cuenta que hay que toparse también con las mujeres. Era un personaje muy fuerte. Si alguien hacía que “Pancho” Villa se agachara, precisamente, era una mujer. Tiene (“Lucita”) un peso muy fuerte en la serie.



RAFA LARA. Desde el lado de los guiones, desde el lado del desarrollo de la historia, ese fue uno de los retos más importantes que nosotros tuvimos, primero que nada, reitero, no le vamos a poner nada artificialmente, forzado, una visión del Siglo XXI y de corrección política a una historia que ocurre en un México convulso, violento y machista y con todos los vicios que pudiera tener la época de principios del Siglo XX. Sin embargo, sí, digamos, en el trabajo del guión de desarrollo, del diseño de los personajes, tanto Enrique Rentería, el otro co-guionista, como yo si tuvimos el reto de buscar personajes femeninos que fuesen interesantes, fuertes y que había que realmente rascarles porque en ese entonces eran hechos donde los que contaban las historias de los hombres, donde los que mandaban eran los hombres. Entonces, de repente, era muy difícil, pero tuvimos un trabajo de investigación fuertísimo que duró más de un año, con investigadores, asesores. Te puedo decir que en cada episodio, independientemente de “Lucita”, si hubo una conciencia de incluir personajes femeninos que existieron pero que la gente no los conoce porque, mayormente, no salen en los libros de historia o salen en libros en momentos muy específicos y que solamente los conocen los historiadores. En cada episodio si hubo una conciencia de tener personajes femeninos fuertes, fuertes no significa evidentemente como lo serían ahora, repito, en el año 2023; fuertes dentro de la lógica de supervivencia, de crecimiento y de lucha social que en ese momento tenían las mujeres por existir y por sobresalir dentro de un entorno claramente machista.

-Desde Charles Chaplin hasta Bob Dylan, Silvester Stallone, Thalia, Los Simpson e Indiana Jones, entre otros, además de la literatura, el cine y la televisión, abordaron a “Pancho” Villa desde distintas perspectivas. ¿Qué lectura hacen de la presencia de “Pancho” Villa en la cultura popular?





JORGE JIMÉNEZ. Por lo que fue. Yo me he puesto a pensar, antes de empezar el proyecto, sí que capacidad puede tener una persona para formar un ejército, que la gente crea tanto en ti y que estén dispuestos a dar la vida por ti. Al fin de cuentas puedes decir dar la vida por México, pero están creyendo en una persona en particular, que va a ir al frente de la batalla y que va a poner el pecho a las balas junto con ellos y enfrente de ellos. El tener esa capacidad de mover masa, que estén a tu disposición, crean en tus principios creo que es la respuesta a porque tuvo los reflectores, y los sigue teniendo hoy, sobre él.





RAFA LARA. Abonando y complementando en la misma dirección de lo que comenta Jorge, hay que además “Pancho” Villa era un personaje con una genialidad innata. Era un personaje con un nivel de educación muy básico, no había terminado ni el cuarto nivel de primaria, y sin embargo pareciera que a eso lo compensaba no solamente carisma o una fortaleza de carácter sino también con una visión, con un instinto. De repente, sin tener una formación militar formal, sin tener una formación universitaria, tomaba decisiones que lo llevaban al nivel de la maestría, por ejemplo, en la estrategia bélica. “Pancho” Villa, en términos bélicos, instaura un estilo militar que tenía que ver mucho con la caballería. La visión de “Pancho” Villa iba más allá de México. Hay que recordar, y eso está retratado en la serie, que a “Pancho” Villa le tocó estar en una etapa muy primigenia de la cinematografía. Cuando vio el poder de la cámara, del cine digamos, la usó a su favor y con plena conciencia. Usó los medios masivos, y por supuesto el cine, para poder expandir su presencia. Eso lo hace uno de los personajes más visibles y más únicos de su época porque, precisamente, entendía el poder de la imagen y la usó a su favor. Es una de las tantas cosas que posicionan a “Pancho” Villa en una situación de absoluta vanguardia intelectual. Hay que recordar también que en ese mismo contexto “Pancho” Villa es el único extranjero que ha llevado a cabo una invasión militar en los Estados Unidos. Él tenía una visión que traspasaba fronteras y que lo hacen un personaje fascinante y que eso está en nuestra serie también, creo yo, muy bien retratado.

CURRICULUM Jiménez y sus logrados trabajos en televisión y cine

Entre “Narcos” y “Soldados o Zombies”, este último dirigido por el argentino Nicolás Entel



Jorge Jiménez es originario de Zaragoza, Coahuila en los Estados Unidos Mexicanos. Sus estudios universitarios fueron de actuación y dirección en Texas State University (San Marcos, TX).



En su trayectoria cuenta con más de 50 proyectos de cine y series de televisión, los cuales ha realizado en 8 países diferentes. En algunos de esos proyectos, ha sido premiado como mejor actor en festivales de USA.



Recientemente fue nominado al Premio al Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría de Mejor Coactuación Masculina por la película, “La Civil”.



Ha trabajado con grandes directores nacionales e internacionales. Y algunos de sus proyectos se pueden ver en plataformas como Netflix, Amazon Prime, entre otras. Algunos de ellos son “Narcos”, “Narcos México”, “Historia de un Crimen: Colosio”, “Soldados o Zombies”, “Borrego”, “Nadie sabrá nunca”, “Territorio”, “La Civil”, “Gringa”, “The Black Demon “y su más reciente proyecto de serie como protagonista para Star +, “Pancho Villa”.

Rafa Lara a EL LIBERAL:

“Estamos retratando a un ‘Pancho’ Villa antihéroe

Para Rafa Lara, director y showrunner de “Pancho Villa: El Centauro del Norte”, fue “una bendición” poder realizar esta serie sobre Pancho Villa. Fue también, tal como lo expresó en el zoom exclusivo con EL LIBERAL, “una gran confluencia de energías porque también tiene que ver muchísimo con todo lo que he venido construyendo a lo largo de mi carrera donde me he hecho conocido o especializado en este tipo de producciones históricas, con muchos efectos especiales”.

Añadió: “En el caso de “Pancho” Villa, un personaje fascinante, donde había una gran responsabilidad porque es un personaje que, particularmente, polariza muchísimo. Por un lado existe una parte del público que tiene como una tendencia a convertirlo en un santo, a beatificarlo, hay casi todo un culto alrededor de la figura de “Pancho” Villa por demás justificada por cosas muy importantes que hizo este personaje, pero también hay otra parte que está en el extremo opuesto: los que lo demonizan, quienes lo ven como un bandido, como alguien violento”.

Destacó: “En ese sentido, nosotros cuidamos muchísimo de traer una visión fresca, renovada en donde estamos retratando más bien un “Pancho” Villa antihéroe. No es una estampita maniquea, no es una historia de blanco y negro, de buenos contra malos. Es una historia hablando de un personaje complejo, con claroscuros, con contradicciones, con debilidades, y fortalezas que es además fruto de su tiempo”. Aseguró: “No se le puede pasar un filtro del siglo XXI a un personaje que estaba reaccionando y viviendo en un México de 1910, un México convulso, violento en donde no podemos pretender ahora juzgar. A los personajes, y más a estos tipos de personajes, no se les juzga sino que se les entiende y se los muestra con una tridimensionalidad que es lo que Jorge ha podido imprimirle a “Pacho” Villa. Cuando el 19 de julio se estrene mundialmente nuestra serie va a ver en Jorge no al actor sino a la reencarnación de un “Pancho” Villa. Jorge encarnó maravillosamente a “Pancho” Villa”.



DETALLES Revelaciones exclusivas de cómo se hizo la serie

Rafa Lara a EL LIBERAL: “Con Pancho Villa nos planteamos el reto de traspasar fronteras”

Hacia dónde llevará la serie a los espectadores. ¿Derribará mitos o los acrecentará?

Rafa Lara, prestigioso director mexicano, en su entrevista con EL LIBERAL, brindó detalles de la súper producción que llegara a la pantalla de Star + el próximo 19 de julio. El director de “5 de mayo, la batalla” y “El tamaño sí importa” es el showrunner de “Pancho Villa: El Centauro del Norte”, una producción de BTF Media.

Pancho Villa, protagonizado por Jorge A. Jiménez, se filmó a fines de 2021 en locaciones de Jalisco y requirió hasta 700 personas para realizar todas las escenas de acción.

- ¿Hacia dónde llevará esta serie a los espectadores?

De entrada hay que asumir que desde un principio nos planteamos el reto de traspasar fronteras. Sabíamos que la serie tenía, por un lado, el reto de contar una serie de hechos históricos y un personaje histórico de la historia de México, pero que al mismo tiempo es una serie bélica, épica, de acción que va a salir en todo el mundo, que ha sido subtitulada y doblada en más de veintitantos idiomas y que eso conlleva un gran reto que es también cumplir cabalmente su labor de entretener. A dónde voy con esto es a que es una serie no de mexicanos para mexicanos. No es una historia mexicana, no tienes que saber nada de la historia mexicana, no tienes que conocer nada de “Pancho” Villa ni de ninguno de los personajes históricos para quedar imbuido, para quedar atrapado, es un Tour de forcé a largo de diez episodios de 40 minutos promedio. Desde el primer minuto hasta el final te atrapa porque tiene un trabajo de hacer una historia universal a partir de hechos que ocurrieron en México a principios del Siglo XX, es fascinante, que tiene todo esto de las batallas y de los conflictos, pero no tienes que tener ningún tipo de códigos o de background. Es una serie desde México para el mundo entero.

-¿“Pancho Villa; El Centauro del Norte” derriba mitos o los acrecienta?

No, no, no, es una excelente pregunta. Yo creo que, justamente, eso es parte de lo que va a sorprender mucho a las personas. Primero que nada, reitero, nos preocupamos muchísimo de la dramaturgia y de todo el diseño de la producción que cumpliese con un carácter de universalidad y de la más alta calidad en términos de producción audiovisual. Ahí no debe de haber un proceso de sobre intelectualización del proceso. No es una serie exclusiva para historiadores. No es una lección de historia. Lo que sí trae, creo yo, una visión fresca que no juzga al personaje. Esto es muy importante decirlo porque la gente cuando ve que vamos a estrenar en Disney puede imaginar que hay como una visión romantizada o censurada el personaje y nada que ver, en absoluto, sobre esto. Nuestra serie, “Pancho Villa: El Centauro del Norte”, es una serie, en ese sentido, muy disruptiva. Es una serie que muestra los claroscuros sin juzgar al personaje y mostrándolo como es, dejando en claro que detrás de cada diálogo, de cada escena, de cada situación presentada había una investigación de fondo. Nosotros estamos en un punto en donde confrontamos los contrastes, generamos un antihéroe y la gente se va a sorprender de ver tan complejo y, reitero, sin hacer un juicio sobre él porque, me parece, que como cineastas es uno de los errores que podemos cometer a la hora de hacer un trabajo moderno de adaptación. Estoy con la tranquilidad, como showrunner y cabeza creativa principal del proyecto, de que todo lo que está, está fundamentado. La gente se va a enterar de muchas cosas de “Pancho” Villa que no conocían. No me gusta hablar de buenos y malos porque es entrar en una visión muy simplista, muy maniquea, pero si hay una visión muy interesante que explora la complejidad, la tridimensionalidad, los contrastes, las contradicciones del personaje y eso es lo que también lo humaniza. Repito, no es este personaje de estampita, no es este personaje demonizado, es nuestro “Pancho” Villa plenamente construido, con la absoluta conciencia de causa de que es lo que estamos mostrando.

-¿Por qué crees que la audiencia mundial tiene que ver a “Pancho Villa: El Centauro del Norte”?

La pantalla no miente, La pantalla nos dice cuando algo está bien hecho. Sorprende mucho el nivel técnico y artístico. Difícilmente, este tipo de producto se hace en español y en Latinoamérica. Eso es un gran imán como un entretenimiento de calidad. Cuidamos muchísimos que el verdadero sustrato de la historia fuese esencialmente humano.

CRÉDITO DE LAS FOTOS: Tania Gracia y Eduardo Cisneros

