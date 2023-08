Aquel Dios insomne

12/08/2023 - 21:04 Viceversa

Hace pocos meses, Edunse, sello editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, reeditó la novela Casas Enterradas, obra magna del escritor santiagueño Carlos Manuel Fernández Loza. Habiendo pasado algo más de veinticinco años de su primera publicación, su “nueva” aparición es el gran acontecimiento literario de las letras santiagueñas y del norte entero.

La presente obra cuenta con ilustraciones alusivas a la historia, tanto en su portada como acompañando al cuerpo de la novela, pertenecientes al reconocido artista santiagueño Ricardo Touriño. Asimismo, esta edición, a diferencia de la primera publicación que hizo Barco Edita (1997), cuenta con un prólogo del escritor santiagueño Lucas Cosci, quien nos introduce con inteligencia al valor de la obra y a circunstancias no menores sobre la producción de la misma y de su autor.

Yo nunca he sido amigo de los prólogos, creo que son grandes arruinadores de sorpresas, pero en este caso siento que es un acierto, porque no adelanta intenciones ni fragmentos significativos de la trama, sino que explora algunos sentidos, al mismo tiempo que discute los lugares comunes asignados a este tipo de obras (con componentes históricos), y eso genera mayor deseo de abordar y encontrar su singularidad.

Con la prevalencia de un narrador omnisciente, que en momentos tiene desplazamientos hacia un narrador cámara, y el muy particular uso de una cursiva para la narración de algunos hechos pasados —como si la palabra acelerara su ritmo y exigiera del vértigo en la lectura un componente imprescindible para la trama—, el autor construye una obra en tres capítulos sobre aquello que parte de la literatura ha denominado como “La invención de América” y, en particular, la entrada al territorio del Tucma. Pero la novela es mucho más que eso.

Casas Enterradas es la historia de Catalina de Enciso y Felipe Gutiérrez, de sus biografías atravesadas por los avatares del siglo europeo y americano, y de su historia de amor. Con justicia, Casas enterradas reclama para sí,también, ser —quizás— la primera novela erótica en las letras santiagueñas. Con un lenguaje solemne, formal, pero sin renunciar a la ironía, Carlos Manuel Fernández Loza asume el desafío de narrar una historia de amoríos y luchas, asignando un lugar central al despertar sexual, a sus descubrimientos, a los placeres que ofrece el cuerpo, trayendo para el campo de las letras al sexo, tan ocultado, casi desterrado en la historia de las letras de esta región.

Es una novela donde un personaje afirma “que no hay muertes justas” pero que “quien conoce la muerte, debe conocer la copula”. En un punto, y sin la pretensión de caer en lugares comunes de las reseñas, Casas enterradas es también una novela coral, en tanto irrumpen en su narración perfiles de personajes tan determinantes para la configuración de la historia de Catalina y Felipe, que los convierte casi en protagonistas centrales de la trama y resignifican el espacio histórico de la servidumbre, la camaradería y la amistad, desde un lugar de forjadores de una identidad personal que el narrador nos va mostrando con claridad a medida que el texto crece. Los destinos trazados, la confluencia de sangres y de razas, las guerras y expediciones libradas en nombre de una corona que se siente tan lejana, los temores al castigo divino, y los deseos, sudores y fervores, van construyendo una historia que apunta hacia un faro que no se aborda con profundidad pero que está allí, brillante y enceguecedor, como una deidad que tensiona la sangre de quienes buscan “… un no sé qué, tal vez la gloria y sobre todo el oro que refulge oponiéndose al sol, ese dios insomne que los guía.” En el marco del aniversario de la fundación de una ciudad, sin la cual la patria no podría ser contada, Casas Enterradas reclama su lectura atenta, perforar los recovecos de la tradición narrativa y perderse en el “laberinto enano” de su historia; salir de su lugar de obra de culto y pasar a formar parte de una cultura; como un sol antiguo, el oro febril de ausencias, o aquella flecha emponzoñada en el corazón de la siesta. l (*) Ezequiel Álvarez es abogado y escritor. Publicó los poemarios Espinas y Espejos (Editorial Pensar Santiago), Escalpelos (Editorial Halley) y la plaqueta El 18 brumario de Jorge Alemán (Piedra Madre Editorial). Forma parte de Poesía