Coleoni fue presentado en sociedad

27/12/2016 -

A pesar del receso por las festividades de fin de año, en Central Córdoba hubo novedades porque ayer fue presentado oficialmente el flamante entrenador Gustavo Coleoni, quien será el encargado de conducir al Ferroviario en lo que resta jugarse del Torneo de la Primera B Nacional.

El entrenador arribó en la mañana de ayer a la ciudad Capital y rápidamente se dirigió al club, donde luego de estampar su rubrica brindó una conferencia de prensa en compañía del presidente Francisco Pece y del vicepresidente segundo, José Trejo.

El primero en tomar la palabra fue el titular de la institución quien se encargó de darle la bienvenida al DT que será el reemplazante de Marcelo Fuentes.

"Estoy contento de llegar a Central Córdoba. Hace tiempo estuve cerca, pero por una u otra cosa no se pudo concretar. Hoy se presenta la oportunidad y antes de arreglar otras cuestiones, ya teníamos el sí", fueron las primeras palabras de Coleoni como DT del Ferro.

"Sabemos que la realidad es dura, pero todavía restan 71 puntos por disputar y que faltan 3 partidos para terminar la primera rueda", expresó el "Sapito", sobre la situación en la que se encuentra el equipo.

"Éste un plantel rico en cantidad y calidad y eso lo que nos hizo no dudar al momento de aceptar la propuesta", completó con relación a su llegada.

Luego el DT, dijo conocer bien al plantel y halagó a Marcelo Fuentes.

"Conozco bien al plantel. A algunos los he dirigido. Sabemos que hay un buen grupo humano. Los resultados no los acompañaron, porque estuvieron a cargo de un excelente técnico (Marcelo Fuentes)".

"Están dadas las condiciones para que nosotros podamos dar el toque de calidad que se está esperando. Terminar en julio descartando que mantuvimos la categoría; yo siempre sueño con un poco más", completó.

Refuerzos

Central Córdoba, como todos los equipos de la categoría, pueden realizar dos incorporaciones para la segunda mitad y el DT entrante pidió reforzar la defensa. "Hay necesidad de reforzar el lateral izquierdo, más allá de las cuestiones deportivas. Es una necesidad, es por la cantidad", explicó.

"Por lesiones y otras cosas no tenemos jugadores ahí o corrimos jugadores para lo hagan en esa posición y después, con el correr de los días en la pretemporada veremos si incorporamos algún jugador de la mitad de cancha para adelante. Puede ser un media punta, un extremo o un centrodelantero. Hasta que el jugador no esté firmando, no voy a dar nombres", completó.

Por último, Coleoni dijo llegar maduro como DT.

"Estoy cerca de dirigir 400 partidos desde el 2006 cuando empecé en Gimnasia de Mendoza. Me siento maduro, con ganas de seguir aprendiendo. Me dieron el premio al técnico más destacado del año pasado. Dirigir a un club tan popular y con la gente que exige para mí es muy bueno y creo que me llega en un buen momento. Ojalá sea el eslabón para seguir creciendo y sitiar a este club en un lugar mejor en el que está", finalizó.