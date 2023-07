RAÚL LASTIRI: EL HOMBRE DE LAS TRESCIENTAS CORBATAS

16/07/2023 - 00:54 Viceversa

POR Eduardo Lazzari, Historiador

El pasado jueves 13 de julio se han cumplido 50 años de la renuncia a la presidencia de la República de Héctor José Cámpora, el odontólogo peronista elegido por Juan Domingo Perón para la candidatura máxima del Frente Justicialista de Liberación en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Para aquellos que hemos vivido esos tiempos fueron acontecimientos inolvidables y vertiginosos que han quedado en la memoria, marcando un tiempo borrascoso y apasionante de la historia moderna del país. Como también el vicepresidente y líder del Partido Conservador Popular de Buenos Aires, Vicente Solano Lima renunció, el Poder Ejecutivo Nacional quedó a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, quien permaneció en el poder tres meses, duplicando el tiempo de Cámpora, que presidió el país durante 49 días. La biografía de un personaje que estaba llamado al anonimato, habitual en personajes de su talla, y que terminó a cargo de la cumbre del Estado, es un desafío sumamente interesante para el historiador, ya que obliga a desentrañar la vida de quien hasta ese momento no había tenido protagonismo, pero que un matrimonio conveniente le permitió ocupar un cargo que nunca ambicionó, y convertirse en el responsable del regreso de Perón al poder y que es recordado sólo por una nota periodística realizada en su casa particular, donde a falta de grandes episodios de su vida personal, tuvo el desatino de mostrar su colección de corbatas, lo que lo convirtió en blanco de críticas por la cantidad de esas prendas de vestir, convertidas en lo único que la historia recuerda de Lastiri. Por eso, en el intento de contar la historia desde los personajes secundarios que la enriquecieron, transitaremos hoy por la vida de quien era un ignoto hasta que terminó en la tapa de los diarios.

Nacimiento, familia y formación

Raúl Alberto Lastiri Ferrari nació en el barrio porteño de Parque Patricios el 11 de septiembre de 1915, en los tiempos finales del gobierno de Victorino de la Plaza y poco tiempo antes del advenimiento del radicalismo. Sus padres fueron el navarro José María Dámaso Lastiri y la romana María Ferrari Silva, quienes se casaron en la parroquia de San Cristóbal, mismo templo donde fueran bautizados sus diez hijos, nacidos a lo largo de dos décadas, siendo Raúl el último vástago. El primer registro de su vida adulta es su ingreso como empleado administrativo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, donde se encontraba trabajando al momento de producirse el golpe de estado de 1943, cuando se convierte en secretario privado del Director General de Radiocomunicaciones, mayor Carlos Humberto Farías. El 5 de agosto de 1943 Lastiri se casa en la misma iglesia que sus padres con Amelia Concepción Martino Posterivo, una porteña de 18 años, con quien iba a tener sus tres hijos: María Victoria, Raúl Oscar y María Viviana. Su desempeño laboral le permite ascender hasta convertirse durante la primera presidencia de Juan Perón en el secretario privado del poderoso Administrador General de Correos, elevado posteriormente a la reforma de la Constitución en 1949 en Ministro de Comunicaciones, Oscar Nicolini, también presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Actuación pública y vida privada

Durante el gobiernos de Perón entre 1946 y 1955, Lastiri busca ascender en la burocracia del Estado, logrando ser incorporado al Servicio Exterior, donde cumple misiones diplomáticas de segundo orden en Paraguay y Estados Unidos, hasta ser nombrado cónsul en Santiago de Chile en mayo de 1955, siendo destituido por el golpe de estado llamado Revolución Libertadora. Lastiri regresa al país y es detenido durante un mes en la Penitenciaría Nacional. Se incorpora a la actividad privada como empleado de la editorial La Ley, propiedad del canciller peronista Jerónimo Remorino. En la década de 1960 se vincula a grupos políticos que buscaban el regreso de Perón al país, a la vez que se dedica a la construcción. Su participación en la logia Anael, un grupo esotérico del que también formaba parte José López Rega, uno de los más oscuros personajes de la historia contemporánea argentina, lo introduce en el entorno cercano al presidente exiliado en Madrid. Se separa de su esposa en tiempos en que no existía el divorcio vincular en el país hacia 1970, y comienza un noviazgo que termina en convivencia con Norma Beatriz López Rega, la hija de su colega de logia. Para ese entonces ya era el secretario de María Estela Martínez Cartas, la tercera esposa de Perón, a quien acompaña en sus viajes a la Argentina. Asume como director general de la revista “Las Bases”, un órgano de difusión de la derecha peronista. Se convierte en un personaje habitual en las reuniones que Perón tiene con los dirigentes y militantes que lo visitan en la quinta “17 de octubre” en el barrio madrileño de Puerta de Hierro, reemplazando a su suegro cuando éste viajaba a Argentina. Se lo recuerda como un hábil operador de télex, por aquellos tiempos la más rápida forma de comunicación entre países, tarea que había aprendido en sus trabajos en el Correo Central de Buenos Aires. Desde el primer regreso de Perón al país en noviembre de 1972, el nombre de Lastiri comenzó a ser discutido como posible candidato en las listas electorales para los comicios de 1973.

1973. Su año en la historia

El 11 de marzo de 1973 resulta elegido diputado nacional por la Capital Federal y cuando asume el 24 de abril, en la sesión preparatoria resulta elegido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, algo inédito hasta ese momento por la falta de experiencia del electo. Su tarea a cargo de las sesiones de la Cámara es correcta, sin destacarse, pero también sin grandes errores. Pero el tiempo de la historia se acelera, y la deriva izquierdista del gobierno de Cámpora va produciendo el alejamiento de éste con el líder peronista, lo que desemboca en una crisis, sobre todo luego de la espantosa matanza de Ezeiza, donde los distintos sectores del partido gobernante se enfrentaron por las armas, desencadenando una tragedia aquel 20 de junio, día del regreso definitivo de Juan Perón al país. El desvío del avión presidencial hacia la base aérea de Morón rompió definitivamente la relación de Perón con Cámpora, al hacerse evidente que el presidente no controlaba la situación nacional, lo que provocó el fin de su gobierno por renuncia de la fórmula presidencial el 13 de julio de 1973. En los días previos, sin una ley de acefalía clara, el presidente provisional del Senado, el cordobés Alejandro Díaz Bialet, segundo en la sucesión presidencial que se avecinaba, fue presionado para participar como jefe de la delegación argentina en la conferencia del Movimiento de los Países No Alineados, a realizarse en Argel. Al momento de reunirse la Asamblea legislativa para aceptar la renuncia del presidente y del vicepresidente, el titular de la Cámara de Diputados la presidió en ausencia de Díaz Bialet, asumiendo Lastiri como responsable del Poder Ejecutivo Nacional, hasta tanto se eligiera al ciudadano que terminara el mandato de cuatro años iniciado el 25 de mayo. Hay que remarcar que Lastiri no juró la Presidencia de la Nación, sino que al ser jefe de una de las cámaras del Congreso, tuvo la responsabilidad de manejar los asuntos de gobierno en forma provisional. Es la razón por la que no se lo incluye en el listado de los presidentes argentinos, al igual que a Ramón Puerta y Eduardo Camaño en 2001 y 2002. Su gestión de tres meses se caracterizó por su alineamiento con Perón, lo que produjo un giro a la derecha del gobierno, manteniendo el gabinete de ministros, salvo en los casos del ministro del Interior Esteban Righi, reemplazado por Benito Llambí; y del de Relaciones Exteriores Juan Carlos Puig, a quien sucedió Alberto Vignes. Sus actos de gobierno más relevantes fueron la declaración de ilegalidad del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que continuó su accionar terrorista a pesar de la asunción de un gobierno constitucional; un viaje a la Antártida el 10 de agosto junto a la esposa de Perón y varias autoridades civiles y militares; el freno a las amnistías firmadas por Cámpora; y el proceso electoral que culminó con la elección el 23 de septiembre de la fórmula Juan Perón – María Estela Martínez para completar el mandato inconcluso. Dos días después fue asesinado el secretario general de la CGT José Ignacio Rucci por la organización terrorista de la izquierda peronista “Montoneros”. Lastiri clausuró el diario “El Mundo” por sus vínculos con el ERP, que en septiembre había atacado el Comando de Sanidad del Ejército, matando al teniente coronel Juan Duarte Hardoy. El 12 de octubre de 1973 tuvo a su cargo la entrega de los atributos presidenciales al general Juan Domingo Perón en la Casa Rosada, para volver a la presidencia de la Cámara de Diputados hasta el 17 de julio de 1975, cuando fue reemplazado por el tucumano Nicasio Sánchez Sorondo, convirtiéndose en un diputado más. Es recordada su entrevista a la revista “Gente” en la cual mostró frívolamente su colección de corbatas, lo que fue agriamente criticado hasta el fin de su vida.

Su ostracismo. Muerte y Sepultura

Su estrecha relación con José López Rega lo arrastró cuando el “Brujo” se marchó al exilio en julio de 1975. El 24 de marzo de 1976 fue detenido y derivado a su domicilio en Palermo, bajo el régimen de prisión domiciliaria, donde moriría el 11 de diciembre de 1978. Fue enterrado en el cementerio porteño de la Chacarita, pero a principios del siglo XXI sus restos fueron cremados y esparcidos en la plaza Alférez Sobral, frente al terreno que ocupaba la Penitenciaría Nacional, en el barrio de Palermo donde comenzaron sus avatares en prisión. Sin duda Lastiri fue un personaje menor que alcanzó cumbres inesperadas en tiempos que la Argentina pudo dejar atrás. Pero un análisis serio de su biografía, lo pone más bien en el carácter de víctima de las circunstancias que en actor de una gran historia.