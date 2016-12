Woodstock podría ser declarado lugar histórico

Fotos Woodstock 1969

Entre los 26 sitios que ingresaron al Registro Estatal y Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, figura la granja de 242 hectáreas situada en Bethel, estado de Nueva York, según comunicó el alcalde Andrew Cuomo.

"La historia de Nueva York es la historia de esta Nación, y pretendemos preservar los sitios de eventos significativos para futuras generaciones", reconoció.

El festival de Woodstock fue una idea de Michael Lang, un joven de 23 años se realizó entre el 15 y el 18 de agosto de 1969, y con una asistencia de casi 500 mil almas, se lo considera como el momento cumbre del movimiento hippie.

Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who y Joe Cocker, entre otros pasaron por el escenario. The Doors, Bob Dylan y Led Zeppelin, grandes nombres de la época, no participaron.